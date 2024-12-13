Créez une Vidéo Publicitaire de Lancement de Produit Gagnante
Lancez votre produit avec des vidéos publicitaires époustouflantes qui captent l'attention et stimulent les ventes. Simplifiez la production et améliorez le storytelling en utilisant la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo promo dynamique de 45 secondes destinée aux jeunes professionnels, en utilisant des graphismes animés vibrants et une bande sonore énergique pour une viralité sur les réseaux sociaux, animée par un avatar AI charismatique de HeyGen.
Développez une vidéo explicative perspicace de 60 secondes qui utilise un storytelling captivant pour démystifier un produit B2B complexe pour des clients exécutifs, avec un style visuel sophistiqué et une voix off professionnelle générée sans effort grâce à HeyGen.
Produisez une vidéo produit visuellement riche de 30 secondes destinée aux consommateurs en général, mettant en avant les caractéristiques clés avec des séquences d'archives variées de la bibliothèque multimédia de HeyGen et garantissant l'accessibilité avec des sous-titres intégrés, accompagnée d'une musique contemporaine et entraînante.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Publicités de Lancement de Produit Performantes.
Générez rapidement des vidéos publicitaires de lancement de produit percutantes conçues pour capter l'attention et stimuler les conversions.
Produisez des Promos Engagantes pour les Réseaux Sociaux.
Créez instantanément des vidéos dynamiques et engageantes pour les réseaux sociaux afin d'amplifier le lancement de votre produit sur toutes les plateformes.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer la créativité de mes vidéos de lancement de produit ?
HeyGen vous permet de créer des "vidéos de lancement de produit" captivantes avec une "animation" dynamique et un "storytelling" engageant. Utilisez nos avatars AI et divers modèles pour donner vie à votre vision créative directement à partir d'un script.
HeyGen peut-il aider à créer des vidéos promo professionnelles efficacement ?
Oui, HeyGen simplifie la production de "vidéos promo" de haute qualité en offrant de nombreux modèles, une personnalisation de marque et une bibliothèque multimédia intégrée. Cela réduit considérablement le besoin de services traditionnels de "société de production vidéo".
Quelles options de branding HeyGen offre-t-il pour les vidéos de produit ?
HeyGen propose des contrôles de branding robustes pour garantir que votre "vidéo de produit" s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque, y compris des logos personnalisés et des schémas de couleurs. Vous pouvez également ajouter facilement des éléments "call to action" et des sous-titres professionnels pour un "marketing vidéo" efficace.
HeyGen prend-il en charge divers formats pour la distribution de vidéos sur les réseaux sociaux ?
Absolument, HeyGen vous permet d'optimiser vos vidéos pour diverses plateformes avec le redimensionnement des ratios d'aspect et des options d'exportation flexibles, parfaites pour les campagnes "réseaux sociaux". Ajoutez des sous-titres générés automatiquement pour maximiser l'engagement et la portée de vos efforts de "marketing vidéo".