Développez une introduction engageante de 45 secondes pour les nouvelles recrues, démontrant les valeurs fondamentales de l'entreprise à travers un processus quotidien simple comme la connexion au système interne. Ciblant les nouveaux employés dans un environnement technologique dynamique, cette vidéo nécessite des visuels modernes et amicaux, complétés par une voix off encourageante et dynamique. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter l'information et assurez une génération de voix off claire pour une première impression accessible et accueillante lors de l'intégration des employés.

Exemple de Prompt 1
Une vidéo d'instruction de 60 secondes est nécessaire pour les équipes de L&D et les responsables de département, détaillant la procédure mise à jour pour soumettre les rapports de frais de projet. Ce contenu de générateur de vidéo de formation de processus doit adopter un style visuel très professionnel et épuré, en mettant l'accent sur la clarté avec une voix off calme et autoritaire et des sous-titres/captions clairs pour garantir que toutes les étapes sont facilement suivies. Exploitez la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo à partir de script pour transformer efficacement le texte procédural détaillé en un guide visuel soigné.
Exemple de Prompt 2
Imaginez un guide rapide de 30 secondes pour les utilisateurs finaux sur la façon de réinitialiser leur mot de passe de compte, conçu comme un ajout précieux à une bibliothèque de vidéos tutoriels. Le style visuel doit être dynamique et très engageant, incorporant des transitions de scène rapides et une voix off énergique qui captive le public. L'intégration des modèles et scènes étendus de HeyGen et du support de la bibliothèque/média de stock permettra un assemblage rapide de ce clip visuellement attrayant et informatif, rationalisant le processus de création vidéo.
Exemple de Prompt 3
Concevez une communication interne de 50 secondes pour les équipes à distance, annonçant un nouvel outil de flux de travail collaboratif et démontrant une fonctionnalité clé. Ce contenu de plateforme vidéo AI doit présenter une esthétique visuelle collaborative avec des ratios d'aspect variés, accompagnée d'une voix off chaleureuse et invitante et d'une musique de fond subtile et engageante. Mettez en avant la polyvalence du redimensionnement et des exportations de ratios d'aspect de HeyGen pour adapter la vidéo à différentes plateformes internes, et incorporez des avatars AI pour guider les spectateurs de manière fluide à travers le nouveau processus.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos de Formation de Processus

Transformez sans effort votre documentation de processus complexe en vidéos de formation engageantes et de haute qualité qui clarifient chaque étape pour votre équipe.

1
Step 1
Créez Votre Script de Formation
Commencez par définir le contenu de votre formation. Collez simplement votre texte ou exploitez la capacité de la plateforme à convertir votre script en une vidéo dynamique, formant la base de votre matériel pédagogique.
2
Step 2
Choisissez Vos Éléments Visuels
Sélectionnez parmi une variété d'avatars AI captivants pour présenter votre matériel de formation, donnant vie à vos instructions et les rendant plus accessibles et faciles à suivre.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off Engagantes
Générez des voix off AI professionnelles pour votre vidéo, fournissant une narration claire pour votre processus étape par étape. Cela garantit que chaque détail est articulé avec précision.
4
Step 4
Exportez et Distribuez Votre Vidéo
Une fois votre vidéo de formation terminée, exportez-la dans le ratio d'aspect et le format souhaités. Votre vidéo soignée, assistée par AI, est maintenant prête pour une distribution facile et un impact immédiat sur la compréhension de votre équipe.

Clarifier les Processus Complexes et la Formation Technique

Transformez des directives de processus complexes et des instructions techniques en tutoriels vidéo générés par AI faciles à comprendre.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos créatives pour des besoins divers ?

HeyGen permet aux utilisateurs de simplifier la création de vidéos créatives grâce à son générateur de vidéos AI avancé. Vous pouvez facilement produire du contenu engageant en exploitant des modèles personnalisables, des avatars AI réalistes et des voix off AI naturelles à partir de suggestions textuelles.

Quel type d'avatars AI puis-je utiliser avec HeyGen pour améliorer mon contenu vidéo ?

HeyGen propose une gamme diversifiée d'avatars AI réalistes, y compris des options personnalisées, qui servent de têtes parlantes engageantes pour vos vidéos. Ces avatars AI donnent vie à vos scripts, rendant votre contenu vidéo créatif plus dynamique et personnalisé.

HeyGen peut-il m'aider à créer rapidement et efficacement des SOP ou des vidéos tutoriels engageantes ?

Absolument, HeyGen est un générateur de vidéos de formation de processus efficace, permettant la création rapide de SOP avec AI et de vidéos tutoriels complètes. Cela accélère considérablement la production de contenu, contribuant à une livraison plus rapide de la formation pour divers besoins pédagogiques et créatifs.

Comment HeyGen soutient-il la personnalisation et le branding visuel unique dans les vidéos créatives ?

HeyGen soutient le branding visuel unique en offrant une variété de modèles préfabriqués et des contrôles de branding robustes pour vos vidéos créatives. Vous pouvez personnaliser des éléments tels que les logos, les couleurs et les médias pour garantir que chaque vidéo s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque et votre vision créative.

