Développez une vidéo d'instruction de 60 secondes en utilisant le puissant générateur de vidéos de procédure de HeyGen pour intégrer de nouveaux membres de l'équipe, en démontrant les flux de travail essentiels de l'entreprise. Ce contenu de formation professionnelle doit présenter un style visuel clair et étape par étape avec une voix off calme et guidante, ciblant les nouveaux employés et les équipes internes, et utilisant pleinement la capacité de HeyGen de transformer du texte en vidéo à partir d'un script pour une narration précise.

Générer une Vidéo