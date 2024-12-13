Générateur de Vidéos de Formation en Approvisionnement pour Renforcer l'Apprentissage en Entreprise

Rationalisez la création de modules d'apprentissage en entreprise et améliorez la rétention des connaissances avec des modèles personnalisables pour les vidéos de formation en approvisionnement.

Créez une vidéo explicative concise de 45 secondes destinée à tous les employés impliqués dans les achats, détaillant une politique d'approvisionnement récemment mise à jour. Le style visuel et audio doit être épuré, professionnel et facile à comprendre, utilisant des animations nettes et une voix off professionnelle. Cette vidéo exploitera les modèles et scènes personnalisables de HeyGen pour garantir une esthétique de marque cohérente et une création de contenu rapide pour un apprentissage d'entreprise efficace.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'intégration engageante de 60 secondes pour les nouveaux spécialistes des achats, les guidant à travers les premières étapes du flux de travail d'achat. La vidéo doit avoir un style visuel amical et encourageant avec un audio clair et soutenant, rendant les concepts complexes d'approvisionnement accessibles. L'utilisation des avatars AI de HeyGen fournira un guide cohérent et personnel, améliorant la rétention des connaissances pour les nouveaux membres de l'équipe.
Exemple de Prompt 2
Imaginez une vidéo percutante de 30 secondes conçue pour les responsables d'équipe d'approvisionnement occupés, mettant en avant l'importance cruciale des pratiques d'approvisionnement éthique dans la formation moderne en approvisionnement. L'esthétique doit être audacieuse et professionnelle, utilisant des visuels percutants et une voix off convaincante et autoritaire. Cette vidéo utilisera la capacité de HeyGen de convertir du texte en vidéo à partir d'un script pour transformer rapidement des messages préparés en un récit soigné, soulignant les meilleures pratiques en matière d'apprentissage d'entreprise.
Exemple de Prompt 3
Générez un tutoriel visuel de 45 secondes pour les équipes d'approvisionnement existantes, démontrant les principales fonctionnalités et avantages d'un nouveau système de gestion des fournisseurs internes. Le style visuel de la vidéo doit être dynamique et interactif, avec des enregistrements d'écran et des superpositions de texte, accompagnés d'une voix off claire et étape par étape. En incorporant les sous-titres/captions de HeyGen, cette création de contenu garantira l'accessibilité et une compréhension complète au sein de l'équipe, soutenant des vidéos de formation efficaces.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne Votre Générateur de Vidéos de Formation en Approvisionnement

Créez facilement des vidéos de formation en approvisionnement engageantes et efficaces en quelques minutes, transformant des concepts complexes en contenu d'apprentissage en entreprise accessible et de haute qualité.

1
Step 1
Créez Votre Script de Formation
Commencez par convertir votre texte de formation en approvisionnement en une vidéo dynamique en utilisant notre puissante capacité de conversion de texte en vidéo à partir d'un script, garantissant que votre message est clair et concis.
2
Step 2
Choisissez Vos Visuels
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter vos instructeurs et personnalisez vos scènes avec des arrière-plans et des contrôles de branding pour un look et une sensation professionnels.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et Voix Off Engagés
Améliorez votre vidéo en incorporant une génération de voix off professionnelle et en sélectionnant des médias pertinents dans notre bibliothèque, rendant les concepts complexes d'approvisionnement faciles à comprendre.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo de formation en appliquant un redimensionnement du format d'image pour un visionnage optimal sur toutes les plateformes, puis exportez-la dans divers formats pour une distribution et un apprentissage en entreprise sans faille.

Cas d'Utilisation

Clarifiez les Concepts Complexes

Clarifiez les Concepts Complexes

Traduisez des concepts d'approvisionnement complexes en vidéos claires et engageantes générées par AI, améliorant la compréhension et l'apprentissage en entreprise.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer la création de vidéos de formation en approvisionnement ?

HeyGen est un générateur de vidéos AI avancé qui transforme des concepts d'approvisionnement complexes en contenu d'apprentissage en entreprise engageant. Sa capacité de conversion de texte en vidéo à partir d'un script, combinée à des modèles personnalisables, permet une création rapide de vidéos de formation de haute qualité qui renforcent la rétention des connaissances.

Quel rôle jouent les avatars AI dans la génération de vidéos de formation professionnelles avec HeyGen ?

Les avatars AI réalistes de HeyGen offrent une présence à l'écran cohérente et professionnelle pour votre formation en approvisionnement. Ces avatars simplifient le processus d'édition vidéo, rendant facile la production de vidéos explicatives et améliorant l'expérience d'intégration sans besoin d'acteurs ou de configurations complexes.

HeyGen peut-il prendre en charge le branding personnalisé pour le contenu d'apprentissage en entreprise ?

Absolument, HeyGen offre des contrôles de branding robustes, y compris l'intégration de logos et la personnalisation des couleurs, pour garantir que toutes vos vidéos de formation s'alignent parfaitement avec votre identité d'entreprise. Cela vous permet de maintenir une image de marque cohérente à travers tous vos matériaux d'apprentissage en entreprise.

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation multilingues ?

HeyGen facilite la création de vidéos multilingues grâce à une génération avancée de voix off et des sous-titres automatiques. Cela garantit que vos vidéos de formation en approvisionnement sont accessibles et compréhensibles pour des audiences mondiales diversifiées, améliorant considérablement la communication et l'accessibilité globales.

