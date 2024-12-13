Générateur de Vidéos d'Achat : Améliorez la Formation et l'Efficacité

Révolutionnez l'apprentissage en entreprise et la rétention des connaissances avec des vidéos d'achat alimentées par l'AI. Nos modèles et scènes rendent la création facile.

Créez une vidéo convaincante d'une minute ciblant les responsables informatiques et les professionnels des achats, montrant comment notre Générateur de Vidéos AI révolutionne la création de vidéos d'achat. Le style visuel doit être élégant et moderne, avec des superpositions de texte dynamiques et des visualisations de données, complété par une voix off AI confiante et claire démontrant l'efficacité de la capacité de HeyGen à transformer un script en vidéo.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Développez une vidéo d'instruction engageante de 90 secondes pour les nouveaux employés des départements d'achat et les spécialistes de la formation et du développement, expliquant un aspect clé des vidéos de formation à l'achat. Utilisez un avatar AI amical et accessible pour guider les spectateurs à travers chaque étape avec des graphiques à l'écran et des sous-titres automatiques clairs, garantissant un apprentissage d'entreprise efficace.
Imaginez une vidéo explicative dynamique de 45 secondes conçue pour les équipes marketing et les créateurs de contenu, mettant en avant la facilité de création de vidéos à partir de texte. Le style visuel doit être vibrant et rapide, utilisant divers modèles et scènes pour démontrer la génération rapide de contenu, accompagné d'une voix off AI énergique qui donne vie au script vidéo.
Concevez une vidéo AI complète de 2 minutes pour les organisations mondiales et les équipes d'achat multinationales, détaillant les meilleures pratiques en gestion des fournisseurs. Le style visuel doit être professionnel et globalement pertinent, avec des avatars AI diversifiés et utilisant la génération de voix off de HeyGen pour offrir des vidéos de formation multilingues avec des sous-titres automatiques précis, garantissant une large accessibilité à travers divers formats d'image.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos d'Achat

Transformez des processus d'achat complexes en vidéos engageantes et à la demande sans effort, améliorant la compréhension et la rétention des connaissances au sein de votre équipe.

Créez Votre Script Vidéo
Commencez par rédiger ou générer automatiquement votre script vidéo d'achat, en utilisant les capacités de transformation de texte en vidéo pour structurer vos messages clés.
Sélectionnez Votre Présentateur AI
Améliorez l'engagement en choisissant parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour représenter visuellement votre contenu, rendant les sujets complexes plus accessibles.
Appliquez le Branding et l'Accessibilité
Intégrez l'identité de votre entreprise en utilisant les contrôles de branding pour les logos et les couleurs, et ajoutez des sous-titres automatiques pour une accessibilité plus large et des vidéos de formation multilingues.
Exportez Votre Vidéo de Formation
Générez vos vidéos de formation à l'achat polies dans divers formats, prêtes pour un partage fluide sur les plateformes internes ou les systèmes de gestion de l'apprentissage.

Clarifier les Concepts Complexes d'Achat

Simplifiez les processus et politiques d'achat complexes en vidéos explicatives faciles à comprendre, améliorant l'apprentissage en entreprise.

Questions Fréquemment Posées

Qu'est-ce qui rend HeyGen un Générateur de Vidéos AI efficace ?

HeyGen est un Générateur de Vidéos AI avancé qui simplifie la création de vidéos à partir de texte. Il suffit d'entrer votre script vidéo, et la fonctionnalité de scripts générés automatiquement par l'AI de HeyGen peut vous assister, transformant votre texte en contenu vidéo AI captivant avec des avatars AI réalistes et des voix off AI.

HeyGen peut-il prendre en charge des vidéos de formation multilingues ?

Oui, HeyGen facilite la création de vidéos de formation multilingues, parfaites pour l'apprentissage en entreprise et les équipes mondiales. Il inclut des sous-titres automatiques pour améliorer l'accessibilité et la rétention des connaissances auprès de divers publics.

Quels contrôles de branding HeyGen offre-t-il pour les vidéos ?

HeyGen fournit des contrôles de branding robustes pour s'assurer que vos vidéos de processus d'achat s'alignent avec votre identité d'entreprise. Personnalisez facilement des éléments comme les logos, les couleurs et les polices pour maintenir une image de marque cohérente à travers toutes vos vidéos explicatives.

Comment les avatars AI de HeyGen améliorent-ils la production vidéo ?

Les avatars AI réalistes de HeyGen donnent vie à votre script vidéo, éliminant le besoin de caméras ou d'acteurs. Ces avatars AI sont essentiels pour générer rapidement des vidéos de formation à l'achat de haute qualité et d'autres contenus vidéo AI.

