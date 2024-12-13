Créateur de Vidéos Explicatives pour Lancement de Produit : Boostez Votre Début

Créez des vidéos explicatives de produit captivantes plus rapidement. Exploitez les modèles et scènes étendus de HeyGen pour un look et une sensation professionnels.

Créez une vidéo explicative animée de 45 secondes pour les startups lançant un nouveau produit SaaS. Ciblez les entrepreneurs en herbe et les investisseurs avec des visuels modernes et dynamiques et une bande sonore énergique et entraînante, communiquant efficacement des fonctionnalités complexes de manière simple. Cette vidéo doit montrer comment un créateur de vidéos explicatives pour lancement de produit peut accélérer l'entrée sur le marché, en exploitant les "Templates & scenes" étendus de HeyGen pour une création de contenu rapide.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour les clients potentiels d'entreprise, une vidéo explicative de produit professionnelle de 60 secondes est essentielle pour détailler des solutions logicielles B2B avancées. Le style visuel et audio doit être propre, informatif et autoritaire, utilisant une voix off claire et des animations subtiles et élégantes pour transmettre des idées complexes sans submerger le spectateur. Traduisez sans effort des descriptions de produits détaillées en une narration engageante en utilisant la fonctionnalité "Text-to-video from script" de HeyGen, en faisant un puissant créateur de vidéos explicatives pour des explications complètes.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de lancement de produit de 30 secondes conçue pour capturer immédiatement l'intérêt des premiers utilisateurs et de la communauté technologique. Cette vidéo doit être rapide et directe, avec des graphismes audacieux et des extraits sonores percutants qui mettent en avant les principaux avantages, en évitant une narration étendue pour un engagement immédiat sur des plateformes comme Product Hunt. Intégrez les "Sous-titres/légendes" de HeyGen pour une accessibilité maximale et une consommation rapide sur les réseaux sociaux, en faisant un créateur de vidéos en ligne idéal pour générer du buzz et diriger le trafic.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une pièce promotionnelle inspirante de 50 secondes pour les équipes marketing et les créateurs de contenu, démontrant le processus sans effort de création de vidéos AI pour toute campagne. Le style visuel doit être accueillant et convivial, avec une voix off amicale guidant les spectateurs à travers les étapes simples. Utilisez les "AI avatars" de HeyGen pour personnaliser le message et montrer la facilité de créer des vidéos explicatives, complétées par un "Redimensionnement & exportation des formats" fluide pour diverses plateformes et engageant un large public.


Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Explicatives pour Lancement de Produit

Créez sans effort des vidéos explicatives engageantes pour mettre en valeur les fonctionnalités et les avantages de votre produit, en réussissant vos lancements avec des outils alimentés par l'AI.

1
Step 1
Créez Votre Script Explicatif
Commencez par transformer les messages clés de votre produit en un script captivant, en utilisant notre fonctionnalité Text-to-video from script pour construire la base de votre vidéo.
2
Step 2
Choisissez un Modèle Professionnel
Sélectionnez parmi une variété de Templates & scenes conçus professionnellement pour les lancements de produits, donnant à votre vidéo un aspect immédiat poli et engageant.
3
Step 3
Ajoutez Votre Marque Unique
Ajoutez l'identité unique de votre marque en utilisant les contrôles de Branding pour les logos et les couleurs, garantissant que votre vidéo de lancement de produit s'aligne parfaitement avec vos directives de marque.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo de Lancement
Finalisez votre vidéo explicative et exportez-la dans diverses options de Redimensionnement & exportation des formats, prête à être partagée sur tous vos canaux marketing.



Améliorez la connaissance interne des produits et la formation

.

Équipez vos équipes de vente et de marketing avec une formation vidéo complète sur les nouvelles fonctionnalités et avantages du produit, assurant un lancement confiant.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos explicatives captivantes pour le lancement de produit ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer rapidement des vidéos explicatives captivantes pour le lancement de produit grâce à ses outils intuitifs de création de vidéos AI. Exploitez des modèles de vidéos personnalisables et des avatars AI pour concevoir des vidéos de produit engageantes qui mettent en valeur les fonctionnalités et les avantages de votre produit de manière efficace.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un outil de création de vidéos AI efficace pour les entreprises ?

HeyGen simplifie le processus de création de vidéos grâce à des capacités AI avancées, y compris la génération de texte en vidéo et un générateur de voix AI robuste. Cela vous permet de produire des vidéos de haute qualité rapidement, en faisant un créateur de vidéos en ligne idéal pour divers besoins.

Puis-je personnaliser des vidéos explicatives animées avec HeyGen pour correspondre à ma marque ?

Absolument, HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation pour les vidéos explicatives animées. Vous pouvez choisir parmi des modèles personnalisables, ajouter des graphismes riches, des vidéos et des éléments musicaux, et même intégrer vos directives de marque pour assurer la cohérence et l'impact pour la notoriété de votre marque.

Comment HeyGen prend-il en charge les voix off professionnelles et les sous-titres dans les vidéos ?

HeyGen dispose d'un générateur de voix AI avancé pour créer des voix off naturelles dans diverses langues. De plus, vous pouvez facilement ajouter du texte professionnel et des sous-titres ou utiliser des sous-titres AI, améliorant l'accessibilité et l'engagement pour vos vidéos explicatives.

