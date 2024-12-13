Créateur de Vidéos de Fonctionnalités de Produit : Créez des Démos Engagantes

Créez des vidéos captivantes sur les fonctionnalités de produit qui expliquent vos offres en détail. Utilisez des avatars AI pour fournir des voix off claires et engageantes.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de démonstration de produit de 90 secondes ciblant les utilisateurs de logiciels d'entreprise, illustrant un flux de travail étape par étape pour un nouveau système. Le style visuel doit être lumineux et interactif, utilisant des enregistrements d'écran et des superpositions animées pour guider le spectateur, accompagné d'une narration claire et concise générée via Text-to-video à partir d'un script. Cette suggestion encourage une vue d'ensemble technique détaillée, garantissant que les utilisateurs comprennent l'efficacité opérationnelle du logiciel.
Exemple de Prompt 2
Produisez un tutoriel vidéo énergique de 2 minutes sur un produit AI pour les propriétaires de petites entreprises, démontrant comment ils peuvent facilement créer leur propre contenu promotionnel. La vidéo doit présenter un style dynamique et visuellement attrayant, incorporant des modèles et scènes préconçus et des visuels riches de la bibliothèque de médias/soutien de stock, le tout sur une musique de fond entraînante. Cela vise à inspirer confiance chez les utilisateurs, en leur montrant le processus simple de création de vidéos de produits de qualité professionnelle.
Exemple de Prompt 3
Réalisez une vidéo de produit concise de 60 secondes démontrant les fonctionnalités de collaboration pour les équipes de marketing mondiales, en mettant l'accent sur la compatibilité et l'accessibilité multiplateformes. Le style visuel doit être professionnel et conscient des enjeux mondiaux, avec des textes clairs à l'écran et des sous-titres/captions pour des audiences diverses. Mettez en avant l'adaptation fluide du contenu sur différentes plateformes grâce au redimensionnement et aux exports de rapport d'aspect, garantissant que le message est universellement compris et visuellement optimisé pour divers canaux numériques.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne le créateur de vidéos de fonctionnalités de produit

Créez facilement des vidéos professionnelles sur les fonctionnalités de produit qui mettent en valeur vos innovations avec des outils alimentés par l'AI.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle Vidéo ou Commencez de Zéro
Commencez votre projet de vidéo sur les fonctionnalités de produit en choisissant parmi une variété de modèles vidéo professionnels ou créez le vôtre de A à Z.
2
Step 2
Ajoutez des Visuels et des Éléments de Marque
Personnalisez votre vidéo en utilisant la vaste bibliothèque de médias/soutien de stock pour inclure des visuels pertinents, des images de produit et l'identité de votre marque.
3
Step 3
Intégrez des Avatars AI pour la Présentation
Améliorez l'engagement en incorporant des avatars AI réalistes pour présenter vos fonctionnalités de produit, assurant une livraison professionnelle et captivante.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo de Produit Finale
Concluez votre projet en utilisant le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect pour optimiser vos vidéos de produit de haute qualité pour diverses plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Amélioration de la Formation Produit

Améliorez l'apprentissage et la rétention en transformant des fonctionnalités de produit complexes en vidéos de formation claires et engageantes alimentées par l'AI pour les utilisateurs ou les employés.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos sur les fonctionnalités de produit ?

HeyGen simplifie la création de vidéos dynamiques sur les fonctionnalités de produit en utilisant des avatars AI avancés et des capacités de texte-à-vidéo, vous permettant de démontrer rapidement des fonctionnalités complexes. Notre plateforme transforme votre script en contenu vidéo engageant avec des voix off professionnelles sans effort.

Quels outils HeyGen propose-t-il pour créer des vidéos de démonstration de produit convaincantes ?

HeyGen offre une vaste bibliothèque de modèles vidéo personnalisables et un éditeur convivial, vous permettant de créer des vidéos de démonstration de produit de haute qualité. Vous pouvez facilement intégrer vos contrôles de marque, des médias de stock et des animations pour raconter efficacement l'histoire de votre produit.

HeyGen peut-il améliorer la collaboration d'équipe pour les projets de créateur de vidéos de produit AI ?

Absolument. HeyGen est conçu pour rationaliser la collaboration d'équipe, permettant à plusieurs utilisateurs de travailler ensemble sur des projets de créateur de vidéos de produit AI. Cela garantit des flux de travail fluides, du développement du script à l'exportation finale, améliorant l'efficacité pour tous vos besoins en vidéos de produit.

HeyGen prend-il en charge des options complètes de voix off et de sous-titres pour les vidéos de produit ?

Oui, HeyGen offre des capacités robustes de génération de voix off et de sous-titres/captions automatiques pour garantir que vos vidéos de produit sont accessibles et engageantes. Vous pouvez facilement personnaliser ces éléments, améliorant votre narration vidéo et votre portée pour chaque audience.

