Créez une vidéo de 90 secondes démontrant comment les équipes d'approvisionnement peuvent tirer parti d'un créateur de vidéos AI pour automatiser leurs flux de communication. Ciblez les responsables des achats, en montrant l'efficacité de la génération de vidéos cohérentes et de marque. Le style visuel doit être élégant et professionnel, utilisant des graphiques animés et un avatar AI amical pour guider le spectateur, accompagné d'une voix off claire et confiante. Mettez en avant la facilité de transformer un script en une vidéo soignée grâce à la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen.

