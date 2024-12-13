Votre Générateur de Démonstration de Produit de Référence

Créez des vidéos de démonstration de produit professionnelles qui convertissent, améliorées par notre génération avancée de voix off.

Créez une vidéo concise d'une minute ciblant les chefs de produit et développeurs férus de technologie, montrant comment une plateforme de création vidéo IA simplifie les explications de logiciels complexes avec un style visuel moderne et épuré et une voix off professionnelle IA, en exploitant la génération de voix off robuste de HeyGen pour une narration cristalline.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une présentation dynamique de 45 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les équipes marketing, mettant en avant la facilité de création de vidéos de démonstration de produits captivantes en utilisant un style visuel et audio engageant et amical, en utilisant spécifiquement les divers modèles et scènes de HeyGen pour stimuler leur processus créatif.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de démonstration de produit approfondie d'une minute et 30 secondes destinée aux équipes de vente d'entreprise et aux formateurs d'entreprise, illustrant des fonctionnalités avancées avec une esthétique soignée et professionnelle, mettant en scène divers avatars IA pour présenter des informations complexes clairement, propulsée par les avatars IA réalistes de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Concevez un tutoriel rapide de 30 secondes pour les créateurs de contenu et les éducateurs en ligne, démontrant la création rapide de contenu avec un style visuel dynamique et concis et une musique de fond entraînante, en transformant le texte en vidéo à partir d'un script sans effort grâce aux capacités de HeyGen.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Démonstration de Produit

Créez sans effort des vidéos de démonstration de produit époustouflantes qui mettent en valeur vos offres avec la puissance de l'IA, engageant votre audience du début à la fin.

1
Step 1
Créez Votre Démonstration de Produit
Commencez à créer votre démonstration de produit. Vous pouvez enregistrer votre écran directement ou saisir votre script pour utiliser la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen pour une création sans effort, servant de générateur de démonstration de produit.
2
Step 2
Sélectionnez les Éléments Visuels
Améliorez l'attrait visuel de votre démonstration en sélectionnant dans une riche bibliothèque de modèles et scènes professionnels. Personnalisez-les pour qu'ils s'alignent parfaitement avec l'esthétique de votre marque, en utilisant des modèles vidéo professionnels.
3
Step 3
Ajoutez une Narration Engagée
Donnez vie à votre explication de produit en utilisant la génération de voix off de HeyGen pour ajouter une narration IA claire et captivante, garantissant que votre message est entendu avec précision.
4
Step 4
Exportez et Distribuez
Finalisez votre démonstration de produit en utilisant la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect pour préparer vos vidéos de produit de haute qualité pour n'importe quelle plateforme, assurant une large portée et un impact.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Illustrez la Valeur du Produit dans des Histoires de Succès Client

.

Développez des vidéos IA percutantes qui mettent en valeur la valeur de votre produit à travers des récits de succès client, renforçant la confiance et démontrant les avantages.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création vidéo IA ?

HeyGen est une plateforme avancée de création vidéo IA conçue pour simplifier la production vidéo. Elle permet aux utilisateurs de transformer facilement du texte en vidéos de produit professionnelles en utilisant son générateur vidéo IA et de tirer parti d'avatars IA réalistes.

HeyGen peut-il être utilisé comme un générateur efficace de démonstration de produit ?

Absolument. HeyGen fonctionne comme un créateur de démonstration alimenté par l'IA, vous permettant de produire des vidéos de démonstration de produit convaincantes et des vidéos explicatives. C'est un générateur de démonstration de produit complet pour présenter des fonctionnalités et engager votre audience.

Quel type de personnalisation HeyGen offre-t-il pour le branding et le style vidéo ?

HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation pour vos vidéos de produit. Vous pouvez utiliser une variété de modèles vidéo, appliquer des contrôles de branding pour votre logo et vos couleurs, et affiner votre contenu avec l'éditeur intuitif de glisser-déposer intégré dans son éditeur vidéo.

HeyGen inclut-il des options pour la voix off et la narration IA ?

Oui, HeyGen prend en charge des capacités sophistiquées de voix off IA, vous permettant de générer des voix off naturelles directement à partir de votre script. Cette fonctionnalité améliore considérablement les projets de texte en vidéo, garantissant que vos vidéos de produit ont une narration claire et engageante.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo