Générateur de Vidéos de Fonctionnalités Produit : Rapide, Facile, Alimenté par l'AI

Créez des vidéos produits époustouflantes avec facilité. Exploitez le Texte en vidéo à partir de script pour transformer vos idées en histoires visuelles captivantes.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de démonstration produit soignée de 45 secondes conçue pour les professionnels du marketing et les marques de commerce électronique, mettant en avant les aspects les plus innovants de votre produit. Utilisez des "Avatars AI" photoréalistes pour présenter les fonctionnalités, avec un contenu concis généré automatiquement à partir de "Texte en vidéo à partir de script", offrant un style narratif très professionnel et engageant pour un Générateur de Vidéo Produit AI.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo dynamique de 60 secondes présentant les fonctionnalités du générateur de vidéos pour les agences créatives et les designers indépendants, démontrant les capacités de personnalisation inégalées de la plateforme. Le récit visuellement riche doit mélanger des éléments uniques de la "Bibliothèque de médias/soutien de stock" de HeyGen avec des graphiques sur mesure, créant un style visuel distinct qui valorise l'identité de marque individuelle grâce à une personnalisation étendue.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo produit informative de 30 secondes pour les startups technologiques et les entreprises B2B introduisant de nouvelles fonctionnalités, en veillant à ce que chaque détail soit clair et accessible sur toutes les plateformes. Cette vidéo concise doit utiliser des "Sous-titres/légendes" précis pour une compréhension universelle, et tirer parti du "Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect" pour adapter le contenu de manière transparente à divers canaux en ligne, présentant un ton simple et éducatif pour garantir que vos vidéos produits atteignent un public plus large.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos de Fonctionnalités Produit

Créez facilement des vidéos produits engageantes qui mettent en valeur vos fonctionnalités, attirent les clients et renforcent votre présence en ligne avec nos outils alimentés par l'AI.

1
Step 1
Créez Votre Projet avec un Modèle
Commencez par sélectionner dans une bibliothèque diversifiée de "modèles vidéo" conçus pour mettre en valeur les fonctionnalités produit. Notre interface intuitive rend le démarrage de votre vidéo simple et rapide.
2
Step 2
Ajoutez Votre Histoire de Produit
Collez la description de votre produit ou la liste de ses fonctionnalités. Notre plateforme peut utiliser des "scripts générés automatiquement par AI" et des voix off pour transformer votre texte en une narration engageante, vous faisant gagner du temps.
3
Step 3
Sélectionnez et Personnalisez Vos Visuels
Améliorez votre vidéo en choisissant un "avatar AI" pour présenter vos fonctionnalités. Ajoutez facilement vos éléments de marque grâce à des contrôles de marque comme les logos et les couleurs pour maintenir une apparence cohérente.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Une fois satisfait, générez votre vidéo finale avec un "rendu photoréaliste". Vous pouvez ensuite l'exporter dans divers ratios d'aspect, prête à être partagée sur les réseaux sociaux et les plateformes de commerce électronique pour atteindre votre audience.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez les Fonctionnalités Produit à Travers des Histoires de Succès

Développez de puissants témoignages vidéo et études de cas pour démontrer la valeur réelle et les avantages des fonctionnalités de votre produit.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos produits engageantes ?

Le Générateur de Vidéos Produit AI de HeyGen vous permet de créer des vidéos produits époustouflantes avec facilité. Exploitez les avatars AI et les options de personnalisation étendues pour produire un rendu photoréaliste qui met véritablement en valeur les fonctionnalités de votre produit.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen un créateur de vidéos produit rapide ?

HeyGen offre un flux de création rapide pour générer des vidéos de fonctionnalités produit. Utilisez une large gamme de modèles vidéo et un éditeur par glisser-déposer pour transformer rapidement vos scripts en vidéos produits soignées et professionnelles.

HeyGen utilise-t-il l'AI pour améliorer la création de vidéos produit ?

Oui, HeyGen exploite une AI avancée pour simplifier votre processus de création de vidéos produit. Notre plateforme inclut des avatars AI, des scripts générés automatiquement par AI, et des voix off réalistes, garantissant une production de haute qualité et efficace.

Puis-je personnaliser les vidéos produit HeyGen pour différentes plateformes ?

Absolument, HeyGen permet une personnalisation étendue de vos vidéos de démonstration produit, les rendant parfaites pour les réseaux sociaux et les plateformes de commerce électronique. Vous pouvez appliquer des contrôles de marque et ajuster facilement les ratios d'aspect pour répondre aux différentes exigences d'affichage.

