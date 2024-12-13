Créateur de Vidéos d'Introduction de Produit : Créez des Vidéos de Produit Époustouflantes

Créez rapidement des vidéos d'introduction de produit professionnelles. Exploitez des modèles et des scènes époustouflants pour mettre en valeur vos produits avec des effets visuels puissants.

Créez une vidéo d'introduction de produit dynamique de 30 secondes destinée aux passionnés de technologie et aux premiers adoptants, mettant en avant un gadget révolutionnaire. Le style visuel doit être élégant et moderne, utilisant des coupes rapides et une musique électronique énergique pour transmettre l'innovation. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter les caractéristiques clés du produit, rendant l'introduction captivante et avant-gardiste.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'introduction de produit accueillante de 45 secondes ciblant les professionnels occupés à la recherche de commodité dans leur vie quotidienne. La vidéo doit adopter un style visuel propre et invitant avec une musique de fond apaisante, agissant efficacement comme une vidéo explicative pour un nouveau service d'abonnement. Exploitez la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour transformer sans effort votre contenu écrit en un récit poli et persuasif.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de démonstration de produit informative de 60 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux spécialistes du marketing numérique à la recherche de solutions logicielles efficaces. L'esthétique doit être professionnelle et claire, accompagnée d'une musique d'entreprise douce, mettant en avant les avantages pratiques du logiciel et ses outils de personnalisation. Commencez avec l'un des modèles et scènes professionnels de HeyGen pour configurer rapidement une présentation visuelle convaincante.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo de produit ludique de 20 secondes pour une création artisanale unique, ciblant les individus créatifs et les amateurs de loisirs de niche. Le style visuel doit être vibrant et dynamique, incorporant des animations colorées et des effets sonores fantaisistes pour capter l'attention. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour ajouter une narration engageante et expressive, donnant vie aux qualités uniques du produit.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de vidéos d'introduction de produit

Créez rapidement des vidéos d'introduction de produit captivantes qui attirent l'attention et mettent en valeur les meilleures caractéristiques de votre produit, le tout avec un outil intuitif et puissant.

1
Step 1
Choisissez votre point de départ
Choisissez parmi une variété de modèles de vidéos d'introduction de produit conçus professionnellement, offrant une base parfaite pour mettre en valeur votre produit efficacement.
2
Step 2
Personnalisez vos éléments de marque
Personnalisez votre vidéo avec vos médias de produit, les couleurs de votre marque et votre logo en utilisant nos contrôles de marque complets pour s'aligner parfaitement avec l'identité de votre marque.
3
Step 3
Ajoutez des avatars AI engageants
Élevez votre introduction de produit en intégrant des avatars AI réalistes pour réciter votre script et mettre en avant les caractéristiques du produit, ajoutant une touche humaine professionnelle et engageante à votre vidéo.
4
Step 4
Exportez votre vidéo de haute qualité
Revoyez votre création, utilisez notre redimensionnement de format pour diverses plateformes, et exportez votre vidéo d'introduction de produit polie en haute résolution, prête à impressionner votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Témoignages de réussite client

.

Exploitez l'AI pour créer des vidéos authentiques et engageantes mettant en avant des clients satisfaits et leurs expériences avec votre produit.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos d'introduction de produit ?

HeyGen permet aux utilisateurs de produire rapidement des "vidéos d'introduction de produit" engageantes grâce à ses capacités avancées de "créateur de vidéos de produit AI". Vous pouvez facilement commencer avec des "modèles de vidéos d'introduction de produit" professionnels et transformer du texte en visuels captivants avec des avatars AI et des voix off.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour mes vidéos de produit ?

HeyGen offre des "outils de personnalisation" étendus pour perfectionner vos "vidéos de produit". Vous pouvez intégrer harmonieusement les couleurs et le logo de votre marque, ajouter des "animations" dynamiques et incorporer des "effets visuels" pour créer un contenu "haute résolution" qui se démarque vraiment.

HeyGen peut-il être utilisé pour créer divers types de vidéos de produit au-delà des simples introductions ?

Absolument, HeyGen est un "créateur de vidéos de produit" polyvalent adapté à bien plus que de simples introductions. Créez facilement des "vidéos de démonstration de produit" convaincantes, des "vidéos explicatives" informatives ou un contenu "vidéo de produit e-commerce" percutant optimisé pour les "réseaux sociaux" et d'autres plateformes.

L'éditeur de HeyGen est-il convivial pour créer et éditer des vidéos de produit ?

HeyGen propose un "éditeur glisser-déposer" intuitif conçu pour la création et l'édition sans effort de vos "vidéos de produit". Cela en fait un "créateur de vidéos d'introduction" accessible à tous, quel que soit leur niveau d'expérience en montage vidéo, garantissant des résultats professionnels en toute simplicité.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo