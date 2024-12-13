Créateur de Vidéos d'Informations Produit : Transformez les Données en Histoires
Transformez facilement des données produit complexes en vidéos captivantes grâce à notre fonctionnalité de conversion de texte en vidéo à partir d'un script, vous faisant gagner un temps précieux.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une présentation technique de 2 minutes pour les développeurs de logiciels explorant les possibilités d'intégration avec la plateforme AI de HeyGen. Cette vidéo doit présenter un style visuel moderne et clair, étape par étape, en utilisant la conversion de texte en vidéo à partir d'un script pour expliquer les fonctionnalités de l'API et les flux de travail techniques, complétée par des voix off AI précises et des médias pertinents de la bibliothèque pour illustrer des concepts complexes.
Produisez une vidéo d'annonce de 45 secondes pour les équipes DevOps, mettant en avant les nouvelles fonctionnalités avec le créateur de vidéos d'informations produit de HeyGen. Le style visuel doit être engageant et dynamique, incorporant des éléments infographiques et une bande sonore entraînante, en utilisant des modèles et des scènes existants pour assembler rapidement la vidéo, avec des sous-titres clairs pour l'accessibilité.
Concevez une vidéo explicative d'une minute pour les responsables des départements informatiques évaluant les outils d'entreprise, en se concentrant sur la façon dont HeyGen aide à étendre la création de vidéos. Employez une présentation visuelle autoritaire, haute fidélité et soignée avec une voix AI professionnelle, démontrant la facilité d'adaptation du contenu sur différentes plateformes grâce au redimensionnement des formats et aux exportations, et en incorporant divers médias de la bibliothèque pour renforcer le message.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Publicités Produit Performantes.
Exploitez les générateurs vidéo AI pour produire rapidement du contenu publicitaire engageant afin de présenter les fonctionnalités des produits et stimuler les conversions.
Développez du Contenu Engagé pour les Réseaux Sociaux.
Transformez rapidement les informations produit en vidéos captivantes pour les réseaux sociaux afin de renforcer la notoriété de la marque et de connecter avec votre audience.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen utilise-t-il l'AI pour la génération de vidéos ?
HeyGen est une plateforme alimentée par l'AI qui fonctionne comme un générateur vidéo AI avancé. Il utilise des avatars AI sophistiqués et des voix AI pour transformer le texte en vidéo à partir d'un script, créant ainsi du contenu de qualité professionnelle avec facilité.
Quels types de vidéos puis-je créer avec la plateforme AI de HeyGen ?
Avec HeyGen, vous pouvez agir comme un puissant créateur de vidéos produit, générant des vidéos explicatives, des vidéos de produits eCommerce et du contenu pour les réseaux sociaux pour divers besoins. La plateforme vous permet d'étendre la création de vidéos en produisant efficacement une large gamme de vidéos engageantes.
HeyGen peut-il personnaliser l'image de marque et les formats de sortie vidéo ?
Oui, HeyGen offre des contrôles de marque robustes pour garantir que vos vidéos s'alignent avec votre identité, y compris les logos et les couleurs. De plus, la plateforme prend en charge le redimensionnement des formats et les exportations pour diverses plateformes, ainsi que la génération avancée de voix off.
HeyGen propose-t-il des outils pour la collaboration et la création efficace de scripts ?
HeyGen est conçu pour gagner du temps et améliorer les flux de travail d'équipe avec des outils collaboratifs intégrés. Les utilisateurs peuvent bénéficier de modèles de vidéos préconçus et de fonctionnalités qui simplifient la rédaction de scripts, rendant la création de contenu fluide et efficace.