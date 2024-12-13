Créateur de Vidéos d'Annonce de Lancement de Produit pour des Révélations Éblouissantes

Créez facilement des révélations de produit captivantes. Utilisez les voix off AI pour transmettre votre message avec puissance et encourager l'adoption précoce.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo de démonstration de produit engageante de 90 secondes destinée aux nouveaux utilisateurs potentiels et aux chefs de produit, avec des visuels clairs et instructifs étape par étape et un style audio amical et explicatif. Développez un script détaillé et générez une voix off naturelle en utilisant la fonctionnalité avancée de génération de voix off de HeyGen pour guider les spectateurs à travers les fonctionnalités principales de votre produit.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo persuasive de lancement de SaaS de 45 secondes pour les startups SaaS et les équipes marketing, adoptant un style de graphisme animé dynamique et professionnel, complété par une musique de fond entraînante et des superpositions de texte claires. Exploitez les modèles et scènes étendus de HeyGen pour assembler rapidement une vidéo à fort impact, en veillant à ce que votre message soit transmis efficacement avec des sous-titres intégrés.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo concise d'annonce de mise à jour de produit de 30 secondes, ciblant les développeurs, les clients B2B et les utilisateurs avertis en technologie, qui utilise un style visuel moderne, élégant et rapide avec un design sonore net et une voix off énergique. Mettez en avant la fonctionnalité transparente multi-appareils de votre dernière mise à jour, en assurant une visualisation optimale sur diverses plateformes en utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect de HeyGen pour tous les canaux de médias sociaux.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Annonce de Lancement de Produit

Créez sans effort des vidéos de lancement de produit captivantes qui captivent votre audience et annoncent vos innovations avec clarté et impact.

1
Step 1
Choisissez un Modèle
Sélectionnez parmi une gamme de modèles vidéo conçus par des professionnels pour démarrer rapidement votre annonce de produit.
2
Step 2
Personnalisez Votre Contenu
Téléchargez vos propres éléments de branding ou utilisez la bibliothèque de médias intégrée pour personnaliser vos visuels.
3
Step 3
Générez des Voix Off AI
Générez des voix off AI professionnelles pour une narration dynamique, garantissant que l'histoire de votre produit soit entendue clairement.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Exportez votre vidéo de haute qualité dans divers formats d'aspect, prête pour tous vos canaux de marketing.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des Histoires de Produit Convaincantes

Exploitez la narration vidéo alimentée par AI pour articuler la vision et l'impact de votre produit lors du lancement.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus technique de création de vidéos d'annonce de lancement de produit ?

HeyGen simplifie la création de vidéos de lancement de produit en fournissant une plateforme vidéo AI puissante. Son éditeur intuitif par glisser-déposer vous permet de personnaliser facilement les vidéos, d'intégrer des voix off AI et d'utiliser des avatars AI, simplifiant ainsi les aspects techniques complexes pour des vidéos d'annonce de lancement de produit convaincantes.

HeyGen peut-il fournir des voix off AI et des sous-titres pour le contenu vidéo de mon produit ?

Oui, HeyGen offre des capacités avancées de génération de voix off AI et de création automatique de sous-titres. Vous pouvez choisir parmi une variété de voix et de langues, garantissant que vos vidéos d'annonce de produit sont accessibles et professionnellement soignées, souvent en utilisant des modèles vidéo préconstruits pour plus d'efficacité.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour le branding de mes vidéos de produit avec HeyGen ?

HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation, y compris des contrôles de branding pour intégrer votre logo et vos couleurs de marque directement dans vos vidéos de produit. L'éditeur par glisser-déposer vous permet de personnaliser facilement chaque élément, garantissant que votre annonce de lancement de produit s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque.

HeyGen prend-il en charge la collaboration en équipe pour créer des vidéos d'annonce de lancement de SaaS ?

Absolument, HeyGen est conçu pour faciliter une collaboration en équipe fluide, ce qui en fait un créateur de vidéos de produit en ligne idéal pour les lancements de SaaS. Plusieurs membres de l'équipe peuvent travailler ensemble sur des projets, partager des ressources et itérer sur des modèles vidéo pour produire efficacement des vidéos d'annonce de lancement de SaaS percutantes.

