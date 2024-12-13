Générateur de Présentations de Processus : Simplifiez les Tâches Complexes

Créez facilement des guides pratiques dynamiques et des supports d'intégration, transformant vos scripts en vidéos engageantes avec Text-to-video à partir de script.

Vous avez du mal à créer des présentations de processus engageantes pour votre public ? Cette vidéo de 30 secondes s'adresse aux propriétaires de petites entreprises et aux créateurs de contenu, en montrant comment générer facilement des guides visuels captivants. Elle présente un style visuel moderne et dynamique avec un ton audio amical, mettant en avant la fonction de Text-to-video à partir de script et la génération de voix off de HeyGen pour une création de contenu sans effort.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Découvrez comment améliorer l'engagement de vos utilisateurs avec des générateurs de guides étape par étape dynamiques. Cette vidéo de 45 secondes, destinée aux professionnels du marketing et aux éducateurs, adopte un style visuel graphique propre et engageant avec une voix professionnelle et encourageante. Elle met en avant les avatars AI de HeyGen et les sous-titres pour rendre l'apprentissage interactif et accessible.
Exemple de Prompt 2
Simplifiez votre formation avec des guides pratiques et des éléments multimédias riches. Cette vidéo d'instruction de 60 secondes, conçue pour les utilisateurs de logiciels et les équipes de support technique, utilise un style visuel informatif et élégant et un ton audio calme et instructif. Elle exploite les modèles et scènes de HeyGen ainsi que le support de la bibliothèque de médias/stock pour construire des explications visuelles complètes et faciles à suivre.
Exemple de Prompt 3
Transformez des tâches complexes en guides visuels compréhensibles en un rien de temps. Cette vidéo dynamique de 30 secondes, parfaite pour les nouveaux employés et les professionnels occupés, utilise des coupes rapides et une voix énergique et concise. Elle souligne comment la capacité de redimensionnement et d'exportation des formats d'image de HeyGen permet aux utilisateurs de simplifier des tâches complexes et de partager du contenu sur diverses plateformes sans effort.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Présentations de Processus

Transformez sans effort des processus complexes en guides clairs, engageants et professionnels qui favorisent la compréhension et l'engagement des utilisateurs.

1
Step 1
Créez Votre Script de Guide
Commencez par définir votre processus en utilisant des instructions claires et concises. Utilisez la fonction de Text-to-video à partir de script pour générer facilement le contenu initial de votre guide.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels
Améliorez la clarté et l'engagement en choisissant des visuels appropriés. Ajoutez des avatars AI ou des éléments multimédias pour démontrer efficacement chaque étape.
3
Step 3
Appliquez le Branding et les Détails
Affinez votre présentation en appliquant le style unique de votre organisation. Utilisez les contrôles de marque (logo, couleurs) pour assurer une présentation professionnelle cohérente.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Guide
Finalisez votre présentation professionnelle. Utilisez le redimensionnement et l'exportation des formats d'image pour préparer votre guide pour diverses plateformes, en vous assurant qu'il est prêt à être partagé avec votre public.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez l'Information Complexe

.

Transformez des guides visuels complexes et des instructions étape par étape en explications vidéo claires et digestes pour simplifier tout sujet complexe.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de guides visuels pour des processus complexes ?

HeyGen utilise des avatars AI et des capacités de text-to-video pour transformer des scripts en guides visuels engageants, simplifiant ainsi les tâches complexes. Les utilisateurs peuvent facilement intégrer des éléments multimédias et structurer des instructions claires étape par étape avec des modèles personnalisables.

Qu'est-ce qui rend HeyGen un générateur de guides pratiques efficace alimenté par l'IA ?

HeyGen utilise ses avatars AI et sa technologie de text-to-video pour générer rapidement des guides pratiques professionnels à partir de scripts simples. Cette approche alimentée par l'IA rationalise le flux de travail, permettant une création efficace d'instructions claires étape par étape avec des voix off et des sous-titres intégrés.

HeyGen peut-il aider à créer des guides étape par étape engageants qui augmentent l'engagement des utilisateurs ?

Absolument, HeyGen est conçu pour être un puissant générateur de guides étape par étape qui améliore l'engagement des utilisateurs. Vous pouvez incorporer des avatars AI dynamiques, des éléments multimédias riches de sa bibliothèque, et appliquer des contrôles de marque pour créer des guides visuels soignés et professionnels adaptés à votre public.

Comment puis-je partager efficacement les présentations de processus créées avec HeyGen ?

HeyGen permet un partage flexible de vos présentations de processus générées en offrant diverses options d'exportation et de redimensionnement des formats d'image. Cela garantit que vos guides visuels sont parfaitement optimisés pour une distribution sur différentes plateformes, bases de connaissances internes, et pour un accès utilisateur sans faille.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo