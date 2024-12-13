Générateur de Vidéos de Formation en Marketing de Produit : Créez du Contenu Engagé

Révolutionnez l'intégration des employés avec notre plateforme vidéo AI. Créez des vidéos de formation en marketing de produit captivantes et personnalisées en utilisant des avatars AI réalistes.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Comment les équipes marketing peuvent-elles explorer la technologie de pointe des générateurs de vidéos AI ? Créez une vidéo explicative moderne et épurée de 45 secondes, avec un style visuel innovant et une voix AI amicale, destinée à ces équipes. Cette vidéo démontrera de manière vivante la puissance des avatars AI de HeyGen et sa capacité fluide de conversion de texte en vidéo à partir d'un script, donnant vie à des concepts complexes sans effort.
Exemple de Prompt 2
Une vidéo concise et instructive de 30 secondes, utilisant des animations de texte dynamiques et un son net, est nécessaire pour les entreprises cherchant un générateur de vidéos de formation interne rapide pour de nouvelles fonctionnalités logicielles. Cette vidéo doit mettre en avant la capacité de HeyGen à générer automatiquement des sous-titres précis pour une accessibilité élargie, montrant comment sa riche bibliothèque de médias/stock enrichit le contenu sans nécessiter de ressources externes.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo de démonstration inspirante et axée sur l'histoire de 90 secondes, avec des transitions fluides et un narrateur confiant, adaptée aux petites entreprises lançant de nouveaux produits qui ont besoin d'un créateur de vidéos de produit fiable. Illustrez la fonctionnalité de conversion de texte en vidéo à partir d'un script de HeyGen qui simplifie la création de vidéos explicatives professionnelles, démontrant en outre comment le redimensionnement et l'exportation des ratios d'aspect assurent une présentation parfaite sur toutes les plateformes souhaitées.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne un générateur de vidéos de formation en marketing de produit

Transformez facilement vos connaissances sur le produit en vidéos de formation engageantes, garantissant que votre équipe est toujours informée et prête à promouvoir efficacement.

1
Step 1
Collez Votre Script
Entrez directement votre contenu de formation en marketing de produit dans la plateforme. Notre outil de création de texte en vidéo le préparera automatiquement pour un présentateur AI.
2
Step 2
Sélectionnez un Avatar AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI réalistes pour être le visage de votre formation. Ces avatars AI animeront et liront votre script, donnant vie à votre contenu.
3
Step 3
Appliquez la Personnalisation de Marque
Intégrez le logo, les couleurs et les polices de votre entreprise en utilisant nos contrôles de marque. Cela garantit que votre vidéo de formation s'aligne parfaitement avec l'identité et le style de votre marque.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo de Formation
Une fois personnalisée, générez et téléchargez votre vidéo de formation de haute qualité. La plateforme prend en charge divers exports de ratios d'aspect, prêts pour toute plateforme ou cas d'utilisation.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Intégrer des Histoires de Succès Client dans la Formation

Produisez des vidéos AI convaincantes de succès client pour illustrer efficacement les avantages et l'impact du produit dans votre formation en marketing de produit.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation et de marketing de produit de haute qualité ?

HeyGen permet aux utilisateurs de générer facilement des vidéos professionnelles de formation et de marketing de produit grâce à son générateur de vidéos AI avancé. Notre outil de création de texte en vidéo, associé à des modèles personnalisables et des avatars AI réalistes, simplifie l'ensemble du processus de production, du script à la vidéo finale.

Puis-je personnaliser les vidéos générées par l'AI de HeyGen pour qu'elles correspondent à l'identité de ma marque ?

Absolument. HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation, vous permettant d'incorporer vos contrôles de marque, logos et schémas de couleurs spécifiques. Vous pouvez également utiliser notre bibliothèque de médias diversifiée et nos modèles pour créer des vidéos de produit qui reflètent parfaitement le style et le message uniques de votre marque.

Quelles possibilités créatives HeyGen offre-t-il avec ses avatars AI et sa fonctionnalité de texte en vidéo ?

HeyGen débloque d'immenses possibilités créatives grâce à ses avatars AI réalistes et son puissant outil de création de texte en vidéo. Il vous suffit d'entrer votre script, et HeyGen générera des vidéos dynamiques avec des voix off naturelles, ce qui en fait un générateur de vidéos de formation idéal pour un contenu engageant.

Comment HeyGen peut-il être utilisé pour produire des vidéos explicatives de produit convaincantes ?

HeyGen excelle dans la production de vidéos explicatives de produit convaincantes en combinant un design intuitif avec des capacités AI puissantes. Profitez de notre large sélection de modèles, d'avatars AI réalistes et de fonctionnalités de texte en vidéo faciles pour présenter clairement votre produit et communiquer efficacement sa valeur à votre public.

