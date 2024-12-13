Créateur de Vidéos de Guide de Processus : Créez des Vidéos Tutoriels Engagantes

Transformez vos instructions en vidéos tutoriels claires et instantanées en utilisant des avatars AI et des modèles vidéo personnalisables, simplifiant les flux de travail complexes.

Créez une vidéo d'instruction d'une minute démontrant comment configurer un nouveau tableau de gestion de projet à l'aide d'un outil d'IA populaire. Ce créateur de vidéos de guide de processus cible les propriétaires de petites entreprises et les passionnés de technologie, avec des visuels clairs et étape par étape et une voix off engageante générée par la capacité de génération de voix off de HeyGen, assurant clarté et facilité de compréhension.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez un tutoriel de 90 secondes pour les nouveaux employés qui décrit la procédure opérationnelle standard pour soumettre des rapports de dépenses, en se concentrant sur le système de flux de travail interne de l'entreprise. Conçu pour les nouvelles recrues, la vidéo doit intégrer des séquences d'enregistrement d'écran nettes avec un avatar AI expliquant chaque étape, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour offrir une expérience d'intégration professionnelle et personnalisée.
Exemple de Prompt 2
Produisez un guide complet de deux minutes étape par étape pour les créateurs de contenu sur l'optimisation des métadonnées des vidéos YouTube. Cette vidéo doit être destinée aux créateurs de contenu et aux formateurs cherchant à maximiser leur portée, en utilisant des scènes dynamiques et illustratives et en convertissant un script détaillé directement en vidéo grâce à la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour une production efficace et une diffusion informative.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo de mise à jour rapide de 45 secondes pour les responsables des opérations et les chefs d'équipe expliquant une récente mise à jour de l'interface utilisateur d'un logiciel critique. Le style visuel doit être concis et professionnel, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement le guide de processus, assurant un ton professionnel et des instructions claires et orientées vers l'action pour une communication interne efficace.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Guide de Processus

Transformez votre documentation de processus en guides vidéo engageants et étape par étape avec facilité, assurant une communication claire et un apprentissage efficace pour votre audience.

1
Step 1
Créez Votre Script de Processus
Élaborez vos instructions étape par étape. Notre capacité de texte à vidéo à partir de script transforme sans effort votre contenu écrit en un guide vidéo engageant.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur AI
Personnalisez votre guide en sélectionnant parmi une gamme diversifiée d'avatars AI. Personnalisez leur apparence pour transmettre parfaitement votre message et améliorer l'engagement.
3
Step 3
Améliorez et Personnalisez Votre Vidéo
Intégrez l'identité de votre entreprise en utilisant les contrôles de marque pour les logos et les couleurs. Assurez-vous que votre guide s'aligne parfaitement avec l'esthétique de votre marque.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Guide
Une fois finalisé, utilisez le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect pour livrer votre vidéo de guide de processus de haute qualité dans divers formats, parfaits pour toute plateforme ou audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Rationalisez les SOP et les Flux de Travail

.

Transformez des procédures opérationnelles standard (SOP) complexes en guides vidéo clairs et concis pour améliorer la compréhension et la conformité des flux de travail.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment l'IA de HeyGen convertit-elle un script en vidéo dynamique ?

HeyGen utilise des outils d'IA avancés pour transformer votre script en une vidéo dynamique. Elle utilise des avatars AI et génère des voix off AI réalistes directement à partir de votre texte, convertissant efficacement votre script AI en vidéo avec un minimum d'effort et améliorant votre flux de travail global.

Quelles capacités d'édition vidéo HeyGen offre-t-elle pour créer du contenu détaillé ?

HeyGen propose un éditeur vidéo intuitif pour créer du contenu détaillé comme des vidéos tutoriels et des guides étape par étape. Vous pouvez personnaliser les vidéos en utilisant des modèles vidéo personnalisables préconçus, intégrer vos contrôles de marque et accéder à une vaste bibliothèque multimédia pour enrichir vos vidéos.

HeyGen peut-elle faciliter la création de vidéos de guide de processus techniques ?

Oui, HeyGen est un créateur de vidéos de guide de processus idéal pour créer des guides techniques et des SOP. Bien qu'elle ne soit pas un enregistreur d'écran direct, elle s'intègre parfaitement aux enregistrements d'écran, vous permettant de les enrichir avec des avatars AI, des voix off AI et des sous-titres/captions automatiques pour une communication claire.

Quelles options sont disponibles pour les avatars et voix AI personnalisés dans HeyGen ?

HeyGen offre de nombreuses options pour des avatars et voix personnalisés afin de personnaliser votre contenu. Vous pouvez choisir parmi une gamme diversifiée d'avatars AI et générer des voix off AI réalistes dans diverses langues et styles, garantissant que vos projets vidéo avec tête parlante correspondent parfaitement à votre marque et message.

