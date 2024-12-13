Générateur de Vidéos de Lancement de Produit : Lancez Plus Vite, Vendez Plus

Augmentez les ventes avec des vidéos de qualité professionnelle. Utilisez des avatars AI pour créer des présentations de produits captivantes en quelques minutes.

Imaginez une vidéo de lancement de produit de 30 secondes conçue pour les propriétaires de petites entreprises et les responsables marketing, destinée à transmettre rapidement les principaux avantages et à augmenter les ventes. Cette vidéo devrait présenter un style visuel moderne et dynamique avec des graphismes épurés et une voix off amicale et professionnelle, facilement générée à l'aide de la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen pour transformer votre message marketing en visuels captivants.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo de démonstration de produit dynamique de 45 secondes destinée aux propriétaires de boutiques en ligne et aux spécialistes du marketing produit, mettant en avant un nouvel article à travers des présentations de produits e-commerce engageantes. Le style visuel et audio doit être élégant, se concentrant sur des gros plans et des caractéristiques du produit, accompagné d'une voix off claire et concise, et présenté par un avatar AI pour ajouter une touche humaine, en utilisant la fonctionnalité d'avatars AI de HeyGen pour une sensation personnalisée.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo de qualité professionnelle de 60 secondes pour les spécialistes du marketing digital et les créateurs de contenu, parfaite pour les publicités sur les réseaux sociaux, mettant en avant l'impact de la solution. Adoptez un style visuel tendance et rapide avec des graphismes animés modernes et une bande sonore énergique, le tout construit efficacement en utilisant la vaste bibliothèque de modèles et de scènes de HeyGen pour simplifier le processus créatif.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo explicative concise de 30 secondes pour les entrepreneurs et les professionnels occupés qui souhaitent rationaliser leur flux de création rapide sans avoir besoin de compétences en montage. Le style visuel et audio doit être simple, instructif et amical, avec un texte clair à l'écran et un ton encourageant, en utilisant la génération de voix off de HeyGen pour ajouter une narration soignée sans effort.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Lancement de Produit

Créez facilement des vidéos de lancement de produit professionnelles qui captivent votre audience et mettent en valeur les meilleures caractéristiques de votre produit avec notre générateur de vidéos AI intuitif.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Commencez par choisir parmi une variété de modèles vidéo conçus pour les lancements de produits afin de rapidement poser les bases de votre histoire de produit captivante, rendant le processus de création fluide dès le départ.
2
Step 2
Ajoutez Votre Histoire de Produit
Saisissez le script de votre produit sur notre plateforme. Notre outil de création de texte en vidéo générera instantanément des visuels dynamiques à partir de votre texte, garantissant que votre message est communiqué clairement et efficacement.
3
Step 3
Personnalisez avec des Avatars AI et des Voix Off
Personnalisez votre vidéo en ajoutant des avatars AI pour présenter directement les avantages de votre produit à votre audience, créant une présentation de produit unique et engageante.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez vos vidéos de qualité professionnelle et exportez-les dans divers formats d'aspect pour des plateformes comme les publicités sur les réseaux sociaux ou les présentations de produits e-commerce, assurant une portée et un impact maximum.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirez les Audiences avec Votre Vision Produit

Générez des vidéos puissantes qui articulent clairement la proposition de valeur unique de votre produit, inspirant les clients potentiels avec ses avantages.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer rapidement des vidéos de produits captivantes ?

HeyGen est un générateur de vidéos de produits avancé basé sur l'AI qui vous permet de créer des vidéos de qualité professionnelle avec un flux de création rapide. Notre plateforme vous permet de produire des vidéos de produits engageantes sans avoir besoin de compétences complexes en montage, simplifiant ainsi l'ensemble de votre processus de production de contenu.

Quels sont les éléments créatifs et les options de personnalisation disponibles pour mes présentations de produits ?

HeyGen offre de nombreux éléments créatifs pour personnaliser les vidéos, y compris une large gamme de modèles vidéo et de graphismes riches. Vous pouvez également intégrer des avatars AI réalistes et des voix off variées, enrichissant vos présentations de produits e-commerce avec un branding unique et un contenu engageant.

HeyGen peut-il aider à générer des vidéos de démonstration de produits dynamiques pour de nouveaux lancements ?

Absolument. HeyGen fonctionne comme un générateur efficace de vidéos de lancement de produit, vous aidant à créer facilement des vidéos de démonstration de produits dynamiques et des vidéos explicatives captivantes. Celles-ci peuvent être optimisées pour diverses plateformes, y compris les publicités sur les réseaux sociaux, pour augmenter efficacement les ventes et commercialiser vos nouvelles offres.

Comment HeyGen facilite-t-il l'extension de ma production de vidéos de produits ?

Le créateur de vidéos de produits AI de HeyGen simplifie la création de contenu en vous permettant de transformer des scripts en vidéos sans effort grâce à notre outil de création de texte en vidéo. Cette technologie AI avancée automatise la production vidéo, vous permettant d'étendre vos efforts marketing et de produire efficacement un grand volume de vidéos de produits.

