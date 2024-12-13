Le Générateur Ultime de Vidéos d'Annonce de Produit

Boostez vos lancements de produits avec des vidéos époustouflantes réalisées sans effort, en exploitant la vaste bibliothèque multimédia de HeyGen pour des ressources riches.

Produisez une vidéo teaser de 30 secondes pour un nouveau produit, destinée aux entrepreneurs technologiques, mettant en avant une solution logicielle innovante avec des visuels élégants et futuristes et une bande sonore énergique. Utilisez la fonctionnalité "Text-to-video from script" de HeyGen pour transformer un script concis en scènes dynamiques qui suscitent l'anticipation pour la vidéo officielle de lancement du produit.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo de démonstration de produit informative de 45 secondes conçue pour les propriétaires de petites entreprises, en utilisant un style visuel lumineux et amical, complété par une voix off claire et des graphismes épurés. Exploitez les fonctionnalités "Voiceover generation" et "Subtitles/captions" de HeyGen pour expliquer efficacement les caractéristiques clés, en veillant à ce que le contenu soit accessible et facile à comprendre pour les professionnels occupés à la recherche d'outils efficaces.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo promotionnelle engageante de 60 secondes pour la mise à jour d'une fonctionnalité d'un produit existant, ciblant les utilisateurs actuels et les membres de la communauté avec des transitions dynamiques, une musique excitante et des couleurs vives. Intégrez les "Templates & scenes" de HeyGen et le vaste "Media library/stock support" pour créer une expérience de narration avancée par l'IA qui met en avant les avantages de la mise à jour et encourage l'engagement continu.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo professionnelle de 30 secondes pour un produit AI destiné à une solution SaaS B2B, visant les cadres et les décideurs, avec une esthétique minimaliste, une voix autoritaire et une musique de fond subtile. Utilisez les "AI avatars" de HeyGen pour présenter la proposition de valeur principale et assurez-vous que le produit final est impeccablement formaté pour diverses plateformes avec "Aspect-ratio resizing & exports" pour un impact maximal.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos d'Annonce de Produit

Créez sans effort des vidéos d'annonce de produit époustouflantes qui captent l'attention et suscitent l'engagement, mettant en valeur votre nouvelle offre avec un flair professionnel.

1
Step 1
Choisissez Votre Modèle
Sélectionnez parmi une large gamme de modèles de vidéos professionnels conçus pour les vidéos de lancement de produit. Cela offre un point de départ rapide et facile pour votre annonce.
2
Step 2
Personnalisez avec les Détails de Votre Produit
Adaptez sans effort votre vidéo en utilisant l'éditeur intuitif par glisser-déposer. Ajoutez vos images, vidéos et textes de produit, en veillant à ce que votre annonce soit unique et conforme à votre marque.
3
Step 3
Générez Votre Vidéo de Produit AI
Utilisez le générateur de vidéos AI pour transformer votre contenu personnalisé en une vidéo soignée. Notre IA avancée crée des voix off convaincantes et peut même animer des avatars AI pour une présentation dynamique.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Examinez votre vidéo d'annonce de produit terminée, apportez les derniers ajustements, et exportez-la en haute résolution. Partagez votre vidéo marketing sur toutes les plateformes souhaitées pour maximiser la portée.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirez les Audiences avec des Vidéos de Révélation de Produit

.

Créez des vidéos de révélation de produit émotionnellement résonnantes qui inspirent et excitent votre public cible à propos de vos nouvelles offres, construisant efficacement l'anticipation.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de produit visuellement époustouflantes ?

HeyGen vous permet de produire des vidéos de produit professionnelles en utilisant des avatars AI et des capacités de texte à vidéo, couplées à une vaste bibliothèque multimédia pour des graphismes riches, des vidéos et des ressources musicales. Notre éditeur par glisser-déposer et nos modèles de vidéo personnalisables rendent la création de contenu visuellement époustouflant simple et efficace.

Quels atouts créatifs HeyGen offre-t-il pour améliorer les vidéos de lancement de produit ?

HeyGen propose une large gamme d'atouts créatifs, y compris des modèles personnalisables, des photos de stock et des ressources vidéo, pour vous aider à créer des vidéos de lancement de produit captivantes. Vous pouvez également exploiter des scripts générés par l'IA et diverses animations pour une narration avancée par l'IA.

HeyGen peut-il générer des vidéos de démonstration et explicatives engageantes ?

Absolument. HeyGen est un générateur de vidéos AI polyvalent conçu pour créer facilement des vidéos de démonstration de produit, des vidéos explicatives et des vidéos marketing engageantes. Sa sortie de qualité studio et ses options de tonalité émotionnelle garantissent que votre message résonne efficacement avec votre public.

Comment HeyGen garantit-il que mes vidéos d'annonce de produit sont alignées avec ma marque ?

HeyGen offre des contrôles de branding complets, vous permettant d'intégrer sans effort votre logo, vos couleurs de marque et vos thèmes visuels spécifiques dans vos vidéos d'annonce de produit. Cela garantit que chaque nouveau teaser de produit et campagne marketing complète maintient une identité de marque cohérente et professionnelle.

