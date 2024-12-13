Créateur de Vidéos Guide d'Achat : Maîtriser la Formation

Créez facilement des vidéos de formation aux achats engageantes en utilisant des avatars AI pour des présentations dynamiques.

Créez une vidéo explicative de 45 secondes destinée aux nouveaux membres de l'équipe des achats, illustrant visuellement les premières étapes du processus de demande de devis. La vidéo doit adopter un style visuel épuré, professionnel mais amical, avec un ton audio clair et encourageant. Utilisez les "avatars AI" de HeyGen pour présenter l'information de manière engageante, simplifiant les "vidéos de processus d'achat" complexes en contenu facilement assimilable.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo promotionnelle de 60 secondes sous forme de "guide pratique" ciblant les responsables des achats, illustrant les avantages de l'adoption d'un nouveau système d'e-achat pour une efficacité accrue. Cette vidéo nécessite un style visuel dynamique et informatif, complété par une voix off autoritaire. Exploitez les "Modèles & scènes" variés de HeyGen pour présenter diverses fonctionnalités, positionnant efficacement HeyGen comme une solution puissante de "créateur de vidéos guide d'achat".
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo concise de 30 secondes pour les fournisseurs externes, expliquant un changement clé de politique dans les négociations de contrat ou un nouveau flux de travail d'intégration des fournisseurs. Le style visuel et audio doit être direct, clair et rassurant, favorisant la confiance et la compréhension. En utilisant la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen, assurez-vous que tous les détails critiques sont transmis avec précision, en faisant une "vidéo de formation" efficace pour les relations avec les fournisseurs.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo introductive de 50 secondes destinée aux équipes internes des achats, montrant comment un "générateur de vidéos AI" peut rationaliser la création de matériel de "formation aux achats" interne. La vidéo doit avoir un style visuel moderne et innovant avec une piste audio pratique et instructive. Intégrez des séquences B-roll et des graphiques pertinents en utilisant la "Bibliothèque de médias/support de stock" de HeyGen pour démontrer visuellement la facilité et les avantages de cette approche innovante.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Guide d'Achat

Transformez sans effort des processus d'achat complexes en guides vidéo clairs et engageants, vidéos de formation et vidéos explicatives pour une communication efficace.

1
Step 1
Collez Votre Script
Transformez votre "script vidéo" en une ébauche de vidéo initiale instantanément. Notre fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" s'occupe du gros du travail, posant les bases de votre guide d'achat.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur AI
Améliorez votre vidéo en sélectionnant un "avatar AI" engageant pour présenter votre contenu, donnant vie à vos instructions avec une livraison naturelle grâce à notre "générateur de vidéos AI".
3
Step 3
Appliquez les Contrôles de Marque
Maintenez la cohérence en utilisant les "contrôles de Branding" pour incorporer de manière transparente le logo, les couleurs et les polices de votre entreprise, garantissant que le résultat de votre "créateur de vidéos guide d'achat" reflète votre identité d'entreprise.
4
Step 4
Générez la Voix Off et Exportez
Élevez votre vidéo avec une narration professionnelle grâce à la "génération de voix off". Ensuite, finalisez vos "guides pratiques" en exportant la vidéo de haute qualité pour une utilisation immédiate.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Guides d'Achat Complexes

.

Transformez facilement des processus d'achat complexes et des guides pratiques en vidéos explicatives claires et engageantes pour une meilleure compréhension.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos explicatives engageantes pour des sujets d'achat complexes ?

HeyGen utilise des avatars AI et la fonctionnalité Texte en vidéo à partir de script pour transformer des concepts d'achat complexes en vidéos explicatives claires et engageantes. Vous pouvez utiliser des Modèles & scènes personnalisables, ainsi qu'une voix off générée par AI, pour simplifier efficacement les sujets d'achat complexes pour votre audience.

Quels types de vidéos de formation aux achats puis-je générer avec HeyGen ?

Avec HeyGen, vous pouvez générer une large gamme de vidéos de formation aux achats, y compris des modules d'intégration, des guides pratiques et des explications détaillées des nouveaux flux de travail d'intégration des fournisseurs. La plateforme prend en charge la génération de vidéos de bout en bout à partir de votre script vidéo, complétée par des avatars AI et des sous-titres/légendes.

HeyGen propose-t-il des fonctionnalités pour maintenir la cohérence de la marque dans toutes mes vidéos ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de Branding robustes, vous permettant d'incorporer votre logo, vos couleurs spécifiques et vos polices de manière transparente dans chaque vidéo. Cela garantit que toutes vos vidéos de processus d'achat et communications internes s'alignent parfaitement avec l'identité de marque de votre organisation.

HeyGen peut-il simplifier la création de guides pratiques internes et de vidéos procédurales ?

Oui, HeyGen simplifie la production de guides pratiques et de vidéos procédurales efficaces grâce à son interface intuitive et ses capacités AI. Convertissez facilement votre script vidéo en contenu captivant en utilisant des avatars AI et une riche bibliothèque de médias/support de stock, rendant les instructions complexes accessibles et visuellement engageantes.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo