Créez une Vidéo Publicitaire de Lancement de Produit Gagnante

Lancez votre produit avec des vidéos publicitaires époustouflantes qui captent l'attention et stimulent les ventes. Simplifiez la production et améliorez le storytelling en utilisant la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen.

304/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo promo dynamique de 45 secondes destinée aux jeunes professionnels, en utilisant des graphismes animés vibrants et une bande sonore énergique pour une viralité sur les réseaux sociaux, animée par un avatar AI charismatique de HeyGen.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo explicative perspicace de 60 secondes qui utilise un storytelling captivant pour démystifier un produit B2B complexe pour des clients exécutifs, avec un style visuel sophistiqué et une voix off professionnelle générée sans effort grâce à HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo produit visuellement riche de 30 secondes destinée aux consommateurs en général, mettant en avant les caractéristiques clés avec des séquences d'archives variées de la bibliothèque multimédia de HeyGen et garantissant l'accessibilité avec des sous-titres intégrés, accompagnée d'une musique contemporaine et entraînante.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne la Vidéo Publicitaire de Lancement de Produit

Libérez le potentiel de votre produit avec des vidéos de lancement captivantes. Créez des publicités professionnelles et accrocheuses sans effort.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par rédiger un script captivant qui raconte l'histoire de votre produit. Utilisez la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour transformer instantanément vos mots en visuels engageants, posant ainsi les bases de votre écriture de script.
2
Step 2
Choisissez les Éléments Visuels
Sélectionnez parmi une riche bibliothèque de Modèles & scènes pour représenter visuellement votre produit. Améliorez votre publicité avec des animations et des graphismes dynamiques pour mettre en avant les caractéristiques et avantages clés, assurant un aspect soigné.
3
Step 3
Appliquez le Branding & les Finitions
Personnalisez votre vidéo avec l'identité unique de votre marque. Utilisez les contrôles de Branding pour ajouter votre logo, vos couleurs personnalisées et intégrer des appels à l'action essentiels, garantissant la cohérence de la marque et un montage efficace.
4
Step 4
Exportez pour un Impact
Finalisez votre publicité de lancement de produit en utilisant le redimensionnement des ratios d'aspect & les exportations pour l'optimiser pour diverses plateformes. Préparez votre vidéo pour une campagne de marketing vidéo réussie sur tous vos canaux choisis.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Renforcez la Confiance avec des Vidéos Témoignages AI

.

Développez des vidéos témoignages puissantes alimentées par l'AI pour instaurer rapidement la confiance et la crédibilité pour votre nouveau produit.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer la créativité de mes vidéos de lancement de produit ?

HeyGen vous permet de créer des "vidéos de lancement de produit" captivantes avec une "animation" dynamique et un "storytelling" engageant. Utilisez nos avatars AI et divers modèles pour donner vie à votre vision créative directement à partir d'un script.

HeyGen peut-il aider à créer des vidéos promo professionnelles efficacement ?

Oui, HeyGen simplifie la production de "vidéos promo" de haute qualité en offrant de nombreux modèles, une personnalisation de marque et une bibliothèque multimédia intégrée. Cela réduit considérablement le besoin de services traditionnels de "société de production vidéo".

Quelles options de branding HeyGen offre-t-il pour les vidéos de produit ?

HeyGen propose des contrôles de branding robustes pour garantir que votre "vidéo de produit" s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque, y compris des logos personnalisés et des schémas de couleurs. Vous pouvez également ajouter facilement des éléments "call to action" et des sous-titres professionnels pour un "marketing vidéo" efficace.

HeyGen prend-il en charge divers formats pour la distribution de vidéos sur les réseaux sociaux ?

Absolument, HeyGen vous permet d'optimiser vos vidéos pour diverses plateformes avec le redimensionnement des ratios d'aspect et des options d'exportation flexibles, parfaites pour les campagnes "réseaux sociaux". Ajoutez des sous-titres générés automatiquement pour maximiser l'engagement et la portée de vos efforts de "marketing vidéo".

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo