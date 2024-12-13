Générateur de Vidéos de Formation pour l'Adoption de Produits pour une Intégration Plus Rapide

Améliorez l'efficacité de l'intégration et l'éducation des clients. Générez instantanément des vidéos de formation produit engageantes en utilisant des avatars AI.

482/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo d'instruction de 45 secondes destinée aux clients existants qui ont besoin de mises à jour sur les nouvelles fonctionnalités. Cette vidéo de formation adoptera un style visuel propre et professionnel, se concentrant sur une transmission d'informations claire et concise en utilisant la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir de scripts pour garantir précision et cohérence. L'audio maintiendra un ton informatif, enrichi par une voix off de qualité studio, répondant efficacement aux besoins d'éducation des clients.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo dynamique de 30 secondes pour les équipes de vente, visant à mettre en avant rapidement un nouvel avantage produit. L'approche visuelle doit être percutante et rapide, en utilisant la fonctionnalité de modèles et de scènes de HeyGen pour assurer une image de marque cohérente et un aspect soigné. L'audio sera énergique et persuasif, aidant les efforts d'habilitation des ventes en délivrant les messages clés de manière efficace et mémorable.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo interne de 90 secondes pour les employés, détaillant une nouvelle procédure opérationnelle dans le cadre des initiatives d'apprentissage et de développement. Cette vidéo nécessite un style visuel calme et instructif avec des démonstrations claires à l'écran, complétées par les sous-titres/captions de HeyGen pour l'accessibilité et le renforcement des SOPs et How-Tos auto-générés. L'audio doit être une voix explicative et régulière, garantissant que toutes les étapes sont facilement suivies pour une adoption du produit sans faille.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne Votre Générateur de Vidéos de Formation pour l'Adoption de Produits

Créez sans effort des vidéos de formation percutantes pour l'adoption de produits avec AI. Simplifiez l'adoption par les utilisateurs et améliorez l'éducation des clients avec du contenu professionnel.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par écrire ou coller votre contenu de formation. Notre plateforme utilise des capacités avancées de texte-à-vidéo pour transformer votre script en une vidéo dynamique, assurant une communication claire pour l'adoption du produit.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI et Modèle
Sélectionnez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour présenter votre formation, puis appliquez un modèle de vidéo de marque pour maintenir la cohérence de la marque dans vos vidéos d'adoption de produits.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et des Voix Off
Améliorez votre vidéo avec des visuels pertinents de notre bibliothèque multimédia ou intégrez des enregistrements d'écran pour démontrer les fonctionnalités du produit. Générez des voix off AI naturelles dans plusieurs langues.
4
Step 4
Exportez et Déployez
Finalisez votre vidéo de formation pour l'adoption de produits en ajustant le format si nécessaire, puis exportez-la dans le format souhaité pour une intégration transparente dans votre système de gestion de l'apprentissage ou vos plateformes d'éducation des clients.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifier les Fonctionnalités Complexes du Produit

.

Décomposez les fonctionnalités complexes du produit en vidéos alimentées par AI faciles à comprendre, améliorant l'éducation et l'adoption des clients.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation pour l'adoption de produits ?

HeyGen sert de générateur de vidéos AI avancé, vous permettant de produire rapidement des vidéos de formation pour l'adoption de produits de haute qualité. En utilisant la technologie de texte-à-vidéo et des avatars AI réalistes, vous pouvez transformer des scripts en contenu engageant sans effort. Cette puissante plateforme vidéo AI simplifie l'ensemble du processus de production.

Puis-je personnaliser l'image de marque et l'apparence des vidéos générées avec HeyGen ?

Absolument, HeyGen offre des contrôles de marque étendus pour garantir que vos vidéos professionnelles s'alignent avec l'identité de votre entreprise. Vous pouvez utiliser des modèles de vidéos de marque, en incorporant votre logo et vos couleurs, pour maintenir une personnalisation de marque cohérente dans tout votre contenu. Cela permet une création de vidéos personnalisée et percutante.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen une plateforme vidéo AI efficace pour le contenu de formation ?

HeyGen fournit une solution de génération de vidéos de bout en bout, avec des capacités intuitives de texte-à-vidéo et des voix off de qualité studio. Vous pouvez créer des scripts professionnels qui sont ensuite animés avec des avatars AI, réduisant considérablement le temps et les efforts traditionnellement nécessaires pour créer du contenu de formation.

Au-delà de l'adoption de produits, comment HeyGen peut-il être utilisé pour d'autres besoins de formation ?

HeyGen est polyvalent pour diverses applications de formation, y compris l'éducation des clients, la formation des employés et l'apprentissage et le développement. Vous pouvez facilement créer des vidéos tutoriels, du contenu d'habilitation des ventes et des formations sur les flux de travail internes pour engager et informer efficacement votre audience.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo