Créateur de Vidéos de Lancement de Produit : Lancez Vos Innovations

Concevez facilement des vidéos de lancement de produit professionnelles avec des modèles et scènes personnalisables, garantissant que votre lancement se démarque.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative de 45 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises, démontrant la simplicité et l'efficacité d'une nouvelle solution logicielle. Le style visuel et audio doit être professionnel et informatif, en utilisant les sous-titres/captions de HeyGen pour l'accessibilité et la bibliothèque de médias/stock riche pour illustrer clairement des concepts complexes.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de lancement de produit convaincante de 60 secondes ciblant les consommateurs généraux, racontant une histoire de problème-solution pour un article ménager quotidien. Adoptez un style visuel cinématographique avec une voix off émotionnellement résonnante, générée grâce à la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, et optimisez pour diverses plateformes en utilisant le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect.
Exemple de Prompt 3
Concevez une publicité vidéo vibrante de 15 secondes pour attirer l'attention des utilisateurs des réseaux sociaux, en promouvant un nouvel accessoire de mode facile à personnaliser. Utilisez des visuels dynamiques avec une musique entraînante et accrocheuse, en présentant rapidement le produit via les modèles et scènes diversifiés de HeyGen, créés sans effort à partir d'un bref script texte-vidéo.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Lancement de Produit

Créez facilement des vidéos de lancement de produit convaincantes avec des outils AI et une interface intuitive, prêts à mettre en valeur vos innovations.

1
Step 1
Choisissez un Point de Départ
Choisissez parmi une gamme de modèles de vidéos de lancement de produit conçus professionnellement, ou générez un script à l'aide de l'AI pour lancer votre création vidéo.
2
Step 2
Personnalisez Vos Visuels
Remplissez votre vidéo avec des ressources pertinentes de la vaste bibliothèque de médias, y compris des séquences stock, des images et des avatars AI pour représenter votre marque.
3
Step 3
Ajoutez un Audio Engagé
Améliorez votre message avec une génération de voix off professionnelle ou sélectionnez une musique de fond appropriée pour donner le ton parfait à votre lancement de produit.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo de produit, ajustez son rapport d'aspect si nécessaire, et exportez-la dans un format haute résolution, prête pour n'importe quelle plateforme.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez l'Intégration et les Démos de Produit

Développez des vidéos d'instruction claires et engageantes pour démontrer efficacement les nouvelles fonctionnalités de produit et améliorer la compréhension des utilisateurs.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de lancement de produit ?

HeyGen simplifie le processus de création de vidéos de lancement de produit grâce à son éditeur intuitif de glisser-déposer et sa vaste bibliothèque de modèles prêts à l'emploi. Vous pouvez facilement personnaliser ces modèles pour mettre en avant les caractéristiques et avantages de votre produit, assurant un flux de travail fluide et efficace en tant que créateur de vidéos de lancement de produit.

Quelles fonctionnalités AI HeyGen offre-t-il pour générer des vidéos de produit convaincantes ?

HeyGen utilise une AI avancée pour offrir une expérience exceptionnelle de générateur de vidéos de produit AI, incluant des scripts auto-générés par AI et des avatars AI réalistes. Ces fonctionnalités vous permettent de produire des vidéos de haute qualité avec des voix off convaincantes, faisant ressortir vos vidéos de lancement de produit.

Puis-je personnaliser largement mes vidéos de produit en utilisant l'éditeur de HeyGen ?

Oui, HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation pour vos vidéos de produit, garantissant que l'identité de votre marque brille. Utilisez nos graphiques riches, téléchargez vos propres ressources et accédez à une vaste bibliothèque de médias pour créer un contenu unique et engageant qui met parfaitement en valeur votre produit avec notre éditeur vidéo.

Comment les outils de HeyGen aident-ils à créer des vidéos de lancement de produit engageantes pour le marketing ?

HeyGen fournit des outils puissants pour créer des vidéos de lancement de produit engageantes qui soutiennent vos stratégies marketing et augmentent les ventes. En créant des publicités vidéo dynamiques et des récits vidéo captivants, vous pouvez promouvoir efficacement votre produit sur les plateformes de médias sociaux avec facilité.

