Générateur de Vidéo de Lancement de Produit : Créez des Vidéos de Lancement avec l'AI

Produisez facilement des vidéos de lancement de produit percutantes, en utilisant des avatars AI dynamiques pour raconter votre histoire.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo élégante et futuriste de 30 secondes ciblant les startups technologiques et les innovateurs, mettant en avant la puissance d'un Générateur de Vidéo Produit AI. L'esthétique visuelle doit être dynamique et inspirante, avec des graphismes de pointe et un avatar AI présentateur pour expliquer les principaux avantages. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour une présentation captivante et innovante qui attire instantanément l'attention.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo de démonstration de produit engageante de 60 secondes pour les entrepreneurs du e-commerce et les marketeurs en ligne. Le style visuel doit être épuré et esthétiquement plaisant, utilisant une approche narrative pour expliquer clairement les fonctionnalités, complétée par du texte à l'écran pour les points clés et un audio clair. Utilisez les 'Modèles & scènes' robustes de HeyGen pour assembler rapidement une démonstration professionnelle et incluez des 'Sous-titres/captions' pour une accessibilité élargie.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo de lancement de produit rapide de 15 secondes adaptée aux marketeurs des réseaux sociaux et aux créateurs de contenu, conçue pour être accrocheuse et partageable. L'esthétique visuelle doit être vibrante avec des coupes rapides et une musique de fond tendance. Intégrez la vaste 'Bibliothèque de médias/support de stock' de HeyGen pour des visuels dynamiques et assurez la compatibilité sur toutes les plateformes en utilisant le 'Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect' pour s'adapter aux différents flux des réseaux sociaux.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéo de Lancement de Produit

Créez sans effort des vidéos de lancement de produit époustouflantes avec des outils alimentés par l'AI, du script à l'exportation haute résolution, assurant que votre nouveau lancement brille.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Commencez par élaborer votre message. Utilisez le Générateur de Vidéo Produit AI pour générer sans effort des scripts captivants, ou collez le vôtre, formant la base de votre vidéo de lancement de produit.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Cadre Visuel
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée de modèles vidéo pour concevoir le cadre visuel parfait, ou donnez vie à votre message avec un Avatar AI, en adaptant les scènes à votre produit.
3
Step 3
Ajoutez des Améliorations Professionnelles
Élevez votre vidéo avec des voix off professionnelles ou intégrez des sous-titres automatiques pour une accessibilité plus large. Utilisez notre vaste bibliothèque de médias de stock pour enrichir davantage votre contenu.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Finale
Lorsque votre vidéo de lancement de produit est terminée, exportez-la facilement en tant que fichier MP4 haute résolution, prête à être partagée immédiatement sur tous vos canaux et plateformes marketing.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez les Explications des Fonctionnalités de Produit

.

Développez des vidéos de formation claires et engageantes pour aider les utilisateurs à comprendre rapidement les nouvelles fonctionnalités du produit, améliorant l'adoption et la satisfaction.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de démonstration de produit engageantes ?

HeyGen propose un puissant générateur de vidéo produit AI qui vous permet de créer des vidéos de démonstration de produit captivantes en utilisant des avatars AI personnalisables et une large gamme de modèles vidéo. Son éditeur intuitif par glisser-déposer simplifie le processus créatif, en faisant un créateur de vidéo produit idéal.

HeyGen prend-il en charge les voix off multilingues pour les vidéos de lancement de produit ?

Oui, le générateur de vidéo de lancement de produit AI de HeyGen offre des capacités de génération de voix off dans plus de 50 langues. Cette fonctionnalité vous permet de localiser vos vidéos de lancement de produit et d'atteindre efficacement un public mondial avec des fichiers MP4 haute résolution.

Qu'est-ce qui rend HeyGen facile à utiliser pour créer des vidéos de produit ?

HeyGen simplifie la création de vidéos avec un éditeur intuitif par glisser-déposer et une vaste bibliothèque de modèles vidéo. Ces fonctionnalités permettent aux utilisateurs de produire rapidement des vidéos de produit de qualité professionnelle, y compris des vidéos de lancement de produit, sans expérience de montage approfondie.

Puis-je personnaliser les visuels et le branding dans mes vidéos produit HeyGen ?

Absolument. HeyGen vous permet de personnaliser entièrement vos vidéos produit avec des contrôles de branding comme les logos et les couleurs, améliorant votre vidéo de lancement de produit. Vous pouvez également supprimer les arrière-plans vidéo pour un aspect soigné et ajouter des sous-titres pour une accessibilité accrue.

