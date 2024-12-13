Imaginez une publicité vibrante et dynamique de 30 secondes sur les réseaux sociaux, destinée aux propriétaires de petites entreprises, montrant à quel point il est facile de devenir un créateur de publicités vidéo AI. La vidéo présente une séquence dynamique de scènes, mettant en avant la création d'une vidéo publicitaire de produit en utilisant les avatars AI de HeyGen pour délivrer des messages percutants. Le style visuel doit être lumineux et énergique, accompagné d'une musique de fond motivante et rythmée, rendant le processus de création de publicités vidéo facile et engageant.

Générer une Vidéo