Boostez l'engagement avec des vidéos explicatives et des promos époustouflantes, propulsées par des avatars IA réalistes.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo explicative dynamique de 45 secondes destinée aux marketeurs et créateurs de contenu, mettant en avant la puissance de HeyGen pour produire des vidéos promo engageantes qui captent l'attention. Utilisez des visuels vibrants, des coupes rapides et un avatar IA énergique pour délivrer les messages clés, complétés par une bibliothèque de médias riches/soutien de stock pour renforcer l'impact et la créativité du récit.
Produisez une vidéo explicative de produit sophistiquée de 60 secondes conçue pour les startups technologiques cherchant à atteindre les marchés mondiaux, démontrant comment HeyGen facilite l'accessibilité universelle. La vidéo doit adopter un design minimaliste avec un texte clair à l'écran, en utilisant divers avatars IA pour la représentation et des sous-titres/captions automatiques pour assurer une compréhension et un impact larges pour vos vidéos explicatives de produit.
Générez une publicité rapide de 30 secondes sur les réseaux sociaux adaptée aux gestionnaires de réseaux sociaux, illustrant à quelle vitesse la création de vidéos percutantes peut être réalisée avec HeyGen. Employez une esthétique visuelle tendance et mobile-first avec une musique de fond énergique, montrant l'efficacité de la conversion de texte en vidéo à partir de la génération de script et la flexibilité du redimensionnement et des exportations d'aspect-ratio pour diverses plateformes.
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Publicités de Produit Performantes.
Produisez rapidement des publicités vidéo convaincantes pour promouvoir vos produits et services, augmentant l'engagement et les conversions.
Engagez les Audiences avec des Promos sur les Réseaux Sociaux.
Générez instantanément des vidéos captivantes pour les réseaux sociaux et des clips courts pour mettre en valeur votre produit, élargissant votre portée et l'interaction avec votre audience.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos explicatives de produit et de promos ?
HeyGen simplifie le processus de devenir un "créateur de vidéos promo explicatives" en offrant une plateforme robuste de "création de vidéos". Il permet aux utilisateurs de générer rapidement des "vidéos explicatives" et des "vidéos de démonstration de produit" convaincantes avec des "avatars IA" et des "voix off IA", même à partir d'une simple entrée de "rédaction de script".
Quels atouts créatifs HeyGen offre-t-il pour améliorer la production vidéo ?
HeyGen propose une vaste bibliothèque de "modèles", "vidéos de stock" et "animations" pour élever votre contenu vidéo. Ces éléments créatifs, combinés avec de puissants "éléments de marque" et un "éditeur glisser-déposer" intuitif, vous permettent de produire des "vidéos promo" de qualité professionnelle sans effort.
Puis-je personnaliser les avatars et voix off IA dans HeyGen pour les vidéos de ma marque ?
Absolument, HeyGen permet une personnalisation significative des "avatars IA" pour s'aligner avec l'esthétique et le message de votre marque. Vous pouvez également générer des "voix off IA" diverses et naturelles directement à partir de votre "rédaction de script", garantissant que vos "vidéos de produit" maintiennent une voix de marque cohérente et professionnelle.
Quels formats de sortie et applications sont pris en charge par les vidéos générées par HeyGen ?
HeyGen prend en charge l'exportation de votre "création vidéo" de haute qualité dans des formats standards comme "MP4", ce qui le rend très polyvalent pour diverses plateformes. Cela facilite le partage de vos "vidéos explicatives de produit" et "publicités vidéo sur les réseaux sociaux" sur tous vos canaux numériques, améliorant ainsi votre "stratégie marketing" globale.