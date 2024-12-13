Générateur de Vidéos Éducatives de Produit : Créez des Tutoriels Engagés Plus Rapidement

Générez rapidement des vidéos de formation et d'intégration de produits captivantes. Notre générateur de vidéos IA transforme instantanément le texte en tutoriels engageants grâce à la puissante fonctionnalité de texte en vidéo à partir de script.

Imaginez créer une vidéo éducative de produit captivante de 30 secondes en quelques minutes, ciblant les propriétaires de petites entreprises occupés qui doivent rapidement comprendre de nouveaux concepts. Avec un style visuel moderne et dynamique et une voix off claire et amicale générée par l'IA, cette vidéo montrera à quel point il est simple de convertir votre script en une présentation dynamique en utilisant la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen et des avatars IA réalistes.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Élevez votre contenu d'apprentissage en ligne avec une vidéo éducative professionnelle de 45 secondes, spécialement conçue pour les créateurs de cours en ligne. Ce tutoriel concis, utilisant un style visuel épuré et une voix off IA autoritaire, démontre efficacement une fonctionnalité complexe de votre produit, en exploitant les divers modèles et scènes de HeyGen pour simplifier la production.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo explicative vibrante de 60 secondes avec une approche narrative dynamique, parfaite pour les équipes marketing introduisant une nouvelle mise à jour logicielle. Cette pièce engageante, avec des visuels riches de la bibliothèque multimédia et enrichie de sous-titres clairs, décomposera les avantages clés dans un format facilement compréhensible pour les chefs de produit, assurant une compréhension maximale.
Exemple de Prompt 3
Libérez la puissance de la création vidéo alimentée par l'IA en concevant une vidéo éducative de produit élégante et futuriste de 30 secondes destinée aux innovateurs technologiques et aux premiers adoptants. Avec une bande sonore énergique et des avatars IA personnalisables, cet aperçu rapide illustre à quel point il est facile d'adapter votre contenu pour diverses plateformes en utilisant le redimensionnement et les exportations de formats d'HeyGen.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionnent les Générateurs de Vidéos Éducatives de Produit

Transformez rapidement vos connaissances sur le produit en vidéos éducatives captivantes avec des outils alimentés par l'IA, simplifiant la création de contenu pour une formation et une intégration percutantes.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Commencez par coller votre explication de produit ou votre matériel de formation dans l'éditeur. Notre technologie avancée de texte en vidéo convertira votre script en scènes dynamiques.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur IA
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars IA réalistes pour être le visage de votre vidéo éducative, assurant une présentation professionnelle et engageante.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et de la Marque
Améliorez la clarté en incorporant vos éléments de marque et en générant automatiquement des sous-titres et légendes IA pour l'accessibilité et la compréhension des spectateurs.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo de Haute Qualité
Finalisez votre vidéo éducative de produit et exportez-la dans divers formats et résolutions, prête pour un partage fluide et un apprentissage percutant.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produire des Tutoriels Rapides de Produit

.

Créez rapidement des clips vidéo et tutoriels concis et engageants pour les réseaux sociaux, idéaux pour les mises à jour rapides de produit et les explications de fonctionnalités.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il transformer des scripts en vidéos IA de haute qualité ?

HeyGen est un générateur de vidéos IA avancé qui transforme directement vos scripts en vidéos captivantes. Notre fonctionnalité de texte en vidéo utilise l'IA pour simplifier votre processus créatif, vous permettant de produire du contenu de haute qualité rapidement et efficacement.

Puis-je utiliser des avatars IA pour personnaliser mes vidéos éducatives avec HeyGen ?

Oui, HeyGen vous permet d'incorporer des avatars IA réalistes dans vos vidéos éducatives de produit. Ces avatars IA peuvent transmettre votre message avec une touche humaine, rendant votre contenu vidéo éducatif animé plus engageant et percutant.

Quels outils créatifs HeyGen offre-t-il pour personnaliser le contenu vidéo ?

HeyGen propose une suite complète d'outils créatifs, y compris divers modèles de vidéos et des contrôles de marque avancés, pour personnaliser entièrement votre contenu vidéo. Vous pouvez facilement ajuster les couleurs, ajouter des logos et utiliser notre bibliothèque multimédia pour enrichir votre création vidéo alimentée par l'IA.

Comment HeyGen prend-il en charge les besoins divers en voix off et sous-titres pour l'éducation produit ?

HeyGen intègre un générateur de voix off IA robuste, vous permettant de choisir parmi une large gamme de voix pour correspondre parfaitement à votre vidéo éducative. De plus, notre plateforme génère des sous-titres et légendes IA, garantissant que votre vidéo éducative de produit est accessible à un public plus large.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo