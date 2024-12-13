Pour les développeurs de logiciels et les responsables informatiques cherchant des aperçus techniques rapides, produisez une vidéo d'une minute démontrant HeyGen en tant que "générateur de vidéos explicatives par IA". Le style visuel doit être épuré avec des captures d'écran dynamiques et des animations minimales, complété par une voix off professionnelle et précise générée par IA. Mettez en avant l'efficacité de la conversion de scripts complexes en vidéos soignées grâce à la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen.

Générer une Vidéo