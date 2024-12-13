Créateur de Vidéos de Présentation de Produit : Réalisez des Démos Engagantes

Personnalisez facilement des vidéos de produit époustouflantes avec des Avatars AI, captivant votre audience en quelques minutes.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de démonstration de produit dynamique de 90 secondes ciblant les marques de commerce électronique désireuses de mettre en avant plusieurs caractéristiques clés d'un produit de consommation physique, en mélangeant harmonieusement des images de style de vie inspirantes avec des gros plans détaillés du produit, utilisant des transitions fluides pour un voyage visuel invitant. L'audio doit comporter une voix off énergique et engageante couplée à une musique contemporaine dynamique, en tirant parti de la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour trouver des visuels époustouflants qui capturent parfaitement l'essence du produit.
Exemple de Prompt 2
Pour les entreprises B2B cherchant à expliquer un service ou une plateforme complexe à des clients d'entreprise potentiels, une vidéo explicative informative de 2 minutes doit être produite. Cette vidéo nécessite une esthétique visuelle professionnelle et corporative qui intègre des visualisations de données à l'écran et des démonstrations claires de l'interface utilisateur, avec un avatar AI autoritaire et articulé, généré par la capacité d'avatars AI de HeyGen, délivrant la narration avec une voix off claire et informative, soulignée par une musique de fond professionnelle et discrète pour transmettre crédibilité et expertise.
Exemple de Prompt 3
Les marketeurs introduisant une nouvelle fonctionnalité d'application nécessitent une vidéo publicitaire percutante de 45 secondes pour les réseaux sociaux, caractérisée par un style visuel rapide et vibrant avec des coupes rapides et des animations engageantes conçues pour un impact maximal lors du défilement. L'audio comprendra une voix off percutante et concise combinée à une musique tendance et libre de droits, avec la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect de HeyGen assurant un affichage optimal sur diverses plateformes sociales, créant une vidéo convaincante qui capte rapidement l'attention.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Présentation de Produit

Créez sans effort des vidéos de présentation de produit captivantes qui engagent votre audience et mettent en avant les meilleures caractéristiques de votre produit avec notre créateur de vidéos AI intuitif.

1
Step 1
Choisissez Votre Point de Départ
Sélectionnez parmi une large gamme de modèles de vidéos de produit conçus professionnellement ou commencez avec une toile vierge pour correspondre parfaitement au style et au message de votre marque en utilisant nos Modèles & scènes.
2
Step 2
Créez Votre Contenu
Collez votre script de produit pour générer instantanément des scènes vidéo en utilisant notre capacité de Texte à vidéo à partir de script, ou téléchargez vos propres actifs multimédias et organisez-les dans l'éditeur intuitif.
3
Step 3
Personnalisez avec des Éléments AI
Améliorez votre vidéo avec des avatars AI réalistes pour présenter votre produit, générez des voix off dynamiques et intégrez vos contrôles de marque pour un look unique et soigné.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo de présentation de produit et exportez-la en utilisant notre redimensionnement et exportation des ratios d'aspect, prête à captiver votre audience sur toutes les plateformes et à stimuler l'engagement produit.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Valeur la Valeur du Produit avec des Histoires de Clients

Transformez les témoignages de clients en vidéos AI convaincantes, démontrant efficacement les avantages du produit et renforçant la confiance des acheteurs potentiels.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de présentation de produit en utilisant l'AI ?

HeyGen fonctionne comme un créateur de vidéos de produit avancé utilisant l'AI, permettant aux utilisateurs de créer des vidéos de produit professionnelles de manière efficace. Vous pouvez exploiter nos Avatars AI de pointe et la fonctionnalité de texte à vidéo pour transformer votre script en contenu visuel engageant rapidement et facilement.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour les vidéos de produit dans HeyGen ?

HeyGen offre de vastes capacités de personnalisation pour votre vidéo de produit, y compris un éditeur glisser-déposer convivial et une gamme diversifiée de modèles de vidéos de produit. Vous pouvez également intégrer vos contrôles de marque spécifiques, utiliser une riche bibliothèque d'actifs multimédias et générer des voix off professionnelles pour parfaire votre vidéo.

Puis-je convertir un script directement en vidéo de démonstration de produit avec HeyGen ?

Oui, HeyGen dispose de puissantes capacités de texte à vidéo qui vous permettent de transformer sans effort votre script écrit en une vidéo de démonstration de produit dynamique. Ce processus innovant simplifie considérablement la production de vidéos en ligne, réduisant le besoin de tournages et de montages complexes.

HeyGen prend-il en charge des fonctionnalités avancées pour améliorer les vidéos explicatives de produit ?

Absolument, HeyGen est un créateur de vidéos complet qui prend en charge diverses fonctionnalités avancées pour améliorer votre vidéo explicative. Cela inclut des Avatars AI réalistes, la génération de voix off professionnelles, des sous-titres automatiques et une vaste bibliothèque d'actifs musicaux pour un produit final soigné et percutant.

