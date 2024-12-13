Imaginez une vidéo d'introduction d'une minute pour les nouveaux employés, conçue pour simplifier l'intégration en expliquant les valeurs fondamentales de l'entreprise et les processus d'installation initiaux. Cette vidéo devrait présenter un avatar AI professionnel et accueillant, délivrant des informations clés avec une voix off AI amicale, en utilisant la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour transformer des instructions détaillées en un récit captivant, le tout dans un style visuel propre et corporatif.

Générer une Vidéo