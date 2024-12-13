Le générateur ultime de vidéos de briefing de lancement de produit

Automatisez des vidéos de lancement de produit captivantes avec une IA facile à utiliser, transformant votre script en vidéo de haute qualité grâce à des capacités avancées de texte à vidéo.

Créez une vidéo teaser vibrante de 30 secondes, ciblant les clients potentiels, mettant en avant l'excitation autour d'un nouveau lancement de produit. Mettez l'accent sur un style visuel dynamique avec une musique de fond entraînante et une voix off captivante, en utilisant la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen pour créer des clips courts et percutants qui suscitent immédiatement l'intrigue.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo de briefing de lancement de produit professionnelle de 60 secondes pour les équipes de vente internes et les partenaires clés. Cette vidéo doit présenter un style visuel propre et informatif, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour offrir un aperçu concis du nouveau produit, démontrant sa fonction en tant que générateur de vidéos produit facile à utiliser pour des mises à jour essentielles.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo de démonstration de produit ciblée de 45 secondes destinée aux utilisateurs techniques et aux chefs de produit. Le style visuel et audio doit être instructif et direct, illustrant clairement les fonctionnalités clés avec du texte à l'écran et une voix off précise. Utilisez la capacité de sous-titres/captions de HeyGen pour mettre en évidence les étapes critiques, simplifiant le processus de création de vidéos de démonstration de produit convaincantes.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo inspirante de visibilité de marque de 60 secondes pour un large public, y compris les défenseurs de la marque. Le style visuel doit être élégant et inspirant, accompagné d'une voix off émotionnelle et narrative et d'une musique de fond cinématographique. Exploitez les modèles et scènes de HeyGen pour automatiser rapidement la création de vidéos, communiquant efficacement la vision de la marque et renforçant les efforts de marketing globaux.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne un générateur de vidéos de briefing de lancement de produit

Transformez sans effort vos idées de lancement de produit en vidéos de briefing captivantes, en exploitant l'IA pour un rendu de qualité studio et un délai d'exécution rapide, garantissant que votre message brille.

1
Step 1
Créez votre script
Commencez par rédiger votre script vidéo captivant ou saisissez les détails de votre briefing. Notre IA convertira votre texte en contenu vidéo engageant, vous faisant gagner du temps et des efforts grâce à la génération de texte à vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez vos visuels
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée de modèles de vidéos ou utilisez des avatars AI pour représenter visuellement votre briefing. Personnalisez les scènes et ajoutez des médias pertinents de notre bibliothèque de stock pour correspondre à l'esthétique de votre produit.
3
Step 3
Ajoutez branding et voix
Intégrez vos contrôles de branding personnalisés, y compris les logos et les couleurs, pour maintenir la cohérence. Améliorez votre vidéo avec des voix off professionnelles générées par l'IA pour une livraison soignée.
4
Step 4
Exportez et partagez
Finalisez votre vidéo de briefing de lancement de produit et exportez-la dans des formats haute résolution. Partagez facilement votre rendu de qualité studio sur tous vos canaux internes et externes, avec des options de redimensionnement d'aspect-ratio.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en avant le succès des premiers utilisateurs pour le lancement

.

Générez des témoignages convaincants et des cas d'utilisation des premiers utilisateurs pour valider l'impact de votre produit lors de la phase de lancement.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de démonstration de produit visuellement époustouflantes et des annonces de lancement engageantes ?

HeyGen propose un générateur de vidéos AI intuitif avec une large gamme de modèles de vidéos et d'avatars AI, permettant aux utilisateurs de produire des vidéos de lancement de produit captivantes et des vidéos de démonstration de produit immersives. Cela permet de créer des récits visuellement époustouflants qui renforcent la visibilité de la marque.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un générateur de vidéos AI efficace pour la création rapide de contenu produit ?

La plateforme facile à utiliser de HeyGen, complète avec un éditeur glisser-déposer et des capacités de texte à vidéo, automatise la création de vidéos. Cela garantit un délai d'exécution rapide pour générer des clips courts et percutants et du contenu vidéo haute résolution rapidement.

Puis-je maintenir la cohérence de la marque et personnaliser les éléments visuels de mes vidéos produit avec HeyGen ?

Absolument. HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation, y compris des contrôles de branding pour intégrer votre logo et vos couleurs, garantissant que chaque vidéo de révélation de produit et annonce de produit sur les réseaux sociaux s'aligne parfaitement avec votre marque. Obtenez un rendu de qualité studio avec des touches personnalisées.

Comment HeyGen soutient-il des scripts vidéo convaincants et des voix off professionnelles pour les vidéos de briefing et de marketing de produit ?

HeyGen simplifie la rédaction de scripts et améliore votre message avec des voix off professionnelles générées à partir de votre entrée texte à vidéo. Cette combinaison garantit que la sortie de votre générateur de vidéos de briefing de lancement de produit présente des scripts et un audio convaincants, offrant un récit puissant.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo