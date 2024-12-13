Créateur de Vidéos d'Actualités Produit : Créez des Mises à Jour Engagantes Rapidement

Transformez les actualités produit en vidéos marketing engageantes sans effort. Avec la conversion de texte en vidéo par l'IA, simplifiez votre création de contenu pour les réseaux sociaux.

Développez une vidéo d'actualités produit captivante de 45 secondes pour les entrepreneurs technologiques en herbe, avec des graphismes animés vibrants et une bande sonore futuriste et entraînante, en utilisant la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour convertir rapidement les annonces de produits en contenu engageant.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo marketing concise de 30 secondes destinée aux gestionnaires de commerce électronique occupés, présentant un nouveau produit avec des visuels épurés et minimalistes et une musique de fond professionnelle et calme, en exploitant les modèles et scènes de HeyGen pour une cohérence de marque sans effort et une production rapide de vidéos produit.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative perspicace de 60 secondes conçue pour les propriétaires de petites entreprises à la recherche de solutions logicielles, mettant en vedette un avatar AI amical délivrant des informations claires et concises avec une voix off chaleureuse et encourageante, grâce aux avatars AI et à la génération de voix off de HeyGen pour donner vie à des idées complexes.
Exemple de Prompt 3
Générez une mise à jour vidéo succincte de 15 secondes pour les spécialistes du marketing sur les réseaux sociaux, présentant les dernières évolutions du secteur avec un style visuel net et direct et un design sonore dynamique et accrocheur, en incorporant le support de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour un accès instantané à des visuels et sons pertinents.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Actualités Produit

Créez sans effort des vidéos d'actualités produit captivantes qui résonnent avec votre audience et stimulent l'engagement, le tout sur une plateforme puissante et intuitive.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Modèle Vidéo
Commencez par choisir parmi une collection diversifiée de modèles vidéo professionnels spécifiquement conçus pour des actualités produit captivantes. Cela fournit une base solide pour votre histoire.
2
Step 2
Personnalisez avec des Avatars AI
Donnez vie à vos actualités produit en sélectionnant et personnalisant des avatars AI pour narrer votre message, ajoutant une touche humaine professionnelle et engageante à votre vidéo.
3
Step 3
Enrichissez avec des Médias Riches
Enrichissez votre vidéo en téléchargeant vos propres ressources produit ou en explorant notre vaste bibliothèque de médias stock pour articuler visuellement les caractéristiques et avantages de votre produit.
4
Step 4
Publiez et Partagez Votre Création
Une fois votre vidéo d'actualités produit parfaite, exportez-la au format MP4 et partagez-la sans effort sur vos réseaux sociaux et autres plateformes pour atteindre votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Vidéos de Témoignages de Réussite Client

.

Transformez les témoignages clients en vidéos dynamiques avec l'IA, mettant en valeur la valeur du produit et renforçant la confiance de manière efficace.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer rapidement des vidéos produit engageantes ?

HeyGen vous permet de créer efficacement des vidéos produit professionnelles, en exploitant les avatars AI et les capacités de conversion de texte en vidéo. Vous pouvez utiliser des modèles vidéo prêts à l'emploi et des médias stock pour présenter visuellement votre produit, rendant le processus de production de vidéos marketing de haute qualité rapide et simple.

Quel type de vidéos marketing puis-je créer avec HeyGen ?

Avec HeyGen, vous pouvez produire une large gamme de vidéos marketing, y compris des vidéos explicatives, du contenu pour le créateur de vidéos d'actualités produit, et des promotions sur les réseaux sociaux. Notre plateforme prend en charge divers formats vidéo, facilitant l'adaptation de votre message pour différents supports et publics.

HeyGen propose-t-il des modèles vidéo pour une création facile ?

Oui, HeyGen offre une bibliothèque diversifiée de modèles vidéo pour lancer votre processus créatif. Ces modèles sont conçus pour un montage par glisser-déposer, vous permettant de personnaliser les scènes et éléments sans effort pour correspondre au style et au message unique de votre marque.

Puis-je facilement exporter et partager mes vidéos HeyGen ?

Absolument. Une fois votre vidéo terminée, HeyGen vous permet de partager facilement le contenu vidéo directement ou de le télécharger au format MP4. Cette flexibilité garantit que vos vidéos professionnelles peuvent être distribuées sans problème sur plusieurs appareils et plateformes de réseaux sociaux.

