Créez une vidéo informative de 60 secondes ciblant les chefs de produit technologique, démontrant comment HeyGen fonctionne comme un puissant générateur de vidéos de comparaison de produits. Cette vidéo doit adopter un style visuel professionnel et épuré, avec un avatar AI délivrant une explication concise des caractéristiques clés. Utilisez la capacité de HeyGen à transformer un texte en vidéo à partir d'un script pour convertir sans effort un script détaillé en contenu visuel engageant, soulignant la facilité de comparaison des spécifications techniques.

