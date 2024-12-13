Déverrouillez la Simplicité : Générateur de Vidéos d'Instructions Produit
Générez des instructions produit claires et étape par étape sans effort. Exploitez les puissants avatars IA pour créer des vidéos explicatives engageantes et réduire les tickets de support.
Concevez une vidéo complète de deux minutes pour la formation des employés, ciblant les équipes de L&D lors de l'intégration de nouvelles recrues à des logiciels internes complexes, avec des captures d'écran professionnelles, des textes en surbrillance à l'écran et un avatar IA engageant pour délivrer des modules de formation technique. Assurez-vous que les avatars IA de HeyGen offrent un visage cohérent et amical pour des concepts complexes, améliorant ainsi la rétention d'apprentissage.
Créez une vidéo de démonstration produit dynamique de 90 secondes, adaptée aux prospects mondiaux cherchant à comprendre les capacités de notre produit dans leur langue maternelle, en utilisant des visuels vibrants du produit en action, accompagnés d'une génération de voix off et de sous-titres/captions précisément synchronisés pour plusieurs langues. Capitalisez sur la génération de voix off et les sous-titres/captions de HeyGen pour traduire efficacement des fonctionnalités complexes dans un format accessible pour un public international diversifié.
Développez une vidéo explicative engageante de 45 secondes conçue pour les utilisateurs actuels, mettant en avant les fonctions principales d'une mise à jour logicielle récemment publiée avec une approche visuelle lumineuse de type tutoriel et une voix off naturelle et amicale générée par l'IA. Cette vidéo devrait tirer parti de la fonctionnalité de modèles et de scènes de HeyGen pour assembler rapidement un récit soigné, rendant le processus de texte à vidéo fluide pour présenter les améliorations du produit.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement de la Formation Produit.
Utilisez l'IA pour créer des vidéos d'instructions produit dynamiques qui améliorent l'engagement des utilisateurs et la rétention des connaissances pour vos produits.
Développez des Tutoriels Produit Complets.
Générez facilement une bibliothèque de vidéos d'instructions produit détaillées et étape par étape pour un onboarding et une orientation utilisateur efficaces.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos avec l'IA ?
HeyGen utilise des avatars IA avancés et la technologie de texte à vidéo, vous permettant de transformer des scripts en vidéos captivantes sans effort. Cette plateforme d'IA générative rend la production vidéo professionnelle accessible sans compétences complexes en montage.
Quelles options de personnalisation sont disponibles pour le branding dans HeyGen ?
HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation, y compris des contrôles de branding pour intégrer votre logo et vos couleurs de marque. Vous pouvez utiliser divers modèles vidéo et l'éditeur intuitif par glisser-déposer pour créer des vidéos produit uniques et conformes à votre marque.
HeyGen peut-il produire des vidéos traduites de haute qualité pour un public mondial ?
Oui, HeyGen prend en charge la création de vidéos de haute qualité, offrant des options d'exportation comme la résolution 1080p ou 4K. Avec des capacités de traduction instantanée et de vidéo multilingue, HeyGen vous aide à atteindre un public mondial avec des sous-titres précis et des voix off naturelles.
Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos d'instructions produit efficaces ?
HeyGen fonctionne comme un puissant générateur de vidéos d'instructions produit, permettant aux utilisateurs de produire rapidement des vidéos explicatives détaillées et des vidéos de démonstration produit. Son interface conviviale et ses fonctionnalités robustes d'éditeur vidéo simplifient la création de contenu informatif pour le support client ou la formation des employés.