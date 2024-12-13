Le Meilleur Générateur de Vidéos Explicatives de Produit pour Vos Besoins

Créez facilement des vidéos explicatives professionnelles grâce à notre éditeur intuitif de glisser-déposer, parfait pour simplifier des idées complexes.

Pour les développeurs de logiciels et les responsables informatiques cherchant des aperçus techniques rapides, produisez une vidéo d'une minute démontrant HeyGen en tant que "générateur de vidéos explicatives par IA". Le style visuel doit être épuré avec des captures d'écran dynamiques et des animations minimales, complété par une voix off professionnelle et précise générée par IA. Mettez en avant l'efficacité de la conversion de scripts complexes en vidéos soignées grâce à la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo explicative de produit de 90 secondes destinée aux chefs de produit et aux équipes marketing, démontrant la simplicité de générer du contenu attrayant pour les nouvelles versions de fonctionnalités. La vidéo doit avoir une esthétique visuelle moderne et engageante avec des couleurs vives et des transitions fluides, accompagnée d'une voix IA dynamique et amicale. Soulignez comment HeyGen simplifie le processus avec ses "Modèles & scènes" et son vaste "Support de bibliothèque/média stock" pour créer rapidement un résultat de "générateur de vidéos explicatives de produit".
Exemple de Prompt 2
Les formateurs techniques et les spécialistes du support peuvent simplifier les processus système complexes avec une vidéo de formation de 2 minutes conçue à l'aide de HeyGen. Cette solution de "plateforme vidéo IA" doit employer un style visuel illustratif, étape par étape, avec des annotations claires à l'écran, mettant en vedette un avatar IA calme et autoritaire. Utilisez les "Avatars IA" et les "Sous-titres/légendes" de HeyGen pour garantir que les concepts complexes sont facilement compréhensibles, transmettant efficacement l'information et renforçant la compréhension pour les utilisateurs finaux.
Exemple de Prompt 3
Développez une communication interne de 45 secondes pour les responsables RH et les équipes de communication interne, annonçant une nouvelle politique d'entreprise ou une mise à jour du système. La vidéo doit présenter un style visuel professionnel et concis avec une image de marque d'entreprise, animée par une "Génération de voix off" humaine qui assure clarté et engagement. Démontrez comment HeyGen facilite la création rapide et l'exportation de fichiers vidéo "MP4" prêts pour diverses plateformes internes grâce à sa fonctionnalité de "Redimensionnement et exportation de rapport d'aspect".
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos Explicatives de Produit

Transformez rapidement vos concepts de produit en vidéos explicatives engageantes avec des outils alimentés par l'IA, simplifiant les idées complexes pour votre public.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par écrire ou coller le message de votre produit. Notre IA analyse votre texte pour générer des scènes initiales, en utilisant la fonctionnalité de texte en vidéo à partir de script pour esquisser le récit principal de votre vidéo explicative et simplifier les idées.
2
Step 2
Sélectionnez Visuels & Voix
Choisissez parmi une bibliothèque de modèles de vidéos explicatives pour construire rapidement votre vidéo. Personnalisez les scènes et ajoutez des avatars IA pour présenter votre message, améliorant l'attrait visuel et l'engagement de votre contenu.
3
Step 3
Ajoutez Médias & Sous-titres
Améliorez votre vidéo en ajoutant des photos et vidéos stock, des animations et d'autres éléments visuels de notre bibliothèque multimédia. Incluez des sous-titres/légendes pour accroître l'accessibilité et garantir que votre message est clair pour tous les spectateurs.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Rendez votre vidéo explicative de produit terminée au format vidéo MP4. Utilisez le redimensionnement du rapport d'aspect pour l'optimiser pour diverses plateformes, en vous assurant qu'elle est prête pour les réseaux sociaux ou votre site web, atteignant un public plus large.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Explications de Succès Client

Mettez en valeur l'impact de votre produit en créant des vidéos IA engageantes qui soulignent les histoires de succès client et renforcent la confiance.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création d'une vidéo explicative par IA ?

HeyGen fonctionne comme un puissant générateur de vidéos explicatives par IA, permettant aux utilisateurs de transformer des scripts textuels en vidéos professionnelles avec facilité. Son éditeur intuitif de glisser-déposer simplifie l'ensemble du processus, rendant la production vidéo complexe accessible pour simplifier les idées en contenu engageant. Cette plateforme vidéo IA robuste assure une sortie efficace et de haute qualité.

HeyGen peut-il personnaliser les avatars IA et les voix off pour mes vidéos explicatives ?

Absolument. HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation pour les avatars IA, y compris le style et les expressions, pour correspondre à votre image de marque spécifique. Vous pouvez également choisir parmi une large gamme de voix off IA dans diverses langues et accents, garantissant que vos vidéos explicatives résonnent parfaitement avec votre public cible.

Quelles fonctionnalités HeyGen propose-t-il pour améliorer l'attrait visuel des vidéos explicatives ?

HeyGen propose une riche bibliothèque de modèles de vidéos explicatives pour démarrer vos projets, ainsi qu'une vaste collection de photos et vidéos stock pour enrichir votre contenu. Vous pouvez également intégrer des animations engageantes et assurer l'accessibilité avec des sous-titres automatiques, le tout géré au sein de sa bibliothèque multimédia complète.

Quelles options d'exportation sont disponibles pour les vidéos explicatives HeyGen ?

HeyGen vous permet de télécharger vos vidéos explicatives terminées au format vidéo MP4 de haute qualité, adapté à diverses plateformes. Vous pouvez également utiliser le redimensionnement du rapport d'aspect pour optimiser votre vidéo pour différents usages, y compris le partage fluide sur les réseaux sociaux.

