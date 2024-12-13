Créez une vidéo explicative animée de 45 secondes pour les startups lançant un nouveau produit SaaS. Ciblez les entrepreneurs en herbe et les investisseurs avec des visuels modernes et dynamiques et une bande sonore énergique et entraînante, communiquant efficacement des fonctionnalités complexes de manière simple. Cette vidéo doit montrer comment un créateur de vidéos explicatives pour lancement de produit peut accélérer l'entrée sur le marché, en exploitant les "Templates & scenes" étendus de HeyGen pour une création de contenu rapide.

