Générateur de vidéos de détails produit : Créez des démonstrations de produit captivantes

Transformez rapidement les détails de votre produit en vidéos captivantes en utilisant l'AI Texte en vidéo à partir de script pour une création fluide.

420/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo informative de 45 secondes sur les détails d'un produit pour les passionnés de technologie, présentant un nouveau gadget avec un style visuel propre et professionnel, des effets sonores subtils et une voix off explicative et calme. Exploitez les 'Modèles & scènes' de HeyGen pour un look soigné et intégrez la 'Génération de voix off' pour fournir des détails précis sur le produit.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de démonstration de produit engageante de 60 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises, mettant en avant un problème et sa solution avec des transitions dynamiques et une voix off persuasive. Utilisez les 'Avatars AI' de HeyGen pour présenter les principaux avantages et profitez du 'Redimensionnement & exportation des formats' pour optimiser la vidéo pour diverses plateformes.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo explicative concise de 30 secondes démontrant une fonctionnalité logicielle spécifique pour les nouveaux utilisateurs, en employant un style visuel instructif avec des démonstrations d'interface utilisateur nettes et une voix off amicale. Utilisez la 'Bibliothèque de médias/soutien de stock' de HeyGen pour améliorer la narration visuelle et incluez des 'Sous-titres/légendes' pour clarifier les étapes complexes.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le générateur de vidéos de détails produit

Transformez sans effort vos informations produit en vidéos de démonstration captivantes et engageantes avec l'AI, simplifiant votre processus de création de contenu.

1
Step 1
Créez votre script
Commencez par saisir les détails de votre produit. Notre fonctionnalité de scripts auto-générés par AI peut instantanément rédiger des récits engageants qui mettent en avant les caractéristiques et avantages clés, vous faisant gagner du temps et des efforts.
2
Step 2
Sélectionnez vos visuels
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée de modèles vidéo professionnels ou téléchargez vos photos et médias de produit existants. Personnalisez les scènes pour qu'elles s'alignent parfaitement avec l'esthétique et le message de votre marque.
3
Step 3
Ajoutez la touche finale
Améliorez votre vidéo avec une génération de voix off professionnelle, garantissant une narration claire et captivante. Vous pouvez également ajouter des sous-titres pour une accessibilité et un impact accrus.
4
Step 4
Exportez votre vidéo
Finalisez votre création et utilisez le redimensionnement & exportation des formats pour adapter votre vidéo à diverses plateformes. Téléchargez votre vidéo produit de haute qualité, prête à être partagée immédiatement sur vos canaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Illustrez la valeur du produit via des témoignages

.

Transformez les histoires de réussite de vos clients en vidéos AI captivantes pour renforcer la confiance et démontrer les avantages du produit.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos produit AI ?

HeyGen sert de puissant générateur de vidéos produit AI, simplifiant le processus de création de vidéos produit de haute qualité générées par AI. Son flux de travail fluide intègre des scripts auto-générés par AI et des modèles vidéo personnalisables, permettant aux utilisateurs de créer efficacement un contenu marketing engageant.

Quel type de vidéos de démonstration de produit puis-je générer avec HeyGen ?

Avec HeyGen, vous pouvez générer divers types de vidéos de démonstration de produit, y compris des vidéos explicatives détaillées et des vidéos de lancement de produit captivantes. Exploitez ses capacités en tant que générateur de vidéos de détails produit pour mettre en avant des Avatars AI et des voix off dynamiques qui soulignent les avantages uniques de votre produit.

HeyGen peut-il aider à créer des vidéos produit pour des audiences internationales ?

Absolument, HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos produit dans plus de 50 langues, parfaites pour des audiences internationales. Vous pouvez facilement ajouter des voix off localisées, des sous-titres, et même choisir des acteurs AI pour garantir que votre contenu marketing résonne à l'échelle mondiale.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen un créateur de vidéos produit efficace ?

HeyGen se distingue comme un créateur de vidéos produit efficace grâce à des fonctionnalités telles que la collaboration en temps réel et un éditeur vidéo intuitif. Combiné avec des modèles vidéo disponibles et des sous-titres automatisés, il accélère considérablement votre processus de création de vidéos produit.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo