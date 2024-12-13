Générateur de Vidéos de Formation à la Découverte de Produits pour les Équipes L&D

Transformez du texte en vidéos de formation captivantes avec des avatars AI pour améliorer l'intégration et l'habilitation des ventes.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo de formation captivante de 60 secondes conçue pour les équipes de vente et les nouveaux employés, démontrant des scénarios de jeu de rôle efficaces pour la formation à la vente. Le style audio doit être clair et professionnel, avec un ton conversationnel, exploitant la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo à partir d'un script pour produire facilement des dialogues engageants.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo d'instruction concise de 30 secondes pour les nouveaux utilisateurs et créateurs de contenu, illustrant comment transformer du texte en vidéos captivantes avec facilité. Ce tutoriel accueillant doit présenter des visuels d'interface utilisateur clairs et des voix off AI amicales, mettant en avant la simplicité de la génération de voix off de HeyGen et des modèles et scènes personnalisables.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo perspicace de 45 secondes destinée aux professionnels de la formation et du développement, révélant comment les équipes L&D peuvent créer rapidement des vidéos de formation percutantes. Le style visuel et audio doit être informatif et soigné, mettant l'accent sur l'efficacité et présentant les avatars AI de HeyGen et divers modèles et scènes pour un développement de contenu rapide.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Formation à la Découverte de Produits

Apprenez à créer rapidement des vidéos de formation à la découverte de produits percutantes qui engagent votre équipe et améliorent la compréhension grâce à des outils alimentés par l'AI.

1
Step 1
Créez votre script et sélectionnez un modèle
Commencez par rédiger les points clés de votre formation à la découverte de produits. Ensuite, sélectionnez facilement un modèle professionnel pour simplifier la création de votre vidéo, assurant un aspect soigné.
2
Step 2
Choisissez un Avatar AI
Sélectionnez un avatar AI réaliste pour être le présentateur de votre formation. Cet avatar AI transmettra votre message avec des expressions et mouvements naturels.
3
Step 3
Collez votre script pour les voix off AI
Collez simplement votre script de formation dans la plateforme. Notre AI avancée générera automatiquement des voix off engageantes qui correspondent parfaitement à votre contenu.
4
Step 4
Exportez votre vidéo de formation terminée
Une fois satisfait de votre contenu de découverte de produit, exportez votre vidéo de formation de haute qualité dans le format souhaité, prête à être distribuée à votre équipe.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Développer des Démonstrations Produit Convaincantes

Développez des vidéos de démonstration produit convaincantes et des présentations pour mettre en avant les caractéristiques et avantages clés lors de la découverte de produits.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen aide-t-il à créer des vidéos captivantes à partir de texte ?

Le générateur de vidéos AI de HeyGen transforme votre "texte en vidéos captivantes" en utilisant des "avatars AI" et des "modèles" personnalisables. Cela permet une production rapide de "démonstrations produit" et de "vidéos de formation" convaincantes sans montage complexe.

Quels sont les avantages d'utiliser les avatars AI de HeyGen ?

Les "avatars AI" de HeyGen donnent vie à votre contenu avec des expressions réalistes et des "voix off AI", parfaits pour une "habilitation des ventes" percutante, une "intégration" efficace et un contenu dynamique pour les "équipes L&D". Ils simplifient la création de communications vidéo professionnelles.

HeyGen est-il idéal pour la création rapide de vidéos de formation à la vente ?

Absolument, le "générateur de vidéos AI" de HeyGen permet aux "équipes L&D" de produire rapidement du contenu de "formation à la vente" engageant et des "scénarios de jeu de rôle". Ses "modèles" et "avatars AI" réduisent considérablement le temps de production tout en maintenant la qualité.

HeyGen peut-il personnaliser les vidéos avec des éléments de marque ?

Oui, HeyGen offre des "contrôles de marque" étendus pour personnaliser vos vidéos avec des logos et des couleurs personnalisées, assurant la cohérence de la marque. Vous pouvez également ajouter des sous-titres dynamiques avec le "générateur de sous-titres AI" et intégrer des médias de la bibliothèque intégrée pour des "démonstrations produit" soignées.

