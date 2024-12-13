Créez Rapidement des Vidéos Éducatives sur les Produits

Créez facilement des vidéos de formation et tutoriels engageants qui améliorent la compréhension des utilisateurs. Transformez vos scripts en visuels captivants grâce à la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen.

Exemple de Prompt 1
Développez une "vidéo tutorielle" de 45 secondes démontrant une "fonctionnalité produit" clé pour les utilisateurs existants désireux de débloquer des fonctionnalités avancées. Cette vidéo doit adopter une approche visuelle directe de style tutoriel, incorporant des enregistrements d'écran et un texte clair à l'écran, soutenu par une voix off articulée. Utilisez la génération de voix off et les sous-titres/captions de HeyGen pour garantir clarté et accessibilité.
Exemple de Prompt 2
Concevez une "vidéo tutorielle" concise de 30 secondes offrant des conseils rapides pour les points de douleur courants des clients, servant de "vidéo éducative client" dynamique. L'esthétique visuelle doit être rapide et engageante, employant des graphiques animés pour mettre en évidence les actions clés, accompagnée d'une musique de fond énergique. Employez les modèles et scènes diversifiés de HeyGen et le support de la bibliothèque de médias/stock pour assembler rapidement des visuels convaincants.
Exemple de Prompt 3
Produisez une "vidéo de formation produit" complète de 90 secondes détaillant les mises à jour récentes et les fonctionnalités avancées pour les utilisateurs engagés et les utilisateurs avancés, fonctionnant comme un "aperçu technique du produit" succinct. Présentez cela avec un style visuel professionnel et élégant, mélangeant des éléments animés avec des avatars AI réalistes pour une sensation sophistiquée, le tout narré avec des tons confiants et autoritaires. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script pour créer efficacement la narration détaillée et le redimensionnement & exportation des formats pour la distribution sur diverses plateformes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne la Vidéo Éducative sur les Produits

Apprenez à créer rapidement et efficacement des vidéos éducatives sur les produits pour guider vos clients et améliorer leur compréhension.

1
Step 1
Créez Votre Script et Sélectionnez un Avatar
Commencez par décrire les fonctionnalités et avantages de votre produit dans un script clair. Ensuite, choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour servir de présentateur à l'écran, donnant vie à votre vidéo éducative sur le produit avec une touche humaine. Cette configuration initiale assure une base professionnelle et engageante.
2
Step 2
Ajoutez des Visuels et Personnalisez le Branding
Améliorez votre présentation produit avec des visuels engageants. Utilisez les modèles et la bibliothèque de médias de HeyGen, et appliquez vos contrôles de branding spécifiques (comme les logos et les couleurs) pour assurer la cohérence et renforcer votre identité de marque tout au long de votre présentation produit.
3
Step 3
Sélectionnez les Voix Off et Générez des Sous-titres
Générez des narrations au son naturel en utilisant des capacités avancées de génération de voix off. Simultanément, générez automatiquement des sous-titres et captions précis pour rendre vos vidéos tutoriels accessibles et compréhensibles pour tous les spectateurs, améliorant la compréhension et la portée.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Produit Finale
Une fois votre vidéo terminée, exportez-la facilement dans divers formats et résolutions. Utilisez le redimensionnement & exportation des formats pour vous assurer que vos vidéos d'intégration sont parfaitement optimisées pour toute plateforme ou appareil, prêtes pour une distribution immédiate aux nouveaux utilisateurs.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez Rapidement des Démos Produit & Mises à Jour

Créez rapidement des vidéos de démonstration produit courtes et engageantes et des clips d'annonce de fonctionnalités pour les réseaux sociaux et l'éducation rapide des clients.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos éducatives sur les produits ?

HeyGen permet aux équipes de générer rapidement des "vidéos éducatives sur les produits" et des "vidéos de formation produit" engageantes en utilisant des avatars AI et la fonctionnalité de texte-à-vidéo. Cela simplifie le processus de création de "vidéos tutoriels" et "vidéos d'intégration" complètes pour les clients et les nouveaux membres de l'équipe de manière efficace.

HeyGen peut-il simplifier le développement de vidéos de formation produit ?

Oui, HeyGen simplifie considérablement le développement de "vidéos de formation produit". Les utilisateurs peuvent exploiter des "modèles" personnalisés, des "voix off" et des "sous-titres" pour créer un contenu "instructionnel" cohérent et efficace, rendant les "vidéos d'intégration" plus efficaces pour les nouveaux utilisateurs ou employés.

Quel est le rôle de HeyGen dans la création de vidéos de démonstration produit efficaces ?

HeyGen est crucial pour la création de "vidéos de démonstration produit" convaincantes. En combinant des "avatars AI" avec des "enregistrements d'écran" dynamiques et un "texte clair à l'écran", HeyGen permet aux entreprises de présenter les "vidéos de fonctionnalité produit" et "présentations produit" de manière claire et engageante.

HeyGen prend-il en charge le branding pour les vidéos éducatives client ?

Absolument. HeyGen offre des "contrôles de branding" robustes, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs de marque dans toutes les "vidéos éducatives client". Cela garantit que vos "vidéos tutoriels" et "animations explicatives" maintiennent une identité de marque cohérente, améliorant l'aspect professionnel de votre "contenu marketing".

