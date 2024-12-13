Le Créateur Ultime de Vidéos de Présentation de Processus

Créez rapidement une documentation vidéo détaillée pour l'intégration des utilisateurs en utilisant nos modèles personnalisables.

Créez une vidéo d'une minute destinée aux nouveaux utilisateurs de logiciels, illustrant le processus d'installation initiale de notre nouveau créateur de vidéos de présentation de processus. Le style visuel doit être épuré et professionnel, avec un avatar AI amical guidant le spectateur avec une voix off générée par AI, rendant les étapes complexes faciles à suivre.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo interne de 90 secondes pour les chefs de projet et les équipes internes, détaillant un nouveau flux de travail pour la documentation vidéo. Cette vidéo informative et concise doit utiliser des visuels étape par étape et une musique de fond entraînante, réalisée efficacement grâce à la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour garantir des sous-titres précis.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo d'intégration utilisateur convaincante de 45 secondes pour les clients potentiels évaluant les capacités de HeyGen. Employez un style visuel engageant et dynamique avec des graphismes modernes et une voix off énergique, montrant à quel point il est rapide et facile de créer des vidéos époustouflantes en utilisant les modèles et scènes personnalisables.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo explicative complète de 2 minutes pour les clients d'entreprise et les départements informatiques, détaillant les avantages d'une collaboration d'équipe améliorée grâce à nos outils intégrés. La présentation doit être sophistiquée et détaillée, transmettant la confiance avec une voix professionnelle AI, enrichie par une bibliothèque multimédia/stock riche et optimisée pour diverses plateformes grâce au redimensionnement et aux exportations de rapport d'aspect.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Présentation de Processus

Transformez sans effort des processus complexes en vidéos de présentation claires et engageantes en quelques étapes seulement, améliorant la compréhension et la communication pour votre équipe et vos utilisateurs.

1
Step 1
Créez le Script de Votre Projet
Commencez par rédiger les étapes de votre processus sous forme de texte. Utilisez la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen pour convertir votre récit en scènes initiales pour votre créateur de vidéos de présentation de processus.
2
Step 2
Sélectionnez les Visuels et la Voix
Améliorez votre vidéo en choisissant des visuels appropriés et un présentateur. Intégrez des avatars AI pour guider les spectateurs à travers chaque étape, et générez des voix off naturelles en utilisant la fonctionnalité de voix off générée par AI.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments Engagés
Clarifiez davantage votre processus en incorporant des éléments interactifs. Ajoutez facilement des sous-titres pour garantir l'accessibilité et utilisez la bibliothèque multimédia pour des ressources stock pertinentes afin d'enrichir votre vidéo explicative.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Présentation
Finalisez votre vidéo de présentation en révisant tous les segments. Une fois terminée, utilisez le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect pour préparer votre vidéo pour diverses plateformes, assurant une livraison soignée et professionnelle.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifier les Procédures Complexes

.

Simplifiez les processus complexes et améliorez la compréhension grâce à des vidéos explicatives claires, concises et engageantes alimentées par AI.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos avec l'AI ?

HeyGen exploite des capacités AI avancées pour transformer du texte en contenu vidéo explicatif professionnel, avec des avatars AI réalistes et des voix off générées par AI. Cette puissante fonctionnalité de texte-à-vidéo simplifie l'ensemble du processus de production pour tout besoin de vidéo de présentation ou de documentation vidéo.

Puis-je facilement personnaliser mes vidéos avec les outils de HeyGen ?

Oui, HeyGen propose un éditeur intuitif de glisser-déposer permettant une personnalisation sans effort de vos vidéos. Vous pouvez modifier les modèles personnalisables, ajouter des annotations à l'écran et intégrer des éléments de marque pour créer un contenu convaincant adapté à vos besoins spécifiques.

HeyGen prend-il en charge plusieurs langues ou des fonctionnalités d'accessibilité pour le contenu vidéo ?

HeyGen offre un support robuste pour générer des sous-titres et des voix off générées par AI dans diverses langues, améliorant considérablement l'accessibilité de votre documentation vidéo. Cela garantit que le contenu de votre créateur de vidéos de présentation de processus peut atteindre un public plus large efficacement.

Comment HeyGen peut-il améliorer la collaboration d'équipe et les processus d'intégration des utilisateurs ?

HeyGen rationalise l'intégration des utilisateurs et améliore la collaboration d'équipe en permettant la création rapide de matériel de formation et de vidéos de présentation cohérents. Partagez et mettez à jour facilement la documentation vidéo pour garder votre équipe informée et engagée efficacement à travers votre organisation.

