Déverrouillez la Croissance avec Notre Générateur de Vidéos d'Intégration Produit

Créez facilement des vidéos d'intégration engageantes et boostez la rétention des utilisateurs avec des capacités intelligentes de texte-à-vidéo à partir de script.

Créez un tutoriel de 30 secondes pour générer une vidéo d'intégration produit destiné aux nouveaux utilisateurs de logiciels, avec des visuels lumineux et accueillants et une voix off AI amicale et dynamique. Mettez en avant la facilité de démarrer avec des modèles et des scènes préconçus pour lancer leur création vidéo.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez un guide vidéo d'intégration de 45 secondes pour les propriétaires de petites entreprises mettant en œuvre un nouveau logiciel, en utilisant des visuels professionnels et épurés et un avatar AI calme et autoritaire pour démontrer les étapes clés de la configuration. Soulignez comment les avatars AI améliorent l'engagement et la clarté de leur formation.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo promotionnelle de 60 secondes présentant les capacités d'un outil puissant de création vidéo pour les équipes marketing cherchant une production de contenu rapide. Utilisez des graphiques dynamiques et modernes et une voix off claire et concise générée directement à partir d'un script en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Concevez un message d'intégration client personnalisé de 30 secondes pour les clients e-commerce après leur premier achat, avec des visuels chaleureux et personnalisés et une voix off apaisante et utile. Concentrez-vous sur la fluidité de leur première expérience grâce à la puissance de la génération avancée de voix off.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne Votre Générateur de Vidéos d'Intégration Produit

Créez facilement des vidéos d'intégration produit engageantes qui guident les utilisateurs avec clarté et professionnalisme, les préparant au succès dès le premier jour.

1
Step 1
Choisissez Votre Point de Départ
Sélectionnez parmi une variété de modèles vidéo préfabriqués ou commencez avec une toile vierge pour correspondre parfaitement au style de votre marque et au parcours unique du produit.
2
Step 2
Ajoutez Votre Contenu & Script
Créez des récits captivants en ajoutant votre script, qui peut être instantanément converti en vidéo grâce au texte-à-vidéo, ou téléchargez vos propres visuels pour mettre en valeur les fonctionnalités du produit.
3
Step 3
Appliquez une Finition Professionnelle
Utilisez notre générateur de voix AI pour des narrations claires et professionnelles, et intégrez facilement l'identité de votre marque grâce à des couleurs et logos personnalisés.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo d'Intégration
Finalisez votre chef-d'œuvre avec un redimensionnement du format d'image et exportez vos vidéos d'intégration de haute qualité, prêtes à éduquer et engager vos nouveaux utilisateurs sur toutes les plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Illustrez la Valeur et l'Impact du Produit

Développez des vidéos AI convaincantes pour démontrer la valeur réelle de votre produit, complétant l'intégration en renforçant les avantages et en inspirant une utilisation continue.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer rapidement des vidéos d'intégration engageantes ?

HeyGen est un générateur de vidéos AI avancé qui offre une large gamme de modèles vidéo préfabriqués et de modèles animés, ce qui en fait un créateur de vidéos d'intégration efficace. Vous pouvez facilement personnaliser ces ressources pour produire des vidéos d'intégration produit de haute qualité qui captivent votre audience.

Quelles fonctionnalités AI HeyGen offre-t-il pour générer des vidéos de formation dynamiques ?

HeyGen exploite des capacités AI puissantes, y compris des avatars AI réalistes et un convertisseur de texte en parole robuste, pour générer des vidéos de formation dynamiques. Cette technologie permet une génération de voix off fluide pour votre contenu d'intégration utilisateur et d'intégration des employés, améliorant l'engagement.

Puis-je personnaliser l'identité visuelle de mes vidéos de démonstration produit avec HeyGen ?

Absolument. HeyGen fournit des contrôles de marque complets, vous permettant d'intégrer votre logo spécifique et vos couleurs de marque dans chaque vidéo. Cela garantit que vos vidéos de démonstration produit, d'intégration client et de création de vidéos d'intégration virtuelle maintiennent une identité de marque cohérente et professionnelle.

HeyGen est-il un outil de création vidéo polyvalent pour différents types de contenu d'intégration ?

Oui, HeyGen est un outil de création vidéo hautement polyvalent, parfait pour générer diverses formes de vidéos d'intégration, y compris l'intégration utilisateur, l'intégration client et l'intégration des employés. Ses fonctionnalités, comme l'enregistrement d'écran intelligent, améliorent encore la création de vidéos de démonstration produit détaillées et de vidéos de formation.

