Imaginez créer une vidéo éducative de produit captivante de 30 secondes en quelques minutes, ciblant les propriétaires de petites entreprises occupés qui doivent rapidement comprendre de nouveaux concepts. Avec un style visuel moderne et dynamique et une voix off claire et amicale générée par l'IA, cette vidéo montrera à quel point il est simple de convertir votre script en une présentation dynamique en utilisant la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen et des avatars IA réalistes.

