Générateur de Vidéos Démo de Produit : Créez des Démos Plus Rapidement

Créez des démonstrations de produit à fort impact sans effort avec une génération avancée de voix off IA et un support pour plus de 50 langues.

Pour les développeurs de logiciels, générez une vidéo technique d'une minute démontrant la création rapide d'une vidéo de démonstration de produit avec HeyGen. Le style visuel doit être élégant et didactique, complété par une voix off générée par l'IA, calme et claire, en mettant l'accent sur la précision de la génération de texte et de voix off par l'IA. Mettez en avant comment les avatars IA de HeyGen peuvent être intégrés de manière transparente avec le texte-à-vidéo à partir d'un script pour expliquer des fonctionnalités de code complexes, garantissant que le contenu est à la fois captivant et très informatif.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Une vidéo convaincante de 45 secondes est nécessaire pour les professionnels du marketing, mettant en avant les capacités de distribution sans effort d'un créateur de vidéos de produit. Le style visuel et audio de cette vidéo doit être rapide et énergique, en soulignant la facilité d'exportation en MP4 pour diverses plateformes. Elle doit mettre en avant de manière proéminente comment le redimensionnement et les exportations au format d'aspect de HeyGen assurent un affichage optimal sur les réseaux sociaux, en utilisant une bibliothèque multimédia/stock dynamique pour améliorer la présentation.
Exemple de Prompt 2
Les propriétaires de petites entreprises ont besoin d'une vidéo d'instruction concise de 30 secondes illustrant comment générer rapidement une vidéo de démonstration de produit sans expérience préalable en montage. Le style visuel doit être amical et encourageant, accompagné d'une musique de fond libre de droits et entraînante. Cette production doit mettre en avant de manière proéminente les modèles et scènes intuitifs de HeyGen, démontrant comment les utilisateurs peuvent rapidement ajouter des sous-titres/légendes pour assurer l'accessibilité et une large portée.
Exemple de Prompt 3
Ciblant les responsables de marque, concevez une vidéo sophistiquée d'une minute explorant les options de personnalisation avancées disponibles dans un générateur de vidéos de produit IA pour maintenir la cohérence de la marque. Avec un style visuel soigné et professionnel, accompagné d'une voix off confiante et autoritaire, cette vidéo démontrera comment les avatars IA de HeyGen peuvent être personnalisés pour s'aligner sur les directives de marque personnalisées. Elle doit mettre en avant la génération précise de voix off pour un message cohérent et l'application d'éléments esthétiques spécifiques à travers les modèles et scènes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos Démo de Produit

Créez facilement des vidéos de démonstration de produit professionnelles qui captivent votre audience et expliquent la valeur de votre produit, le tout grâce à des outils IA intuitifs.

1
Step 1
Choisissez Votre Point de Départ
Commencez par choisir parmi une variété de modèles vidéo professionnels ou laissez l'IA vous aider à générer votre script initial pour un démarrage rapide de votre vidéo de démonstration de produit.
2
Step 2
Personnalisez Votre Contenu
Utilisez l'éditeur intuitif de glisser-déposer pour ajouter votre marque personnalisée, télécharger des enregistrements d'écran ou intégrer divers éléments de médias stock pour personnaliser votre démo.
3
Step 3
Améliorez avec la Voix IA
Élevez votre vidéo de démonstration de produit avec la génération professionnelle de texte et de voix off par IA, assurant une narration claire et engageante pour l'explication de votre produit.
4
Step 4
Exportez Votre Création
Finalisez votre démonstration de produit et exportez-la en MP4 haute résolution, prête à impressionner votre audience sur n'importe quelle plateforme et à présenter efficacement votre produit.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant le Succès Client avec la Vidéo

Développez des vidéos engageantes alimentées par l'IA pour illustrer comment les clients utilisent avec succès votre produit, renforçant ainsi sa valeur et la confiance.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de démonstration de produit ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos de démonstration de produit captivantes grâce à son éditeur intuitif de glisser-déposer et à ses nombreux modèles vidéo. Vous pouvez facilement télécharger vos ressources, ajouter des avatars IA et personnaliser chaque élément pour créer un fichier MP4 haute résolution pour votre audience.

Quelles fonctionnalités avancées d'IA HeyGen offre-t-il pour améliorer les vidéos de produit ?

HeyGen utilise la génération de texte et de voix off par IA pour créer une narration naturelle dans plus de 50 langues. De plus, vous pouvez utiliser des avatars IA pour présenter votre produit avec une précision humaine, et même faire écrire le script par l'IA, simplifiant ainsi votre flux de production vidéo.

Puis-je intégrer l'identité de ma marque dans les vidéos de produit créées avec HeyGen ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'incorporer votre logo, vos couleurs de marque et vos polices personnalisées dans chaque vidéo de démonstration de produit. Cela garantit que votre contenu est cohérent et professionnellement aligné avec l'esthétique de votre marque.

Comment puis-je exporter et partager les vidéos de produit que je crée avec HeyGen ?

Une fois votre vidéo de produit perfectionnée avec les outils d'édition de HeyGen, vous pouvez l'exporter en tant que fichier MP4 haute résolution. Ce format assure une large compatibilité pour le partage sur les plateformes ou l'intégration directe dans vos supports de marketing et de vente.

