




Exemple de Prompt 1
Développez une courte vidéo de 45 secondes pour les entrepreneurs et éducateurs férus de technologie, mettant en avant la puissance d'un générateur de vidéos AI. Intégrez des avatars AI professionnels de HeyGen pour présenter des informations complexes dans un style visuel moderne et épuré avec une voix off claire et autoritaire.
Exemple de Prompt 2
Créez un clip concis de 60 secondes pour les gestionnaires de commerce électronique et les créateurs de contenu, démontrant comment transformer le `texte en vidéo` pour des vidéos de produits AI engageantes. Utilisez la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen pour créer un récit visuel captivant axé sur la conversion avec une narration précise et claire.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo explicative informative de 30 secondes pour les spécialistes du marketing digital et les startups, illustrant comment convertir facilement une `image en vidéo`. Le style visuel et audio doit être ludique et accessible, avec la génération de voix off de HeyGen fournissant un ton amical et éducatif tout au long de la pièce.
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos d'Avantages Produit

Créez sans effort des vidéos convaincantes sur les avantages des produits avec AI. Transformez vos idées en histoires visuelles engageantes, prêtes pour toute plateforme.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par écrire ou coller les principaux avantages de votre produit. Notre fonctionnalité de texte en vidéo à partir de script transforme efficacement votre texte en un récit vidéo dynamique.
2
Step 2
Sélectionnez un Modèle & Personnalisez
Parcourez nos divers modèles vidéo pour trouver le style parfait pour votre message. Personnalisez facilement les scènes et intégrez des avatars AI réalistes pour présenter votre produit.
3
Step 3
Ajoutez des Médias & une Voix Off
Améliorez votre vidéo avec des visuels captivants en utilisant notre bibliothèque de médias/soutien de stock, ou téléchargez les vôtres. Générez un audio professionnel avec nos capacités avancées de génération de voix off.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo d'Avantages
Finalisez votre vidéo d'avantages produit. Utilisez le redimensionnement d'aspect-ratio et les exports pour optimiser votre création pour diverses plateformes, garantissant un fichier MP4 de haute qualité prêt à être partagé.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant les Histoires de Succès des Clients

Transformez les témoignages de clients en vidéos de produits AI dynamiques, illustrant efficacement les avantages réels et renforçant la confiance des acheteurs potentiels.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos captivantes sur les avantages des produits ?

HeyGen agit comme un générateur de vidéos AI intuitif, simplifiant le processus de production de vidéos engageantes sur les avantages des produits. Ses fonctionnalités avancées permettent aux utilisateurs de transformer rapidement du texte en vidéos de produits AI convaincantes en utilisant des avatars AI réalistes et des modèles personnalisables.

HeyGen peut-il convertir mes scripts textuels en vidéos professionnelles ?

Absolument. La puissante capacité de texte en vidéo de HeyGen vous permet de convertir facilement vos scripts en vidéos professionnelles. Vous pouvez exploiter une large gamme de modèles vidéo et même intégrer des animations pour améliorer votre récit et votre attrait visuel.

Quelle flexibilité créative HeyGen offre-t-il pour transformer des images en vidéos dynamiques ?

HeyGen offre une flexibilité créative étendue pour transformer des images statiques en vidéos dynamiques, ce qui en fait un excellent générateur de vidéos AI. Vous pouvez intégrer vos propres graphiques ou utiliser la vaste bibliothèque de photos de stock, puis les organiser de manière fluide avec l'éditeur intuitif de glisser-déposer pour produire une histoire visuelle unique.

HeyGen est-il adapté à la création de divers types de vidéos explicatives et de contenu de marque ?

Oui, HeyGen est très polyvalent pour générer divers types de vidéos explicatives et de contenu de marque sur des plateformes comme les réseaux sociaux. Avec des contrôles de marque robustes et des fonctionnalités comme la possibilité de supprimer les arrière-plans vidéo, HeyGen garantit que votre vidéo de produit e-commerce et d'autres projets créatifs maintiennent une apparence cohérente et professionnelle.

