Générateur de Vidéos d'Assemblage de Produit : Créez des Guides avec l'IA
Créez rapidement des guides d'assemblage de produit clairs. Transformez vos scripts en vidéos explicatives engageantes instantanément avec notre fonctionnalité Text-to-video from script.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez un guide de 45 secondes pour assembler une chaise de bureau compacte, conçu pour les consommateurs quotidiens recherchant une installation rapide et facile. Cette vidéo doit présenter des visuels lumineux et accueillants et un style audio amical et dynamique, en utilisant les "Templates & scenes" de HeyGen pour simplifier la création et ajouter des "Sous-titres/légendes" pour une accessibilité plus large dans ce scénario de "Créateur de vidéos d'assemblage de produit".
Produisez une vidéo explicative de 90 secondes abordant les étapes courantes de dépannage pour les pièces mal alignées lors de l'assemblage du produit, destinée aux représentants du service client et aux utilisateurs finaux. La présentation visuelle doit comporter des séquences claires de problème-solution avec des annotations utiles à l'écran, tandis que l'audio maintient un ton calme et rassurant, enrichi par le "Media library/stock support" de HeyGen pour des visuels pertinents et la "Génération de voix off" pour une résolution de problèmes concise.
Concevez une vidéo de formation technique complète de 2 minutes pour l'assemblage global d'une unité serveur modulaire, destinée aux partenaires de distribution internationaux et aux techniciens nécessitant un support multilingue. La vidéo doit employer un design visuel universel avec des diagrammes animés clairs, en se concentrant sur les points clés de l'assemblage, et utiliser les "AI avatars" de HeyGen pour présenter l'information clairement tout en offrant la "Génération de voix off" en plusieurs langues pour une large portée, démontrant une "Génération de vidéos AI" avancée pour des procédures complexes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement de Formation pour l'Assemblage de Produit.
Améliorez l'engagement et la rétention pour la formation à l'assemblage de produit en utilisant la création de vidéos alimentée par l'IA.
Créez des Cours d'Assemblage de Produit à l'Échelle Mondiale.
Étendez votre portée en créant efficacement des cours d'assemblage de produit complets pour un public mondial.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la production de vidéos d'assemblage de produit ?
HeyGen simplifie la création de vidéos d'assemblage de produit de haute qualité en utilisant la génération de vidéos par IA. Vous pouvez transformer votre script en une vidéo dynamique avec des avatars IA réalistes et une génération de voix off, rendant les vidéos d'instruction plus engageantes et efficaces à produire.
Quelles fonctionnalités avancées HeyGen offre-t-il pour améliorer les vidéos d'instruction ?
HeyGen propose des fonctionnalités avancées telles que la génération de voix off alimentée par l'IA et les sous-titres/légendes automatiques pour améliorer l'accessibilité et l'engagement. De plus, les utilisateurs peuvent utiliser une bibliothèque multimédia complète et des Templates & scenes professionnels pour créer un contenu soigné.
HeyGen peut-il personnaliser les guides pratiques avec des éléments de marque et visuels spécifiques ?
Absolument. HeyGen permet une personnalisation complète de vos guides pratiques grâce à des contrôles de marque robustes, vous permettant d'intégrer votre logo et vos couleurs de marque de manière transparente. Vous pouvez également adapter facilement le contenu pour diverses plateformes avec le redimensionnement et les exports au format d'aspect.
HeyGen prend-il en charge la réutilisation efficace du contenu et la distribution multi-plateformes ?
Oui, HeyGen est conçu pour une réutilisation efficace du contenu et une distribution multi-plateformes. Vous pouvez générer des vidéos tutoriels une fois, puis les redimensionner et les exporter facilement pour différents formats de réseaux sociaux ou de sites web, avec des sous-titres/légendes automatiques pour une portée plus large.