Créez des vidéos de démonstration de produit engageantes qui résonnent avec les clients, en tirant parti de la puissante fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir d'un script.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo marketing de 45 secondes pour les responsables e-commerce, axée sur l'amélioration des vidéos de démonstration de produit avec une qualité améliorée. Le style visuel doit être vibrant et moderne, avec des comparaisons avant-après pour montrer la différence de qualité vidéo. Une narration dynamique et engageante mettra en valeur le produit, complétée par des sous-titres clairs pour l'accessibilité.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo de formation interne de 2 minutes pour les équipes de développement internes, conçue pour un onboarding efficace et une formation produit sur les nouvelles fonctionnalités logicielles. Cette vidéo doit adopter un style visuel instructif, étape par étape, intégrant des enregistrements d'écran et des modèles professionnels pour guider les utilisateurs. Une voix instructive, amicale et claire fournira la narration, en utilisant pleinement la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script.
Exemple de Prompt 3
Concevez une publicité de 60 secondes pour les réseaux sociaux destinée aux marketeurs de produits, mettant en avant les détails précis d'un nouveau gadget technologique. Le style visuel doit être dynamique et en haute résolution, avec des coupes rapides qui mettent en valeur les composants complexes du produit, garantissant que la vidéo aide à affiner les vidéos pour un impact maximal. Une voix off énergique et concise, générée avec la génération de voix off de HeyGen, stimulera l'engagement sur les plateformes de réseaux sociaux.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Clarté du Développement de Produit

Créez facilement des vidéos claires et engageantes sur le développement de produit en utilisant l'AI pour améliorer la compréhension et simplifier la communication pour votre équipe et vos parties prenantes.

1
Step 1
Collez Votre Script
Collez votre script de développement de produit pour générer instantanément un récit visuel. Cela utilise le générateur de vidéos de produit AI pour convertir votre texte en contenu vidéo engageant.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur
Sélectionnez un avatar AI pour présenter votre contenu, en choisissant parmi une variété de styles. Cela personnalise votre vidéo, rendant les concepts complexes plus accessibles et engageants.
3
Step 3
Appliquez les Éléments de Marque
Appliquez des contrôles de marque, y compris votre logo et les couleurs de votre entreprise, pour assurer une cohérence visuelle. Cela renforce l'identité de votre marque dans la vidéo de clarté du développement de produit.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Exportez votre vidéo terminée dans divers formats et rapports d'aspect, optimisés pour différentes plateformes. Partagez facilement votre contenu de haute qualité pour augmenter l'engagement et la compréhension.

Générez des Vidéos Explicatives de Produit Impactantes

Générez rapidement des vidéos explicatives de produit impactantes et du contenu marketing, mettant clairement en avant les nouveaux développements et avantages pour le marché.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen améliore-t-il la qualité vidéo des séquences existantes ?

HeyGen utilise des capacités avancées d'amélioration vidéo par AI pour améliorer significativement la qualité de vos vidéos. Notre plateforme peut effectuer une mise à l'échelle en 4K, affiner les vidéos, corriger les vidéos floues et éliminer efficacement le bruit, transformant des vidéos de faible qualité en contenu professionnel de haute résolution.

HeyGen peut-il fonctionner comme un générateur de vidéos de produit AI à partir d'un script ?

Oui, HeyGen est un puissant générateur de vidéos de produit AI qui vous permet de créer facilement des vidéos de démonstration de produit directement à partir de votre script. Vous pouvez tirer parti de nos avatars AI réalistes et de la génération de voix off sophistiquée pour articuler les caractéristiques de votre produit avec une clarté et un professionnalisme inégalés.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen un outil efficace pour la création de vidéos de clarté du développement de produit ?

HeyGen offre des fonctionnalités robustes conçues pour simplifier la création de vidéos de clarté du développement de produit, telles que des modèles personnalisables et des contrôles de marque complets. Son interface intuitive et ses capacités efficaces de redimensionnement et d'exportation des rapports d'aspect garantissent que votre message est constamment diffusé sur toutes les plateformes.

HeyGen propose-t-il des solutions techniques pour l'accessibilité et la localisation des vidéos ?

Absolument. HeyGen intègre des solutions techniques avancées pour l'accessibilité des vidéos, y compris la génération automatique de sous-titres. Cette fonctionnalité aide à localiser les vidéos et garantit que votre contenu est accessible et engageant pour un public mondial, augmentant considérablement la compréhension.

