Créateur de Vidéos d'Intégration Produit : Simplifiez les Parcours Utilisateurs
Automatisez la création de vidéos d'intégration engageantes avec les modèles personnalisables de HeyGen, garantissant une expérience utilisateur fluide sans compétences requises.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo professionnelle d'intégration des employés de 60 secondes ciblant les départements RH cherchant à rationaliser leur formation. Cette vidéo doit présenter un avatar AI engageant introduisant les principales politiques et valeurs de l'entreprise, avec une voix rassurante et professionnelle, le tout créé sans effort en utilisant les avatars AI de HeyGen pour renforcer l'impact global des vidéos de formation et fournir une voix de marque cohérente.
Créez une vidéo 'comment faire' concise de 30 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises qui ont besoin de comprendre rapidement une fonctionnalité spécifique du produit. Utilisez un style visuel dynamique avec des enregistrements d'écran rapides et des surlignages animés, soutenus par une génération de voix off vivante créée au sein de HeyGen, expliquant des étapes complexes avec un audio simple et engageant, en faisant une solution logicielle idéale pour les vidéos explicatives.
Concevez une vidéo promotionnelle inspirante de 90 secondes pour les équipes marketing explorant le potentiel créatif d'une plateforme de création vidéo AI. Mettez en avant la polyvalence de la plateforme à travers une variété de modèles et de scènes personnalisables, démontrant des applications diverses allant des témoignages clients aux communications internes, avec une narration autoritaire et une musique de fond cinématographique, soulignant la fonctionnalité robuste de modèles et de scènes de HeyGen pour la génération automatisée de vidéos.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargissez Votre Formation d'Intégration.
Créez efficacement des vidéos d'intégration produit et employé complètes, atteignant plus d'apprenants.
Boostez l'Engagement d'Intégration.
Stimulez un engagement et une rétention des connaissances plus élevés pour les nouveaux utilisateurs et employés avec l'AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment puis-je facilement créer des vidéos d'intégration produit avec HeyGen ?
HeyGen simplifie le processus de création de vidéos d'intégration produit percutantes, même si vous n'avez aucune expérience préalable en montage vidéo. Son interface intuitive et ses modèles personnalisables permettent une génération de vidéos automatisée rapide et professionnelle, faisant de vous un créateur de vidéos d'intégration produit en quelques minutes.
Quelles fonctionnalités AI HeyGen offre-t-il pour la génération automatisée de vidéos ?
HeyGen exploite une AI générative avancée pour fournir des avatars AI réalistes et des voix off AI sophistiquées, transformant le texte en contenu vidéo captivant. Cette puissante plateforme de création vidéo AI simplifie votre flux de production, facilitant une génération automatisée de vidéos sans accroc.
Puis-je personnaliser le branding de mes vidéos d'intégration client dans HeyGen ?
Absolument, HeyGen offre des contrôles de branding étendus, vous permettant d'intégrer votre logo, vos couleurs et vos polices directement dans vos vidéos. Vous pouvez choisir parmi une variété de modèles personnalisables pour assurer la cohérence de la marque dans tout votre contenu vidéo d'intégration client.
Au-delà de l'intégration, quels autres types de vidéos de formation HeyGen peut-il m'aider à créer ?
HeyGen est un logiciel de vidéo explicative polyvalent qui vous permet de créer une variété de contenus éducatifs, y compris des vidéos 'comment faire' détaillées et des vidéos de formation engageantes. Exploitez ses capacités pour créer des guides visuels clairs et efficaces pour l'intégration des employés ou tout autre objectif de formation interne.