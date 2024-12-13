Votre Générateur Ultime de Vidéos de Présentation de Produits

Produisez des vidéos de produits engageantes sans effort, en utilisant de puissants avatars AI pour donner vie à vos explications.

552/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
L'objectif est une vidéo explicative de 45 secondes destinée aux entreprises SaaS et aux startups technologiques, démontrant clairement une nouvelle fonctionnalité produit à travers une vidéo de démonstration détaillée. Adoptez un style visuel épuré, éducatif et convivial, avec un avatar AI de HeyGen guidant les spectateurs étape par étape, complété par des sous-titres clairs pour l'accessibilité et une voix off calme et informative.
Exemple de Prompt 2
Augmentez l'engagement pour les agences de marketing et les marques en produisant une vidéo promotionnelle dynamique de 60 secondes, montrant comment un créateur de vidéos produit polyvalent génère un contenu captivant pour les réseaux sociaux. Cette vidéo doit présenter un style rapide, visuellement stimulant et tendance avec une musique moderne, mettant en avant la flexibilité créative offerte par les nombreux modèles et scènes de HeyGen et la capacité à optimiser facilement pour diverses plateformes grâce au redimensionnement et à l'exportation selon le format d'image.
Exemple de Prompt 3
Un spot concis de 15 secondes est nécessaire pour les entrepreneurs du e-commerce et les spécialistes du marketing digital, axé sur la création rapide de contenu promotionnel à fort impact en utilisant divers modèles vidéo pour répondre aux besoins marketing immédiats. Cette vidéo doit présenter un style visuel dynamique et percutant, en utilisant la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour assembler rapidement des visuels convaincants, accompagnée d'une piste musicale percutante et d'une voix off courte et captivante pour stimuler les conversions.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Présentation de Produits

Créez sans effort des vidéos professionnelles de présentation de produits avec l'IA. Passez du concept à des visuels et une voix captivants en quelques étapes simples, augmentant l'engagement et clarifiant votre offre.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par coller votre texte ou en utilisant des scripts générés par l'IA pour définir les caractéristiques et avantages clés de votre produit. Notre système intelligent transformera vos mots en un récit captivant.
2
Step 2
Sélectionnez les Visuels
Choisissez parmi une large gamme de modèles vidéo, sélectionnez des avatars AI et ajoutez des médias pertinents de notre bibliothèque. Appliquez vos contrôles de marque, y compris les logos et les couleurs, pour rendre votre vidéo produit unique.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off
Élevez votre message avec une génération de voix off professionnelle dans diverses langues et styles. Générez automatiquement des sous-titres/captions pour garantir que votre vidéo explicative de produit soit accessible à tous les spectateurs.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Une fois satisfait, générez votre vidéo de démonstration de produit finale. Ajustez facilement le redimensionnement selon le format d'image pour différentes plateformes et exportez votre vidéo de haute qualité, prête à répondre à vos besoins marketing sur les réseaux sociaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant les Histoires de Succès de Produits

.

Créez des vidéos AI engageantes pour présenter le succès des clients, démontrant efficacement la valeur de votre produit et renforçant la confiance des utilisateurs potentiels.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de présentation de produits ?

HeyGen est un générateur de vidéos produit par l'IA avancé qui vous permet de produire rapidement des vidéos professionnelles de présentation de produits. Profitez de nos modèles vidéo intuitifs et de nos puissantes capacités AI, y compris les avatars AI et la conversion de texte en vidéo, pour donner vie à votre vision créative efficacement.

Quelles options de personnalisation créative sont disponibles pour mes vidéos produit HeyGen ?

HeyGen offre des outils de personnalisation complets pour adapter précisément vos vidéos produit. Vous pouvez intégrer des graphiques et de la musique personnalisés, contrôler les éléments de marque tels que les logos et les couleurs, et améliorer l'engagement avec des voix off générées par l'IA, garantissant que votre vidéo se démarque en tant que véritable créateur de vidéos produit.

HeyGen peut-il aider à la génération de scripts et de voix off pour les vidéos de démonstration de produits ?

Absolument. HeyGen simplifie votre flux de travail avec des scripts générés par l'IA pour le contenu de votre vidéo de démonstration de produit. Notre plateforme offre également une génération de voix off robuste, vous permettant d'ajouter rapidement une narration audio de haute qualité qui complète parfaitement vos visuels.

Comment HeyGen optimise-t-il ma vidéo explicative de produit pour divers besoins marketing ?

HeyGen garantit que votre vidéo explicative de produit est polyvalente pour tous les besoins marketing, y compris les réseaux sociaux. Nous prenons en charge le redimensionnement selon le format d'image et fournissons des sous-titres/captions automatiques, rendant votre contenu accessible et engageant sur diverses plateformes et pour divers publics.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo