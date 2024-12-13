Créateur de Vidéos de Présentation de Produit Créez des Présentations Gagnantes avec l'IA

Boostez les ventes et obtenez des financements sans effort en utilisant des avatars IA pour des vidéos de présentation professionnelles.

Créez une vidéo de présentation de produit convaincante de 60 secondes, spécialement conçue pour les équipes de vente ciblant des clients B2B potentiels. Le style visuel doit être élégant et professionnel, avec des animations nettes et des textes à l'écran, complétés par une bande sonore énergique et motivante. Utilisez la fonctionnalité "Text-to-video from script" de HeyGen pour transformer rapidement votre discours de vente en une présentation soignée, garantissant que votre message soit transmis clairement et de manière persuasive.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Exemple de Prompt 1
Développez une puissante vidéo de présentation aux investisseurs de 90 secondes pour obtenir des financements pour votre startup, destinée aux capital-risqueurs et aux investisseurs providentiels. Le style visuel et audio doit transmettre confiance et innovation, avec une esthétique sophistiquée et minimaliste et une voix off autoritaire. Mettez en avant votre vision en utilisant les "AI avatars" de HeyGen, apportant une touche humaine professionnelle à votre présentation vidéo sans besoin de tournage complexe.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo explicative engageante de 45 secondes démontrant les fonctionnalités principales d'un nouveau logiciel, destinée aux nouveaux utilisateurs et aux visiteurs du site web. Le style visuel doit être clair, convivial et facile à suivre, intégrant des enregistrements d'écran clairs et des graphiques de pointeur animés, accompagnés d'une voix off chaleureuse et informative. Assurez une accessibilité et une compréhension maximales en utilisant la fonctionnalité "Subtitles/captions" de HeyGen pour tout le contenu parlé.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo de présentation AI dynamique de 30 secondes pour une campagne marketing, ciblant les professionnels créatifs et les propriétaires de petites entreprises cherchant à générer rapidement du contenu percutant. Le design visuel doit être moderne et vibrant, avec des transitions de scènes rapides et des éléments de marque, soulignés par une musique contemporaine et entraînante. Commencez avec une mise en page préconçue des "Templates & scenes" de HeyGen pour simplifier votre processus de création et garantir une esthétique de haute qualité.
step preview
Copiez le prompt
step preview
Collez dans la boîte de Création
step preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Présentation de Produit

Transformez vos idées de produit en vidéos de présentation convaincantes sans effort. Notre plateforme intuitive vous aide à créer des vidéos de présentation aux investisseurs et de vente professionnelles qui se démarquent.

1
Step 1
Créez Votre Script ou Importez du Contenu
Commencez par rédiger votre script de présentation de produit ou téléchargez simplement vos diapositives PowerPoint existantes. Notre fonctionnalité de text-to-video from script vous permet de générer rapidement du contenu engageant, posant les bases d'une vidéo persuasive.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels et Avatar IA
Choisissez parmi une variété de modèles et de scènes pour représenter au mieux votre produit. Améliorez l'engagement en ajoutant un avatar IA pour présenter votre discours, apportant une touche humaine à votre vidéo sans vous enregistrer.
3
Step 3
Personnalisez avec la Marque et la Voix
Appliquez vos contrôles de marque uniques, y compris les logos et les couleurs pour maintenir la cohérence. Améliorez la clarté avec la génération de voix off et ajoutez automatiquement des sous-titres pour rendre votre présentation de produit accessible et professionnelle pour tous les spectateurs.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Présentation Professionnelle
Une fois votre vidéo peaufinée, exportez facilement votre présentation de produit finale dans divers formats et ratios d'aspect. Votre vidéo de haute qualité est maintenant prête à être partagée avec des investisseurs, des clients ou des équipes internes sur n'importe quelle plateforme.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Valeur la Valeur du Produit avec des Témoignages

.

Exploitez les vidéos IA pour partager de puissantes histoires de réussite client, renforçant la crédibilité et soulignant les avantages de votre produit.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mes vidéos de présentation de produit ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos de présentation de produit engageantes en utilisant une technologie IA avancée. Exploitez des avatars IA dynamiques et des voix off réalistes pour transformer vos idées en présentations vidéo captivantes qui attirent l'attention pour vos démonstrations de produit.

Quelles fonctionnalités créatives HeyGen offre-t-il pour les présentations vidéo ?

HeyGen propose une suite complète d'outils créatifs, y compris des modèles de vidéo personnalisables et des avatars IA réalistes. Vous pouvez facilement générer des scripts et utiliser des animations de texte dynamiques pour créer des présentations vidéo convaincantes, parfaites pour des vidéos de présentation aux investisseurs ou des vidéos explicatives.

Puis-je convertir mon diaporama existant en vidéo avec HeyGen ?

Absolument, HeyGen vous permet de transformer facilement votre diaporama en une présentation vidéo professionnelle. Convertissez sans effort votre PPT en vidéo, intégrez des kits de marque personnalisés et choisissez parmi divers modèles de vidéo pour créer une histoire visuelle engageante pour votre audience.

Comment HeyGen aide-t-il à créer des vidéos de présentation de vente professionnelles ?

HeyGen simplifie la création de vidéos de présentation de vente à fort impact grâce à ses outils d'édition alimentés par l'IA. Ajoutez facilement des sous-titres automatiques, utilisez diverses voix off text-to-speech, et exportez vos vidéos professionnelles soignées au format MP4, garantissant une communication claire et augmentant l'engagement pour vos présentations de vente.

