Créateur de Vidéos Publicitaires de Produits : Créez des Publicités Engagantes Rapidement
Créez sans effort des vidéos de produits professionnelles et des publicités sur les réseaux sociaux avec notre créateur de publicités vidéo AI, enrichi par de puissants avatars AI pour des présentations dynamiques.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo produit élégante et moderne de 45 secondes ciblant les marketeurs du e-commerce, illustrant comment ils peuvent créer efficacement des publicités vidéo qui convertissent. Cette publicité doit souligner la puissance des modèles et scènes étendus de HeyGen pour lancer la création, associée à une génération de voix off professionnelle pour délivrer un message soigné sur leurs produits. L'audio doit être clair et autoritaire, tandis que les visuels sont épurés, mettant en valeur les caractéristiques du produit sans encombrement.
Développez une vidéo explicative informative et professionnelle de 60 secondes conçue pour les chefs de produit et les équipes de vente B2B, démontrant la simplicité de créer du contenu détaillé. La vidéo doit expliquer comment HeyGen transforme le texte en vidéo à partir d'un script, générant automatiquement des visuels engageants et des sous-titres précis pour des sujets complexes. Le style visuel doit être simple et épuré, avec une voix off calme et experte assurant la clarté et la compréhension facile des capacités du créateur de publicités vidéo.
Produisez une publicité dynamique et authentique de 30 secondes sur les réseaux sociaux, ciblant les agences de marketing mondiales, montrant la polyvalence de la génération de publicités UGC à grande échelle. Cette vidéo met en avant la capacité d'utiliser la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour un contenu diversifié et la fonctionnalité essentielle de redimensionnement et d'exportation des formats, assurant une adaptation fluide sur diverses plateformes et langues. Les visuels doivent être diversifiés et énergiques, présentant un mélange d'esthétiques de contenu généré par les utilisateurs réels, avec une bande sonore inspirée de la musique du monde qui résonne avec un public mondial.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Publicités de Produits Performantes.
Produisez rapidement des publicités vidéo convaincantes qui stimulent les conversions en utilisant des capacités AI avancées.
Développez des Publicités Engagantes sur les Réseaux Sociaux.
Créez sans effort du contenu vidéo captivant optimisé pour diverses plateformes de réseaux sociaux pour atteindre un public plus large.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de publicités vidéo AI ?
HeyGen permet aux utilisateurs de créer des publicités vidéo sans effort grâce à ses outils avancés alimentés par l'AI. Notre plateforme vous permet de générer des publicités vidéo convaincantes à partir d'un script en utilisant des avatars AI réalistes et une génération de voix off sophistiquée, faisant de HeyGen un leader dans la création de publicités vidéo AI.
Les marketeurs peuvent-ils rapidement produire des vidéos publicitaires de produits engageantes avec HeyGen ?
Absolument, HeyGen est conçu pour être un créateur de vidéos publicitaires de produits efficace pour les marketeurs. Avec une bibliothèque diversifiée de modèles vidéo et un éditeur glisser-déposer, vous pouvez assembler rapidement des vidéos de produits de haute qualité et des publicités sur les réseaux sociaux, simplifiant ainsi la création de vos campagnes.
Quelles options créatives HeyGen offre-t-il pour des publicités vidéo personnalisables ?
HeyGen offre un contrôle créatif étendu pour des publicités vidéo en ligne personnalisées. Vous pouvez exploiter des clones de voix et des voix off dans plus de 50 langues, intégrer vos propres médias et utiliser des fonctionnalités d'édition intelligentes pour adapter le contenu à votre audience.
Pourquoi choisir HeyGen pour développer des publicités vidéo en ligne ?
HeyGen est le créateur ultime de publicités vidéo en ligne, offrant une plateforme intuitive pour créer des publicités vidéo pour divers besoins, des vidéos de produits aux vidéos explicatives. Nos outils complets, y compris les avatars AI et les contrôles de marque, garantissent des campagnes publicitaires professionnelles et percutantes à chaque fois.