Générateur de Flux de Travail d'Achat : Optimisez Votre Processus

Rationalisez facilement les achats et gérez les approbations avec un créateur de flux de travail sans code.

610/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez un explicatif engageant de 60 secondes pour les Analystes d'Affaires et les Leaders des Opérations, mettant en avant la polyvalence d'un créateur de flux de travail sans code. Adoptez une esthétique visuelle moderne et valorisante avec un style audio amical et enthousiaste. Concentrez-vous sur la facilité avec laquelle les utilisateurs peuvent créer des solutions personnalisables sans expertise technique. Utilisez les nombreux modèles et scènes de HeyGen pour illustrer divers cas d'utilisation, rendant la personnalisation visuellement intuitive.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo de démonstration approfondie de 2 minutes destinée aux Responsables de la Conformité et aux Chefs de Département, détaillant les processus d'approbation robustes et les fonctionnalités de conformité de la plateforme. Le style visuel et audio doit être clair, détaillé et rassurant, mettant en avant une attention méticuleuse aux exigences réglementaires. Soulignez comment une collaboration efficace est favorisée au sein du système. Employez la génération de voix off de HeyGen pour une narration précise et utilisez des sous-titres pour garantir l'accessibilité et la clarté des termes techniques.
Exemple de Prompt 3
Créez un résumé exécutif concis de 45 secondes pour les CFO et Directeurs Financiers, illustrant l'impact transformateur de l'automatisation intégrée des comptes fournisseurs et de la gestion des fournisseurs. La vidéo doit avoir un style visuel percutant et orienté business avec un ton audio direct et persuasif. Montrez comment ces fonctionnalités conduisent à un meilleur suivi budgétaire et à une prise de décision améliorée. Intégrez la bibliothèque multimédia/stock de HeyGen pour des séquences B-roll de haute qualité et exportez dans divers formats d'aspect pour une distribution multi-plateforme.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Flux de Travail d'Achat

Rationalisez votre processus d'achat, améliorez la conformité et renforcez la collaboration avec des flux de travail personnalisables sans code conçus pour l'efficacité.

1
Step 1
Créez Votre Flux de Travail
Commencez par créer un nouveau flux de travail d'achat ou sélectionnez dans une bibliothèque de modèles de flux de travail. Utilisez le créateur de flux de travail sans code intuitif pour concevoir votre processus.
2
Step 2
Ajoutez des Étapes Clés
Ajoutez les étapes nécessaires comme les demandes d'achat, les approbations et la gestion des fournisseurs dans votre flux de travail. Définissez les responsabilités et les actions pour chaque étape.
3
Step 3
Appliquez des Règles Personnalisées
Appliquez des règles spécifiques pour la conformité, le suivi budgétaire et les notifications automatisées en fonction des politiques de votre organisation. Cela garantit l'adhérence et l'efficacité.
4
Step 4
Sélectionnez pour Automatiser
Sélectionnez pour activer votre flux de travail entièrement configuré, automatisant les tâches d'automatisation des comptes fournisseurs et rationalisant les processus d'achat de la demande au paiement.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Communiquez les Mises à Jour des Flux de Travail

.

Générez rapidement des annonces vidéo claires et engageantes et des mises à jour pour les changements de "flux de travail", les "approbations" ou les nouvelles fonctionnalités de "collaboration" à travers votre organisation.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer notre documentation et formation sur les flux de travail d'achat ?

HeyGen permet aux équipes de transformer la documentation complexe des "flux de travail d'achat" en contenu vidéo engageant. Utilisez les avatars AI de HeyGen et les capacités de "texte en vidéo à partir d'un script" pour créer des supports de formation clairs et cohérents qui expliquent efficacement vos "flux de travail" sans avoir besoin d'un "créateur de flux de travail sans code" pour la production vidéo elle-même. Cela simplifie l'apprentissage et l'adoption.

Quels avantages techniques HeyGen offre-t-il pour expliquer les fonctionnalités complexes des logiciels d'achat ?

HeyGen fournit une solution robuste pour démontrer visuellement les fonctionnalités des "logiciels d'achat", y compris l'"automatisation des comptes fournisseurs", la "gestion des fournisseurs" et les "notifications". En convertissant des scripts techniques en vidéos professionnelles avec "génération de voix off" et "sous-titres", HeyGen simplifie le processus d'explication technique pour les utilisateurs. Cela garantit une compréhension claire même des fonctionnalités les plus complexes.

HeyGen peut-il aider à standardiser la communication autour des approbations et de la conformité des achats ?

Absolument. HeyGen permet aux organisations de créer des messages vidéo cohérents et de marque pour des aspects critiques tels que les procédures d'"approbations" et de "conformité". Exploitez les "modèles et scènes" et les "contrôles de marque" pour "rationaliser les achats" et favoriser une meilleure "collaboration" en veillant à ce que tout le monde reçoive des directives uniformes et faciles à comprendre.

Comment HeyGen soutient-il la création de contenu engageant pour les nouveaux modèles de flux de travail d'achat ?

Avec HeyGen, vous pouvez rapidement générer des introductions ou tutoriels vidéo engageants pour les nouveaux "modèles de flux de travail d'achat". Son interface intuitive de "glisser-déposer" simplifie la création de contenu, facilitant l'explication de processus comme les "demandes d'achat" en utilisant des "avatars AI" et un support diversifié de "bibliothèque multimédia/stock".

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo