Créateur de Vidéos d'Actualités Produit : Créez des Mises à Jour Engagantes Rapidement
Transformez les actualités produit en vidéos marketing engageantes sans effort. Avec la conversion de texte en vidéo par l'IA, simplifiez votre création de contenu pour les réseaux sociaux.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo marketing concise de 30 secondes destinée aux gestionnaires de commerce électronique occupés, présentant un nouveau produit avec des visuels épurés et minimalistes et une musique de fond professionnelle et calme, en exploitant les modèles et scènes de HeyGen pour une cohérence de marque sans effort et une production rapide de vidéos produit.
Produisez une vidéo explicative perspicace de 60 secondes conçue pour les propriétaires de petites entreprises à la recherche de solutions logicielles, mettant en vedette un avatar AI amical délivrant des informations claires et concises avec une voix off chaleureuse et encourageante, grâce aux avatars AI et à la génération de voix off de HeyGen pour donner vie à des idées complexes.
Générez une mise à jour vidéo succincte de 15 secondes pour les spécialistes du marketing sur les réseaux sociaux, présentant les dernières évolutions du secteur avec un style visuel net et direct et un design sonore dynamique et accrocheur, en incorporant le support de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour un accès instantané à des visuels et sons pertinents.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Création de Publicités Performantes.
Produisez rapidement des vidéos produit engageantes et des publicités marketing en utilisant l'IA, pour de meilleurs résultats de campagne.
Vidéos Engagantes pour les Réseaux Sociaux.
Créez facilement des vidéos d'actualités produit captivantes et des clips courts pour toutes les plateformes de réseaux sociaux en quelques minutes.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer rapidement des vidéos produit engageantes ?
HeyGen vous permet de créer efficacement des vidéos produit professionnelles, en exploitant les avatars AI et les capacités de conversion de texte en vidéo. Vous pouvez utiliser des modèles vidéo prêts à l'emploi et des médias stock pour présenter visuellement votre produit, rendant le processus de production de vidéos marketing de haute qualité rapide et simple.
Quel type de vidéos marketing puis-je créer avec HeyGen ?
Avec HeyGen, vous pouvez produire une large gamme de vidéos marketing, y compris des vidéos explicatives, du contenu pour le créateur de vidéos d'actualités produit, et des promotions sur les réseaux sociaux. Notre plateforme prend en charge divers formats vidéo, facilitant l'adaptation de votre message pour différents supports et publics.
HeyGen propose-t-il des modèles vidéo pour une création facile ?
Oui, HeyGen offre une bibliothèque diversifiée de modèles vidéo pour lancer votre processus créatif. Ces modèles sont conçus pour un montage par glisser-déposer, vous permettant de personnaliser les scènes et éléments sans effort pour correspondre au style et au message unique de votre marque.
Puis-je facilement exporter et partager mes vidéos HeyGen ?
Absolument. Une fois votre vidéo terminée, HeyGen vous permet de partager facilement le contenu vidéo directement ou de le télécharger au format MP4. Cette flexibilité garantit que vos vidéos professionnelles peuvent être distribuées sans problème sur plusieurs appareils et plateformes de réseaux sociaux.