Générez des vidéos publicitaires de produit engageantes avec des avatars AI réalistes et une rédaction de script intelligente pour une production créative sans effort.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo publicitaire convaincante de 45 secondes pour une marque de commerce électronique introduisant une nouvelle gamme de produits écologiques pour la maison, destinée aux consommateurs soucieux de l'environnement. Le style visuel et audio doit être propre, chaleureux et accueillant, avec des gros plans des produits en utilisation, accompagné d'une génération de voix off professionnelle et apaisante de HeyGen mettant en avant les caractéristiques et avantages clés en tant que générateur de vidéo produit AI.
Exemple de Prompt 2
Développez une annonce vidéo concise de 60 secondes pour une agence de marketing digital démontrant leur nouvelle plateforme d'analytique aux clients d'entreprise. La vidéo doit adopter un style visuel professionnel et axé sur les données avec des graphiques animés et des statistiques claires, utilisant les sous-titres/captions de HeyGen pour assurer l'accessibilité et transmettre efficacement des informations complexes, rationalisant leur processus de production créative.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo promo engageante de 30 secondes pour un influenceur fitness présentant un nouveau programme d'entraînement en ligne, conçu pour les professionnels occupés cherchant des routines rapides et efficaces. Le style visuel doit être énergique et motivant, avec des coupes rapides d'exercices et de témoignages d'utilisateurs, utilisant la capacité de HeyGen de texte à vidéo à partir de script pour créer rapidement des vidéos produits avec un récit à fort impact.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéo Publicitaire de Lancement de Produit

Créez sans effort des vidéos publicitaires de lancement de produit captivantes avec AI, rationalisant vos efforts marketing du concept à l'exportation.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par écrire ou coller votre script publicitaire de produit. Utilisez des fonctionnalités de rédaction de script intelligentes pour optimiser votre message pour un impact maximal.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée de modèles ou utilisez des avatars AI pour donner vie visuellement à l'histoire de votre produit.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments de Marque
Personnalisez votre annonce en intégrant le logo, les couleurs et autres éléments visuels de votre marque à l'aide de contrôles de marque intuitifs.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo avec une génération de voix off automatisée et des sous-titres, puis exportez dans divers formats optimisés pour les plateformes sociales.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Amplifiez la Confiance dans le Produit avec des Témoignages

Renforcez la crédibilité et la confiance en transformant les histoires de réussite de vos clients en vidéos témoignages convaincantes, propulsées par AI pour votre produit.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il servir de générateur de vidéo produit AI efficace pour la publicité ?

HeyGen exploite une AI avancée pour vous permettre de créer facilement des vidéos publicitaires AI convaincantes et des vidéos produits. Notre plateforme vous permet de transformer des scripts en visuels engageants en utilisant des avatars AI et un éditeur glisser-déposer, réduisant considérablement le coût et le temps de production vidéo typiques.

Quelles fonctionnalités créatives HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos marketing conformes à la marque ?

HeyGen propose une suite d'édition intuitive avec une large sélection de modèles vidéo et de puissantes options de personnalisation de marque, y compris les logos et les couleurs de la marque. Cela vous permet de produire sans effort des vidéos marketing professionnelles qui résonnent avec votre audience et maintiennent une identité de marque cohérente.

HeyGen peut-il aider à créer des vidéos publicitaires de lancement de produit rapidement et efficacement ?

Absolument, HeyGen simplifie la création de vidéos publicitaires de lancement de produit en vous permettant de générer du texte à vidéo directement à partir de votre script. Notre plateforme offre une assistance à la rédaction de script intelligente, des voix AI pour les voix off, et des sous-titres automatiques, assurant une production créative rapide et de haute qualité pour diverses plateformes sociales.

HeyGen prend-il en charge des éléments créatifs avancés comme les avatars AI et les traductions pour une portée mondiale ?

Oui, HeyGen intègre des avatars AI sophistiqués pour ajouter une touche humaine à vos vidéos publicitaires. De plus, notre plateforme prend en charge les traductions, vous permettant de localiser vos annonces vidéo et d'atteindre efficacement des audiences diverses sur différentes plateformes sociales.

