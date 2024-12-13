Générateur de Vidéos Explicatives : Créez des Vidéos Engagantes Rapidement

Créez facilement des vidéos animées professionnelles avec des voix off AI et des modèles personnalisables.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Pour les propriétaires de petites entreprises et les marketeurs, imaginez une vidéo explicative concise de 45 secondes qui met brillamment en avant l'interface conviviale d'un nouvel outil en ligne. Cette vidéo doit présenter des visuels lumineux et accueillants mettant en avant la fonctionnalité de l'éditeur par glisser-déposer, accompagnée d'une voix AI amicale et encourageante générée par HeyGen, rendant la création de vidéos sans effort.
Un module de formation détaillé de 90 secondes attend les professionnels des RH d'entreprise, visant à communiquer efficacement les politiques mises à jour de l'entreprise. En adoptant une esthétique professionnelle et corporative, la vidéo utilisera divers avatars AI pour délivrer le message, accompagnée d'une voix off claire et éducative et de sous-titres/captions synchronisés, propulsés par les capacités robustes de HeyGen pour une communication interne complète.
Pour capter immédiatement l'attention des startups technologiques lançant de nouvelles fonctionnalités, concevez une démonstration de produit percutante de 30 secondes. Cette vidéo nécessite des graphiques en mouvement dynamiques et des coupes rapides pour une sensation moderne, intégrant le support de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des visuels engageants et une voix off AI énergique, assurant des options d'exportation et de partage fluides sur les plateformes.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos Explicatives

Créez facilement des vidéos explicatives professionnelles avec des outils alimentés par AI, transformant vos idées en contenu visuel engageant rapidement.

Créez Votre Script
Commencez par écrire ou coller votre script d'explication de produit. Notre plateforme utilise votre texte comme base pour une création puissante de texte en vidéo, garantissant que votre message est clair.
Sélectionnez Visuels et Voix
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI et de modèles vidéo professionnels pour représenter visuellement votre produit. Améliorez votre message avec des voix off AI qui résonnent avec votre public.
Personnalisez et Affinez
Personnalisez votre vidéo explicative avec des contrôles de marque, des polices personnalisées et des médias pertinents de notre bibliothèque visuelle. Ajoutez des sous-titres et des captions pour garantir que votre message est accessible et engageant pour tous.
Exportez et Partagez
Une fois satisfait, exportez facilement votre vidéo explicative de produit de haute qualité dans divers formats et ratios d'image. Partagez-la sur les plateformes pour engager efficacement votre public cible.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez les Vidéos de Formation sur les Produits

Améliorez la formation sur les produits en créant des vidéos dynamiques alimentées par AI qui augmentent l'engagement et assurent une meilleure rétention des connaissances pour les utilisateurs.

Questions Fréquemment Posées

Comment l'AI de HeyGen simplifie-t-elle le processus de création de vidéos explicatives ?

HeyGen simplifie la création de vidéos explicatives en transformant des scripts en vidéos professionnelles grâce à des avatars AI avancés et des voix off AI naturelles. Cette capacité de création de texte en vidéo rationalise le processus de production, le rendant très efficace pour tout utilisateur.

Quelles options de personnalisation sont disponibles lors de la création d'une vidéo explicative avec HeyGen ?

HeyGen offre une personnalisation étendue pour vos vidéos explicatives grâce à son éditeur intuitif par glisser-déposer. Vous pouvez utiliser divers modèles de vidéos, intégrer le logo et les couleurs de votre marque pour la cohérence, et ajouter de la musique pour personnaliser efficacement votre contenu.

Comment puis-je exporter et partager les vidéos explicatives créées avec HeyGen ?

HeyGen propose des options d'exportation et de partage robustes pour vos vidéos professionnelles, vous permettant de les télécharger dans diverses résolutions et formats d'image. Vous pouvez facilement exporter vos vidéos explicatives terminées pour une distribution sur plusieurs plateformes.

HeyGen prend-il en charge plusieurs langues et fournit-il des sous-titres pour les vidéos explicatives ?

Oui, HeyGen prend en charge plusieurs langues pour les voix off AI, vous permettant de créer du contenu localisé pour un public mondial. De plus, HeyGen génère automatiquement des sous-titres et des captions pour vos vidéos explicatives, améliorant l'accessibilité et la portée.

