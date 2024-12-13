Outil de Vidéo Démo Produit : Créez des Démos Engagantes Facilement

Produisez des démonstrations de produits de haute qualité qui convertissent. Notre outil combine un montage avancé avec des modèles dynamiques et des scènes pour des résultats professionnels.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour les professionnels de la vente B2B et les responsables marketing, produisez une vidéo dynamique de 90 secondes montrant comment créer des démonstrations de produits interactives rapidement et efficacement en utilisant des modèles vidéo. Le style visuel sera engageant, avec des coupes rapides entre différentes options de modèles et des exemples d'éléments interactifs, avec une bande sonore professionnelle et entraînante. Utilisez la conversion de texte en vidéo à partir d'un script pour transmettre efficacement la proposition de valeur et les caractéristiques clés de la plateforme, en exploitant divers modèles et scènes pour mettre en avant la polyvalence.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo concise de 45 secondes à l'intention des spécialistes du support client et des formateurs internes sur la génération d'enregistrements d'écran efficaces pour le dépannage ou la documentation des processus. La vidéo doit adopter un style visuel clair et étape par étape, mettant en évidence les éléments de l'interface utilisateur avec des annotations simples. Une génération de voix off amicale et informative guidera le spectateur, assurant la clarté, tandis que des sous-titres/captions proéminents fourniront l'accessibilité et renforceront les instructions clés, rendant les processus techniques complexes facilement compréhensibles.
Exemple de Prompt 3
Comment votre outil de création de vidéos de démonstration de produit peut-il s'adapter à diverses plateformes ? Développez une vidéo promotionnelle de 60 secondes ciblant les spécialistes du marketing numérique et les créateurs de contenu, en mettant l'accent sur la puissance du redimensionnement et des exportations de rapport d'aspect pour les réseaux sociaux et le web. Le style visuel doit être élégant et moderne, passant fluidement entre divers rapports d'aspect (par exemple, carré pour Instagram, large pour YouTube) tout en maintenant une qualité vidéo haute résolution. Un avatar AI professionnel introduira la fonctionnalité, démontrant sa facilité d'utilisation et son impact sur la stratégie de contenu multi-plateformes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionnent les Outils de Vidéo Démo Produit

Créez facilement des démonstrations de produits convaincantes qui mettent clairement en valeur vos fonctionnalités et engagent votre audience, transformant des idées complexes en vidéos claires et professionnelles.

1
Step 1
Enregistrez Votre Démo
Capturez votre produit en action en utilisant l'enregistreur d'écran. Mettez en avant les fonctionnalités clés et les flux de travail de manière fluide, en vous assurant que chaque détail important est montré avec clarté.
2
Step 2
Générez la Voix Off
Améliorez votre démo avec une narration claire. Utilisez les capacités de voix off AI pour ajouter des voix professionnelles et réalistes qui guident les spectateurs à travers les fonctionnalités de votre produit sans effort.
3
Step 3
Appliquez le Branding
Personnalisez votre vidéo en ajoutant des éléments de branding personnalisés tels que des logos, des couleurs et des polices. Maintenez une apparence cohérente et professionnelle qui s'aligne avec l'identité de votre marque.
4
Step 4
Partagez Votre Vidéo
Distribuez votre démonstration de produit haute résolution avec facilité. Générez des liens partageables ou exportez dans divers formats pour atteindre votre audience cible sur différentes plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez la formation produit avec la vidéo AI

Améliorez l'intégration des produits et la formation des utilisateurs avec des démonstrations vidéo engageantes alimentées par l'AI, augmentant la compréhension et la rétention.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mes vidéos de démonstration de produit ?

HeyGen sert d'outil puissant pour les vidéos de démonstration de produit, vous permettant de créer des vidéos engageantes en combinant des avatars AI avec des enregistrements d'écran fluides. Cela permet de générer des vidéos haute résolution directement à partir d'un script, améliorant vos présentations.

HeyGen propose-t-il des outils de montage avancés et une voix off AI pour les démonstrations de produit ?

Oui, HeyGen fournit des outils de montage avancés robustes dans son éditeur glisser-déposer, ainsi que des capacités sophistiquées de génération de voix off AI. Vous pouvez également ajouter facilement des sous-titres/captions pour affiner vos vidéos de démonstration de produit pour une clarté et une accessibilité maximales.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour le branding de mes vidéos de démonstration de produit dans HeyGen ?

HeyGen offre de vastes options de personnalisation de marque pour personnaliser vos vidéos de démonstration de produit. Vous pouvez exploiter une variété de modèles vidéo et de contrôles de branding (logo, couleurs) pour maintenir une identité de marque cohérente sur tout votre contenu.

Puis-je facilement partager et exporter mes vidéos de démonstration de produit créées avec HeyGen ?

Absolument, HeyGen facilite l'exportation de vos vidéos de démonstration de produit haute résolution dans divers redimensionnements et exportations de rapport d'aspect. Vous pouvez également générer des liens partageables ou utiliser des intégrations potentielles pour distribuer facilement votre contenu sur différentes plateformes.

