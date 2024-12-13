Créateur de Vidéo Publicitaire de Lancement de Produit : Créez des Annonces Époustouflantes Rapidement
Générez des vidéos publicitaires de produit engageantes avec des avatars AI réalistes et une rédaction de script intelligente pour une production créative sans effort.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo publicitaire convaincante de 45 secondes pour une marque de commerce électronique introduisant une nouvelle gamme de produits écologiques pour la maison, destinée aux consommateurs soucieux de l'environnement. Le style visuel et audio doit être propre, chaleureux et accueillant, avec des gros plans des produits en utilisation, accompagné d'une génération de voix off professionnelle et apaisante de HeyGen mettant en avant les caractéristiques et avantages clés en tant que générateur de vidéo produit AI.
Développez une annonce vidéo concise de 60 secondes pour une agence de marketing digital démontrant leur nouvelle plateforme d'analytique aux clients d'entreprise. La vidéo doit adopter un style visuel professionnel et axé sur les données avec des graphiques animés et des statistiques claires, utilisant les sous-titres/captions de HeyGen pour assurer l'accessibilité et transmettre efficacement des informations complexes, rationalisant leur processus de production créative.
Générez une vidéo promo engageante de 30 secondes pour un influenceur fitness présentant un nouveau programme d'entraînement en ligne, conçu pour les professionnels occupés cherchant des routines rapides et efficaces. Le style visuel doit être énergique et motivant, avec des coupes rapides d'exercices et de témoignages d'utilisateurs, utilisant la capacité de HeyGen de texte à vidéo à partir de script pour créer rapidement des vidéos produits avec un récit à fort impact.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Annonces Produit à Forte Conversion.
Produisez rapidement des vidéos publicitaires de lancement de produit percutantes qui stimulent l'engagement et les ventes en utilisant AI.
Engagez les Audiences sur les Réseaux Sociaux.
Créez sans effort des clips dynamiques pour les réseaux sociaux et des vidéos produits pour captiver votre marché cible lors des campagnes de lancement.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il servir de générateur de vidéo produit AI efficace pour la publicité ?
HeyGen exploite une AI avancée pour vous permettre de créer facilement des vidéos publicitaires AI convaincantes et des vidéos produits. Notre plateforme vous permet de transformer des scripts en visuels engageants en utilisant des avatars AI et un éditeur glisser-déposer, réduisant considérablement le coût et le temps de production vidéo typiques.
Quelles fonctionnalités créatives HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos marketing conformes à la marque ?
HeyGen propose une suite d'édition intuitive avec une large sélection de modèles vidéo et de puissantes options de personnalisation de marque, y compris les logos et les couleurs de la marque. Cela vous permet de produire sans effort des vidéos marketing professionnelles qui résonnent avec votre audience et maintiennent une identité de marque cohérente.
HeyGen peut-il aider à créer des vidéos publicitaires de lancement de produit rapidement et efficacement ?
Absolument, HeyGen simplifie la création de vidéos publicitaires de lancement de produit en vous permettant de générer du texte à vidéo directement à partir de votre script. Notre plateforme offre une assistance à la rédaction de script intelligente, des voix AI pour les voix off, et des sous-titres automatiques, assurant une production créative rapide et de haute qualité pour diverses plateformes sociales.
HeyGen prend-il en charge des éléments créatifs avancés comme les avatars AI et les traductions pour une portée mondiale ?
Oui, HeyGen intègre des avatars AI sophistiqués pour ajouter une touche humaine à vos vidéos publicitaires. De plus, notre plateforme prend en charge les traductions, vous permettant de localiser vos annonces vidéo et d'atteindre efficacement des audiences diverses sur différentes plateformes sociales.