Créateur de Vidéos de Processus : Expliquez Facilement des Idées Complexes

Transformez rapidement des scripts en vidéos de processus captivantes grâce à notre capacité avancée de texte-à-vidéo à partir de script.

Créez une vidéo explicative de 45 secondes démontrant l'ensemble du processus créatif de conception d'un t-shirt personnalisé, du croquis initial à l'impression finale. Cette vidéo courte, destinée aux designers et artisans en herbe, doit présenter une animation vive et énergique avec une voix off encourageante et dynamique, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour narrer chaque étape et en exploitant ses modèles et scènes pour des mises en page rapides et professionnelles.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo convaincante de 30 secondes présentant le parcours de développement d'un nouveau produit écologique, de l'idéation du concept aux tests de prototype. Ciblée sur les investisseurs potentiels et les passionnés de produits, cette pièce de création vidéo de processus doit adopter un style visuel moderne, élégant et rapide, accompagné d'une voix off confiante et professionnelle, en utilisant efficacement la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour une création de contenu efficace et sa bibliothèque de médias/stock pour des séquences B-roll époustouflantes.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo captivante de 60 secondes offrant un aperçu des coulisses de la conceptualisation et de l'exécution d'une campagne populaire sur les réseaux sociaux. Cette vidéo, parfaite pour les créateurs de contenu et les professionnels du marketing, nécessite une approche visuelle authentique de style documentaire avec des coupes dynamiques et une voix off claire et informative. Assurez-vous qu'elle intègre les sous-titres/captions de HeyGen pour une accessibilité plus large et utilise sa fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect pour optimiser pour diverses plateformes.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de formation claire de 50 secondes qui simplifie un flux de travail logiciel complexe en étapes digestes pour les nouveaux utilisateurs. Destinée aux étudiants et nouveaux employés, cette vidéo explicative doit avoir un style visuel propre et illustratif avec des instructions étape par étape et une voix off AI calme et amicale. La génération de voix off de HeyGen garantira une narration cohérente, tandis que ses modèles et scènes robustes peuvent offrir une expérience d'apprentissage structurée et engageante.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Processus

Transformez sans effort des procédures complexes en vidéos explicatives engageantes avec des outils alimentés par l'AI, simplifiant votre production vidéo du concept à la réalisation.

1
Step 1
Créez la Fondation de Votre Vidéo
Commencez par sélectionner parmi une gamme de modèles de vidéos professionnels pour construire la structure de base de votre explication de processus.
2
Step 2
Ajoutez des Éléments Engagés
Améliorez votre vidéo avec des visuels dynamiques de notre vaste bibliothèque de médias/stock pour illustrer clairement chaque étape de votre processus.
3
Step 3
Appliquez une Finition Professionnelle
Affinez votre message avec la génération automatisée de voix off, fournissant une narration claire pour chaque étape de votre processus.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo de processus avec un redimensionnement flexible des ratios d'aspect et des exportations, prête à être partagée sans effort sur n'importe quelle plateforme de médias sociaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des Publicités Vidéo à Fort Impact

.

Développez des publicités vidéo convaincantes qui démontrent efficacement les processus et les avantages des produits, générant un meilleur engagement et une conversion accrue.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos explicatives et de formation engageantes ?

HeyGen permet aux utilisateurs de produire facilement des vidéos explicatives engageantes et des vidéos de formation professionnelles. Exploitez les avatars AI, divers modèles de vidéos et les fonctionnalités de texte-à-vidéo pour donner vie à votre vision créative efficacement.

Quels outils avancés alimentés par l'AI HeyGen offre-t-il pour la production vidéo ?

HeyGen propose des outils puissants alimentés par l'AI, y compris des avatars AI réalistes et une technologie avancée de synthèse vocale, pour simplifier votre production vidéo. Ces fonctionnalités permettent une génération efficace de voix off et la création de contenu visuel dynamique.

HeyGen peut-il simplifier le processus de création de vidéos courtes pour les réseaux sociaux ?

Absolument, HeyGen rend la création de vidéos courtes captivantes pour les réseaux sociaux simple grâce à ses outils intuitifs de glisser-déposer. Utilisez des modèles de vidéos préconçus et une riche bibliothèque de médias stock pour produire rapidement un contenu accrocheur.

HeyGen prend-il en charge la personnalisation de la marque pour le marketing vidéo professionnel ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de marque complets pour garantir que votre marketing vidéo s'aligne parfaitement avec l'identité de votre entreprise. Intégrez facilement votre logo, vos couleurs de marque et vos polices personnalisées dans toutes vos productions vidéo pour un message cohérent.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo