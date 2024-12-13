Créateur de Vidéos de Processus Produit : Création Alimentée par l'AI

Transformez des scripts en vidéos de processus produit engageantes sans effort grâce à la création vidéo alimentée par l'AI et aux capacités dynamiques de texte en vidéo.

Développez une vidéo concise d'une minute expliquant les étapes complexes d'un nouveau processus d'intégration logicielle, destinée aux équipes d'ingénierie internes et aux nouveaux employés. Le style visuel doit être épuré et technique, intégrant des enregistrements d'écran et des diagrammes animés, complétés par une voix off précise et informative. Exploitez les capacités robustes de génération de voix off et de texte en vidéo de HeyGen pour articuler clairement chaque étape du processus produit pour des vidéos internes efficaces.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo de démonstration produit convaincante de 45 secondes présentant les fonctionnalités principales d'un gadget à venir, destinée aux clients potentiels sur les réseaux sociaux. L'esthétique visuelle doit être élégante et dynamique, avec des prises de vue vibrantes du produit et des transitions fluides, accompagnées d'une musique contemporaine entraînante et d'un présentateur avatar AI engageant. Utilisez les modèles et scènes préconçus de HeyGen et les avatars AI pour générer rapidement une vidéo produit AI qui capte l'attention.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative approfondie de 90 secondes détaillant les protocoles de sécurité avancés de notre dernière mise à jour de plateforme, destinée aux utilisateurs avertis en technologie et aux professionnels de l'informatique. Le style visuel doit être autoritaire et axé sur les données, utilisant des graphiques clairs à l'écran, des visualisations de données et des sous-titres/captions générés automatiquement pour la terminologie technique, le tout présenté avec un récit calme et expert. Les fonctionnalités de création vidéo et de sous-titres/captions alimentées par l'AI de HeyGen garantiront que toutes les informations complexes sont transmises avec précision et accessibles.
Exemple de Prompt 3
Concevez un tutoriel vidéo rapide de 30 secondes démontrant une astuce de productivité astucieuse utilisant notre logiciel de création de vidéos produit, optimisé pour diverses plateformes de médias sociaux. La vidéo doit avoir un flux visuel rapide et engageant avec une typographie moderne et des invites à l'écran vibrantes, soutenue par une musique de fond tendance. Assurez une portée maximale en exploitant le redimensionnement des ratios d'aspect et les exports de HeyGen ainsi que les modèles et scènes pour une adaptation rapide et une présentation professionnelle sur différents canaux.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne un créateur de vidéos de processus produit

Transformez sans effort vos processus produit en vidéos engageantes avec une plateforme intuitive alimentée par l'AI, conçue pour la clarté et l'impact.

1
Step 1
Créez votre Script
Utilisez la capacité de texte en vidéo à partir de script pour générer rapidement un script clair et professionnel qui décrit votre processus produit.
2
Step 2
Sélectionnez un Modèle
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée de modèles et de scènes optimisés pour les démonstrations de produit, fournissant une base visuelle pour votre vidéo.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments AI
Intégrez des avatars AI et générez une voix off naturelle pour articuler vos étapes de produit avec une touche humaine, mettant en valeur la création vidéo alimentée par l'AI.
4
Step 4
Exportez votre Vidéo
Finalisez votre projet et utilisez le redimensionnement des ratios d'aspect et les exports pour partager votre sortie de créateur de vidéos produit polie sur diverses plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez des Clips Explicatifs Produit Rapides

.

Développez des vidéos courtes engageantes pour présenter les fonctionnalités et processus du produit sur les réseaux sociaux, améliorant votre présence numérique sans effort.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de processus produit en utilisant l'AI ?

La plateforme de création vidéo alimentée par l'AI de HeyGen transforme les scripts en vidéos de processus produit engageantes sans effort. Exploitez les avatars AI et les capacités de texte en vidéo pour générer des démonstrations de produit et des vidéos explicatives de haute qualité sans montage complexe.

Puis-je créer rapidement des vidéos de démonstration produit professionnelles avec HeyGen ?

Absolument. HeyGen sert de générateur intuitif de vidéos produit AI, offrant un éditeur glisser-déposer et de nombreux modèles. Cela vous permet de produire rapidement des démonstrations de produit professionnelles et des vidéos explicatives pour diverses plateformes, y compris les réseaux sociaux.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour le branding de mes vidéos produit dans HeyGen ?

HeyGen offre des contrôles de branding complets, vous permettant d'incorporer votre logo, vos couleurs de marque et vos polices personnalisées dans vos vidéos produit. Cela garantit une cohérence et un aspect professionnel pour tout votre storytelling vidéo et contenu de marketing vidéo ecommerce.

HeyGen prend-il en charge différents formats vidéo et ratios d'aspect pour diverses plateformes ?

Oui, HeyGen prend en charge divers ratios d'aspect et options d'exportation, ce qui le rend idéal pour la création vidéo pour le travail sur différents canaux. Adaptez facilement vos vidéos pour les réseaux sociaux, la communication interne ou l'intégration sur site web, assurant une présentation optimale.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo